Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda.
Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"
Mest läst i kategorin
Nya rekord för guld: "Tullarna har gett en dubbeleffekt"
Priset på guld har under sommaren återigen nått nya rekordnivåer och är nu upp drygt 28 procent sedan årsskiftet. Osäkerheten kring tullar bidrar på flera olika sätt att elda på priset menar Dagens PS redaktionschef Edvard Lundqvist. Se även: Därför rusar Oslobörsen: “En högborg för kassaflöden” – Dagens PS Tullar på guldtackor? Nya besked kring …
Därför rusar Oslobörsen: "En högborg för kassaflöden"
Norge springer ifrån Sverige på börsen. Under 2025 har Oslobörsen utklassat Stockholmsbörsen – och det är ingen tillfällighet. Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs rapporterar direkt från Oslo om vad som ligger bakom börslyftet. En femårsresa uppåt för Oslobörsen Medan Stockholmsbörsen stått och stampat har Oslos motsvarighet gått som tåget. Faktum är att den norska börsen …
Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut
Semestern är slut men spåren efter de höga utgifterna hänger kvar. Många kliver in i hösten med en gnagande känsla av ekonomisk obalans. Hur vänder man på det? Vi träffar Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, som guidar oss genom höstens ekonomiska uppvaknande. Läs även:Säljer fonder för att semestra: ”Tar från sitt framtida jag”. Dagens PS …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. “Det har varit mer utmanande än vad vi trott”, säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Ekobrott för miljarder – svenskarna litar inte på politikerna
Många svenskar är beredda att acceptera ökad övervakning om det leder till att ekobrotten minskar. Det visar “Veckans fråga” som tidningen Realtid har ställt till sina läsare. Läs även: Brottsligheten växer – här sker flest ekobrott – Dagens PS Ekobrott för 150 miljarder “Resultaten är anmärkningsvärda. Hela 9 av 10 är beredda att acceptera mer övervakning om …
Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas.
Dålig mjukvara ger dålig elbil
“En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt”, säger Åsa Wallenrud.
Rapporten pekar särskilt ut tre modeller: MG 5, elversionen av Opel Corsa och Peugeot 208 och 2008. De hamnar långt ner på listan – framför allt på grund av mjukvaruproblem.
“Du gör allt via stora skärmar. Om systemet hänger sig eller är dåligt utformat blir man frustrerad – det kan krävas sjutton knapptryck bara för att justera backspegeln”, säger Wallenrud.
Se mer:
Nya rekord för guld: “Tullarna har gett en dubbeleffekt”. Dagens PS
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Laddstrul och låsta dörrar
Ytterligare ett irritationsmoment är laddningen. Rapporten visar att många upplever problem vid laddstationerna, processen måste ofta upprepas och skapar onödig stress.
“Folk har blivit inlåsta i sina bilar under mjukvaruuppdateringar. Plötsligt är bilen helt låst och du kommer inte ut förrän uppdateringen är klar”, säger Wallenrud.
Den typen av teknikstrul påverkar hela bilresan, från laddning till körning och gör vardagen onödigt krånglig.
Flera märken får godkänt
Alla biltillverkare får dock inte kritik. Vissa aktörer sticker ut som positiva exempel i rapporten.
“Polestar, BMW och Porsche får bra betyg. De erbjuder stabil mjukvara, bra teknik och laddningen fungerar utan problem”, säger Wallenrud.
För den som överväger elbil rekommenderar hon att läsa på ordentligt, tekniken är central i dagens modeller.
Läs även:
Snabbladdning eller lågt pris – vi jämför åt dig. Dagens PS
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Senaste nytt
Fastighetsskatt - här är det dyrast i Europa
Fastighetsskatten varierar kraftigt i Europa. Euronews kartlägger vilka länder som tar mest och var intäkterna är störst. Fastighetsskatten slår olika hårt beroende på var i Europa du befinner dig. I vissa länder är den en tung del av både statskassan och hushållens plånböcker, medan andra knappt märker av den. En ny kartläggning visar var fastighetsskatten …
Satsar 20 miljarder men får kritik
Softbank satsar 2 miljarder dollar i Intel men får kritik för att göra investeringen av politiska och inte affärsmässiga skäl. Softbank har gått med på att köpa aktier i Intel för 2 miljarder dollar, nära 20 miljarder kronor, i en överraskande affär där Softbank stöttar ett kämpande amerikanskt bolag och samtidigt stärker sina egna ambitioner …
Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent
Svenskarna har tappat suget på resor över Atlanten. Nya siffror från Ticket och andra resebyråer visar att bokningarna till USA har minskat kraftigt under 2025. Los Angeles mest drabbat Det är inte längre lika hett att promenera på Hollywood Boulevard. Ticket rapporterar att resorna till Los Angeles har minskat med hela 45 procent. Totalt sett …
Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"
Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas. Dålig mjukvara ger dålig elbil "En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt", säger …
Elbilsboomen kan få en oväntad vändning i Norge
I Norge höjs röster för att behålla dagens elbilssubventioner. Nu kan nya skatter göra framtida elbilsköp mycket dyrare. Elbilar har blivit normen för nybilsförsäljning i Norge, vilket skapat en het debatt kring framtida bilavgifter. Nu höjs röster för att regeringen ska agera med försiktighet och se bortom korta valcykler när de utformar en ny strategi …