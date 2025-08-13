De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad 

Enligt Pensionsmyndigheten är det framför allt tre saker som avgör hur hög den allmänna pensionen blir: inkomster under hela arbetslivet, antalet arbetsår och vid vilken ålder man börjar ta ut pensionen.

De fem personer som just nu får allra mest har i genomsnitt börjat ta ut sin pension först vid 78 års ålder och arbetat i över 54 år.

Kombinationen av lång yrkeskarriär och höga inkomster gör att deras utbetalningar från staten sticker ut rejält. Nästan 70 000 kronor, närmare bestämt 69 800 kronor i snitt, landar på deras konto varje månad.

Det rapporterar E55.

Så mycket kan man få med ”maxade” villkor

Pensionsmyndigheten ger ett räkneexempel: En person född 1960 som arbetat från 23 till 67 års ålder och haft maximal pensionsgrundande inkomst varje år (650 000 kronor 2025) kan räkna med cirka 31 100 kronor i allmän pension per månad före skatt.

Av detta är ungefär 25 600 kronor inkomstpension och 5 500 kronor premiepension. Varje extra arbetsår efter 67 års ålder höjer beloppet ytterligare, med omkring 1 500 till 2 500 kronor i månaden livet ut.