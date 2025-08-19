Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"

Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas.

Dålig mjukvara ger dålig elbil

“En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt”, säger Åsa Wallenrud.

Rapporten pekar särskilt ut tre modeller: MG 5, elversionen av Opel Corsa och Peugeot 208 och 2008. De hamnar långt ner på listan – framför allt på grund av mjukvaruproblem.

“Du gör allt via stora skärmar. Om systemet hänger sig eller är dåligt utformat blir man frustrerad – det kan krävas sjutton knapptryck bara för att justera backspegeln”, säger Wallenrud.

