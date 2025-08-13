De allra flesta pensionärer får långt mindre än 20 000 kronor i allmän pension varje månad. Men några få har lyckats nå nästan osannolika nivåer.
De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad
Mest läst i kategorin
Då har du för mycket pengar på sparkontot
En ekonomisk buffert är bra att ha när bilen går sönder och diskmaskinen läcker. Men hur mycket är lagom? Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP finns det en glasklar tumregel: ”Vi brukar ju säga att man ska ha tre till fyra månadslöner i buffert för sig själv. Generellt saknar många en krockkudde vid till exempel …
Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng
Inför skolstarten uppmanar Länsförsäkringar föräldrar att prata pengar med sina barn. Vecko- eller månadspengen är inte bara en summa pengar. Det är ett sätt att lära barnen planera, prioritera och förstå värdet av pengar. Men hur mycket ska man egentligen ge? Missa inte: Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet. Dagens …
Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel
Den tidigare pristopparen Östermalm har fått se sig passerad mitt i en period av fallande priser och växande försiktighet bland köparna. En annan stadsdel i Stockholm har klivit upp som landets dyraste att bo i. Färska siffror från Svensk mäklarstatistik visar att Östermalm, inte längre ligger etta. Missa inte: Spenderat för mycket i sommar? Så …
Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld
Inkomsten kan rasa med 3 000 kronor för den som tar ut tjänstepensionen för snabbt. Samtidigt har svenskarna 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta. Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna. Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur …
Krig och elände: Nu är det dystert på bostadsmarknaden
Svenskarnas tro på stigande bostadspriser faller. Detta märks särskilt i Stockholm, där optimismen dyker rejält. Allt färre svenskar tror på stigande bostadspriser det kommande året. Länsförsäkringars senaste Boprisbarometer visar en tydlig nedgång i förväntningarna. I huvudstadsregionen är pessimismen störst. Bostadsmarknaden förklaras av krig och turbulens Andelen hushåll som tror på högre bostadspriser om ett år …
Enligt Pensionsmyndigheten är det framför allt tre saker som avgör hur hög den allmänna pensionen blir: inkomster under hela arbetslivet, antalet arbetsår och vid vilken ålder man börjar ta ut pensionen.
De fem personer som just nu får allra mest har i genomsnitt börjat ta ut sin pension först vid 78 års ålder och arbetat i över 54 år.
Kombinationen av lång yrkeskarriär och höga inkomster gör att deras utbetalningar från staten sticker ut rejält. Nästan 70 000 kronor, närmare bestämt 69 800 kronor i snitt, landar på deras konto varje månad.
Det rapporterar E55.
Så mycket kan man få med ”maxade” villkor
Pensionsmyndigheten ger ett räkneexempel: En person född 1960 som arbetat från 23 till 67 års ålder och haft maximal pensionsgrundande inkomst varje år (650 000 kronor 2025) kan räkna med cirka 31 100 kronor i allmän pension per månad före skatt.
Av detta är ungefär 25 600 kronor inkomstpension och 5 500 kronor premiepension. Varje extra arbetsår efter 67 års ålder höjer beloppet ytterligare, med omkring 1 500 till 2 500 kronor i månaden livet ut.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Stora skillnader i pension
Men för de flesta ser verkligheten annorlunda ut.
I januari 2025 låg den genomsnittliga allmänna pensionen på 17 100 kronor före skatt.
I andra änden av skalan finns de som inte får någon allmän pension alls, till exempel personer som arbetat i ett annat land. Då kan grundskyddet i form av garantipension ge en viss trygghet – 11 907 kronor per månad för ogifta och 10 780 kronor för gifta år 2025, före skatt. Dessutom går det att ansöka om bostadstillägg.
Missa inte: Pensionssparare förlorade miljarder – jakten fortsätter. Dagens PS
De får högst tjänstepension
Även tjänstepensionen gör stor skillnad för din inkomst som pensionär. Faktum är att den för vissa, inte minst höginkomsttagare, kan stå för nästan hälften av den totala pensionen.
Men liksom den allmänna pensionen skiljer sig utbetalningarna av tjänstepensionen stort.
En rapport från Folksam visar att den genomsnittliga tjänstepensionen för personer födda 1956 ligger på 7 598 kronor per månad. Men beroende på var du bor kan siffran vara långt högre.
Absolut högst tjänstepension i Sverige har män som bor på Lidingö. Deras genomsnitt ligger på hela 37 533 kronor per månad.
Läs också: 30 minuter kan förändra din pension – så gör du. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg
Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU. Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar. Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina …
Snart så simmar marknaden i billig olja
Behovet av olja ökar i maklig takt men produktionen rusar på när Opec drar i spakarna. Överskottet nästa år kan slå rekord. Under nästa år kan överproduktionen av olja slå nya rekord, det slår Internationella energirådet (IEA) fast i en ny rapport. Oljelagren kommer att fyllas på med en takt om 2,96 miljoner fat per …
Investerarens råd: "Köp guld och glöm bort det"
Guld är inte hotat. Det säger Nordic Gold Trades vd Michel Rufli och ger rådet att köpa guldet och sedan gömma och glömma det. Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter. Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan ”Kan guld bli värdelöst?” Vi bad Michel Rufli, vd för …
Är din vila egentligen verklighetsflykt? Så vet du
Det är skillnad på att ta hand om sig själv och att fly från verkligheten. Men ibland kan det vara svårt att veta vilket av dem du egentligen ägnar dig åt. Enligt psykoterapeuten och författaren Stephanie Sarkis handlar självomsorg om att regelbundet göra saker som får dig att slappna av och ladda om. Det kan …
Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna
Amerikanska konsumenter lever redan med tullar. Nu varnar experter för att de nya höjningarna kan slå till med fördröjd kraft. För många amerikaner är matkassen redan en tung post i budgeten. Hittills har prisökningarna främst drivits av andra faktorer, men kommande månader kan tullarna börja märkas vid köksbordet. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …