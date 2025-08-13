Dagens PS
De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad 

Pension
Medelvärdet för de fem personer som i februari hade högst utbetald allmän pension var 69 800 kronor per månad (före skatt) (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

De allra flesta pensionärer får långt mindre än 20 000 kronor i allmän pension varje månad. Men några få har lyckats nå nästan osannolika nivåer. 

Enligt Pensionsmyndigheten är det framför allt tre saker som avgör hur hög den allmänna pensionen blir: inkomster under hela arbetslivet, antalet arbetsår och vid vilken ålder man börjar ta ut pensionen.

De fem personer som just nu får allra mest har i genomsnitt börjat ta ut sin pension först vid 78 års ålder och arbetat i över 54 år. 

Kombinationen av lång yrkeskarriär och höga inkomster gör att deras utbetalningar från staten sticker ut rejält. Nästan 70 000 kronor, närmare bestämt 69 800 kronor i snitt, landar på deras konto varje månad. 

Det rapporterar E55

Så mycket kan man få med ”maxade” villkor

Pensionsmyndigheten ger ett räkneexempel: En person född 1960 som arbetat från 23 till 67 års ålder och haft maximal pensionsgrundande inkomst varje år (650 000 kronor 2025) kan räkna med cirka 31 100 kronor i allmän pension per månad före skatt.

Av detta är ungefär 25 600 kronor inkomstpension och 5 500 kronor premiepension. Varje extra arbetsår efter 67 års ålder höjer beloppet ytterligare, med omkring 1 500 till 2 500 kronor i månaden livet ut.

Senaste nytt

Stora skillnader i pension

Men för de flesta ser verkligheten annorlunda ut. 

I januari 2025 låg den genomsnittliga allmänna pensionen på 17 100 kronor före skatt. 

I andra änden av skalan finns de som inte får någon allmän pension alls, till exempel personer som arbetat i ett annat land. Då kan grundskyddet i form av garantipension ge en viss trygghet – 11 907 kronor per månad för ogifta och 10 780 kronor för gifta år 2025, före skatt. Dessutom går det att ansöka om bostadstillägg.

De får högst tjänstepension

Även tjänstepensionen gör stor skillnad för din inkomst som pensionär. Faktum är att den för vissa, inte minst höginkomsttagare, kan stå för nästan hälften av den totala pensionen. 

Men liksom den allmänna pensionen skiljer sig utbetalningarna av tjänstepensionen stort. 

En rapport från Folksam visar att den genomsnittliga tjänstepensionen för personer födda 1956 ligger på 7 598 kronor per månad. Men beroende på var du bor kan siffran vara långt högre. 

Absolut högst tjänstepension i Sverige har män som bor på Lidingö. Deras genomsnitt ligger på hela 37 533 kronor per månad. 

