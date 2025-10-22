Att spara till sitt barn är förvisso inget måste. Men för den som vill och kan finns det stora möjligheter att få pengarna att växa – rejält.
Vill du ge ditt barn en halv miljon? Så mycket måste du spara
Mest läst i kategorin
Sluta jaga småpengar – här är knepen som faktiskt gör dig rik
Att säga upp Netflix, sluta köpa kaffe och dra ner på avocadotoasten kan förvisso frigöra några slantar. Men det är knappast så förmögenheter byggs, menar experten. ”Budgetknep är den ekonomiska motsvarigheten till snabbdieter”, skriver finansplaneraren Anthony Martin i Kiplinger. De ger en känsla av kontroll – men sällan verkliga resultat. Småsparande ger illusion av kontroll …
Priskollaps: Då blir din chokladkaka billigare
Efter att kakaopriset rusat till rekordnivåer ser chokladälskare snart ut att få en oväntad belöning. Under 2023 och början av 2024 steg världsmarknadspriset på kakao till historiska nivåer. Priset fyrfaldigades på mindre än ett år och nådde i april 2024 hela 12 000 dollar per ton – en direkt följd av torka, sjukdomar och dåliga …
Ilska mot svenska banker – lämnar kunderna i sticket
En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att många svenskar inte längre litar på att bankerna kan skydda deras pengar. I praktiken står kunderna ensamma när bedragare slår till, konstaterar förbundet. I en uppmärksammad bedrägeri-härva blev en kund hos Nordea lurad att föra över 100 000 kronor till en bedragare. Banken friades från ansvar. En …
Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”
Idén om att leva fullt ut och dö utan pengar har fått många att tänka om kring sparande och pension. Men ekonomen varnar för att filosofin kan slå tillbaka. Boken Die With Zero har inspirerat en våg av tänkare som vill leva maximalt, inte samla pengar till ålderdomen. Det har Dagens PS tidigare skrivit om. …
Så sparar du tusenlappar i vinter: “Ät gratis fram till trettondagen”
Efter ett dyrt år väntar en vinter i samma tema. Ändå går det att spara tusenlappar. Man måste bara veta hur. Det har blivit dyrare att leva. Bland annat har matpriserna ökat med 25 procent på tre år, enligt en rapport från Matpriskollen från tidigare i år. Vintern ser inte ljusare ut den. Förvisso har …
85 procent av föräldrarna i Sverige sparar till sina minderåriga barn, ofta med tanken att pengarna ska gå till körkort eller den första bostaden.
Men det är inget måste, poängterar Finansinspektionens Moa Langemark, särskilt inte om din ekonomi redan är ansträngd.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
“Om du inte har pengar att lägga undan till ett sparande för barnen betyder det inte att du behöver oroa dig för deras framtid. Du kan rusta dina barn för livet som vuxen ändå – genom att lära dem hur de ska handskas med pengar”, säger hon.
Innan man börjar spara till barnen bör man enligt henne se till att det finns en buffert för oväntade kostnader. Pengarna ska ligga på ett sparkonto med fria uttag, insättningsgaranti och så hög ränta som möjligt.
Så ska du spara till ditt barn
Langemark delar även med sig av några tips för den som faktiskt vill och kan spara till sitt barn.
Föräldrar som vill spara till specifika mål, som en ny cykel eller dator, bör välja ett sparkonto för kortare sparmål, menar hon.
För pengar som ska användas först när barnet är vuxet – exempelvis om fem till tio år – kan börsen vara ett bättre alternativ.
Där kan pengarna växa över tid, så länge man sprider riskerna över olika fonder, marknader och branscher.
Senaste nytt
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Hur mycket ska man spara?
Hur mycket man ska spara går dessvärre inte att svara på, eftersom det beror på dina förutsättningar. Vill du göra som majoriteten bör du dock spara 649 kronor i månaden. Det är nämligen så mycket föräldrar i snitt sparar till sina barn idag, enligt en undersökning från Länsförsäkringar. Det är en ökning från fjolårets 597 kronor i månaden.
Låginkomsttagare, enligt Länsförsäkringar ett hushåll som har under 35 000 kronor i bruttoinkomst, sparar i snitt 523 kronor i månaden. Höginkomsttagare, med minst en gemensam inkomst på 84 000 kronor, sparar 821.
Kikar man istället mot Avanzas siffror ligger snittsparandet för barnen nu på 900 kronor – en ökning från 800 kronor i fjol.
Sett till median ligger sparandet på cirka 500 kronor, oförändrat från förra året.
Så kan sparandet växa till en halv miljon
Hur stort ett barnsparande kan bli beror förstås på hur pengarna placeras och hur tidigt man börjar.
Enligt Avanza kan ett månadssparande på 900 kronor på ett vanligt sparkonto ge ungefär 194 000 kronor efter 18 år. En rejäl summa, men inflationen gör att köpkraften minskar över tid.
Om samma summa istället investeras på börsen, med en genomsnittlig avkastning på sju procent per år, nästan fördubblas beloppet till cirka 380 000 kronor. Och fortsätter sparandet till barnets 20-årsdag kan det växa till nära en halv miljon kronor, konstaterar Avanza.
Lär barnet hantera pengar
Att spara till barnen handlar dock inte bara om själva summan, utan om att lära dem förstå värdet av pengar. Langemark menar att samtal om ekonomi redan tidigt gör stor skillnad.
Hon uppmuntrar föräldrar att prata med barnen om hushållets utgifter och låta dem prova själva – till exempel genom veckopeng.
Om du sparar till ditt barn, berätta också vad det innebär och varför du gör det, säger hon.
Spara inte på bekostnad av tryggheten
Men sparande är, som sagt, inte ett måste. Åtminstone inte om det går ut över familjens egen ekonomi, menar Langemark.
Den viktigaste tryggheten är fortfarande bufferten. Först när den är på plats är det läge att börja bygga långsiktigt sparande – både för vuxna och för barn.
Vill du veta hur mycket du ska ge ditt barn i månadspeng? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
De sju bästa resmålen i Europa för familjer
Att resa med familj är ett relationsprojekt, inte bara en logistikutmaning. Ett bra familjehotell hanterar därför både logistiska utmaningar och förväntan i olika nivåer. Med lika delar förståelse och problemlösning givetvis. Nedan finner du sju utvalda resmål som enligt oss är som gjorda för familjer. Föräldrar behöver friktionsfria ytor, tid för sig själva och tänk …
Vill du ge ditt barn en halv miljon? Så mycket måste du spara
Att spara till sitt barn är förvisso inget måste. Men för den som vill och kan finns det stora möjligheter att få pengarna att växa – rejält. 85 procent av föräldrarna i Sverige sparar till sina minderåriga barn, ofta med tanken att pengarna ska gå till körkort eller den första bostaden. Men det är inget …
Ungerska spionanklagelser skapar kris i EU-toppen
EU-kommissionen är under press efter misstankar om ungersk spionring, samtidigt ökar samarbetet mellan Europas underrättelsetjänster efter att Donald Trump stramat åt informationsutbytet med EU-länderna. Det är minst sagt en turbulent tid att vara spion i Europa. Det råder en förtroendekris på högsta nivå bland EU:s parlamentariker. Flera EU-tjänstemän kräver att få veta vad kommissionen visste …
Nu kan fler pensionssparare se sin pension på nätet
Om du har Lysa som pensionsförvaltare så kan du nu se din pension på minPension. Det är ett viktigt steg, menar Annelie Nordin. Annelie Nordin är enhetschef på MinPension. "Vi är glada att hälsa Lysa välkomna som vår partner. Genom samarbetet stärker vi ytterligare individens möjlighet att planera och fatta medvetna beslut inför sin pension", …
Något ruttet i kungariket Danmark: Därför avgår Nordisks ledning
Något är ruttet i ledningen för Danmarks största läkemedelsbolag, Novo Nordisk. Massavgångarna och uppsägningarna skakar hela Danmark. William Shakespeares bevingade ord, "något är ruttet i konungariket Danmark", uttalade i pjäsen Hamlet mellan vakten Marcellus till den lojale Horatio, brukar användas för att beskriva när något är korrupt eller fel från toppen till botten. Det kan …