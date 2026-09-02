Ny regel 2027: Då kan Sverige beskatta alla dina inkomster

Dagarna behöver inte hänga ihop

Det spelar ingen roll varför personen befinner sig i Sverige. Dagarna behöver inte heller ligga i en sammanhängande period, utan räknas ihop under kalenderåret.

Däremot räknas inte varje besök. En vistelsedag måste vara förenad med dygnsvila i Sverige. En dagstur över gränsen räknas därför inte.

Både ankomst- och avresedagen kan däremot räknas om besöket omfattar en övernattning. Även en del av en dag räknas då som en vistelsedag.

Reglerna kan bland annat beröra personer som arbetar eller studerar periodvis i Sverige, men också artister, idrottare och pensionärer som är bosatta utomlands.

Pensionärer är en stor grupp

Utvandrade pensionärer pekas särskilt ut i underlaget. Av knappt 90 000 personer som fick ersättning beskattad enligt SINK under 2025 hade mer än hälften fått pensionsersättning.

SINK är den särskilda inkomstskatten för personer som bor utomlands men har vissa inkomster från Sverige. Skatten ligger under 2026 på 22,5 procent och sänks till 20 procent den 1 januari 2027.

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Den som i stället bedöms vistas stadigvarande i Sverige blir normalt obegränsat skattskyldig och beskattas enligt vanliga svenska regler.

I en debattartikel i Dagens Industri lyfter finansminister Elisabeth Svantesson fram osäkerheten i dagens system.

”Bedömningen om stadigvarande vistelse kan i dag i många fall vara komplicerad att göra. Förutom personer som arbetar i Sverige under kortare eller längre tid berörs till exempel utvandrade pensionärer som vistas i Sverige delar av året”, skriver hon.

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Kan ge både högre och lägre skatt

Den nya gränsen betyder inte automatiskt att alla som passerar dag 160 får högre skatt. Propositionen visar att förändringen kan slå åt båda håll.

Vissa som i dag betraktas som stadigvarande vistande i Sverige kan med de nya reglerna slippa den bedömningen. Andra kan få motsatt besked. Skatten kan därmed bli både högre och lägre beroende på personens inkomster och situation.

Regeringen räknar dock med att relativt få personer får ändrad skattestatus, eftersom de nya gränserna i stor utsträckning ska motsvara dagens rättspraxis.

Om riksdagen antar propositionen träder lagändringen i kraft den 1 januari 2027. För utlandssvensken som gärna tillbringar en stor del av året på svensk mark blir kalendern därmed ett viktigt skatteunderlag.

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