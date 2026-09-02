Bor du utomlands men tillbringar stora delar av året i Sverige? Från 2027 föreslås en fast gräns. Vid fler än 160 dagar kan du bli skattskyldig här även för inkomster från utlandet.
Ny regel 2027: Då kan Sverige beskatta alla dina inkomster
En dag hit eller dit brukar sällan spela någon större roll. För utlandssvenskar kan dag 161 snart bli ett undantag.
Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med nya gränser för vad som ska räknas som ”stadigvarande vistelse” i Sverige. Förslaget ska göra det lättare att avgöra när en person som bor utomlands blir obegränsat skattskyldig här.
Det innebär normalt att personen blir skattskyldig här för alla sina inkomster – både från Sverige och från utlandet. Skatteavtal med andra länder kan dock påverka var en viss inkomst ska beskattas.
”Steg för steg underlättar vi skattereglerna för utlandssvenskar. Personer som bor utomlands men arbetar, studerar eller vistas i Sverige periodvis får lättare att veta vilka skatteregler som gäller för dem”, säger finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande.
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Här går den nya skattegränsen
I dag finns ingen exakt definition av stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen. Bedömningen bygger i stället huvudsakligen på tidigare domar och faktorer som vistelsens längd, omfattning och regelbundenhet.
Det vill regeringen ändra på.
Enligt förslaget ska en person anses vistas stadigvarande i Sverige om vistelsen omfattar fler än 160 dagar under ett kalenderår. Det är alltså från och med dag 161 som gränsen passeras.
För den som vistas mycket i Sverige flera år i rad blir gränsen lägre. Då räcker det med fler än 120 dagar under året, förutsatt att personen även tillbringade fler än 120 dagar här föregående år.
Det innebär att gränsen går vid dag 121 under det aktuella året, om personen även vistades i Sverige fler än 120 dagar året före.
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Dagarna behöver inte hänga ihop
Det spelar ingen roll varför personen befinner sig i Sverige. Dagarna behöver inte heller ligga i en sammanhängande period, utan räknas ihop under kalenderåret.
Däremot räknas inte varje besök. En vistelsedag måste vara förenad med dygnsvila i Sverige. En dagstur över gränsen räknas därför inte.
Både ankomst- och avresedagen kan däremot räknas om besöket omfattar en övernattning. Även en del av en dag räknas då som en vistelsedag.
Reglerna kan bland annat beröra personer som arbetar eller studerar periodvis i Sverige, men också artister, idrottare och pensionärer som är bosatta utomlands.
Pensionärer är en stor grupp
Utvandrade pensionärer pekas särskilt ut i underlaget. Av knappt 90 000 personer som fick ersättning beskattad enligt SINK under 2025 hade mer än hälften fått pensionsersättning.
SINK är den särskilda inkomstskatten för personer som bor utomlands men har vissa inkomster från Sverige. Skatten ligger under 2026 på 22,5 procent och sänks till 20 procent den 1 januari 2027.
Den som i stället bedöms vistas stadigvarande i Sverige blir normalt obegränsat skattskyldig och beskattas enligt vanliga svenska regler.
I en debattartikel i Dagens Industri lyfter finansminister Elisabeth Svantesson fram osäkerheten i dagens system.
”Bedömningen om stadigvarande vistelse kan i dag i många fall vara komplicerad att göra. Förutom personer som arbetar i Sverige under kortare eller längre tid berörs till exempel utvandrade pensionärer som vistas i Sverige delar av året”, skriver hon.
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Kan ge både högre och lägre skatt
Den nya gränsen betyder inte automatiskt att alla som passerar dag 160 får högre skatt. Propositionen visar att förändringen kan slå åt båda håll.
Vissa som i dag betraktas som stadigvarande vistande i Sverige kan med de nya reglerna slippa den bedömningen. Andra kan få motsatt besked. Skatten kan därmed bli både högre och lägre beroende på personens inkomster och situation.
Regeringen räknar dock med att relativt få personer får ändrad skattestatus, eftersom de nya gränserna i stor utsträckning ska motsvara dagens rättspraxis.
Om riksdagen antar propositionen träder lagändringen i kraft den 1 januari 2027. För utlandssvensken som gärna tillbringar en stor del av året på svensk mark blir kalendern därmed ett viktigt skatteunderlag.
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