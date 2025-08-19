Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Rykten om eventuella tullar på guldtackor har återigen fått priset på råvaran att stiga.
Spela klippet
PS Studio

Nya rekord för guld: "Tullarna har gett en dubbeleffekt"

18 aug. 2025
David Ingnäs rapporterar direkt från Oslobörsen
Spela klippet
PS Studio

Därför rusar Oslobörsen: "En högborg för kassaflöden"

16 aug. 2025
Niklas Laninge
Spela klippet
PS Studio

Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut

15 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Svenskarna vill se mer åtgärder mot ekobrotten. På bilden Gunnar Strömmer, Sveriges justitieminister.
Spela klippet
PS Studio

Ekobrott för miljarder – svenskarna litar inte på politikerna

12 aug. 2025

Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas.

Dålig mjukvara ger dålig elbil

“En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt”, säger Åsa Wallenrud.

Rapporten pekar särskilt ut tre modeller: MG 5, elversionen av Opel Corsa och Peugeot 208 och 2008. De hamnar långt ner på listan – framför allt på grund av mjukvaruproblem.

“Du gör allt via stora skärmar. Om systemet hänger sig eller är dåligt utformat blir man frustrerad – det kan krävas sjutton knapptryck bara för att justera backspegeln”, säger Wallenrud.

Se mer:
Nya rekord för guld: “Tullarna har gett en dubbeleffekt”. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Laddstrul och låsta dörrar

Ytterligare ett irritationsmoment är laddningen. Rapporten visar att många upplever problem vid laddstationerna, processen måste ofta upprepas och skapar onödig stress.

“Folk har blivit inlåsta i sina bilar under mjukvaruuppdateringar. Plötsligt är bilen helt låst och du kommer inte ut förrän uppdateringen är klar”, säger Wallenrud.

ANNONS

Den typen av teknikstrul påverkar hela bilresan, från laddning till körning och gör vardagen onödigt krånglig.

Flera märken får godkänt

Alla biltillverkare får dock inte kritik. Vissa aktörer sticker ut som positiva exempel i rapporten.

“Polestar, BMW och Porsche får bra betyg. De erbjuder stabil mjukvara, bra teknik och laddningen fungerar utan problem”, säger Wallenrud.

För den som överväger elbil rekommenderar hon att läsa på ordentligt, tekniken är central i dagens modeller.

Läs även:
Snabbladdning eller lågt pris – vi jämför åt dig. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElbilIntervjustudie
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Åsa Wallenrud
Spela klippet
Motor

Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"

19 aug. 2025
ANNONS
ANNONS