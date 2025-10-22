Vill du ge ditt barn en halv miljon? Så mycket måste du spara

85 procent av föräldrarna i Sverige sparar till sina minderåriga barn, ofta med tanken att pengarna ska gå till körkort eller den första bostaden.

Men det är inget måste, poängterar Finansinspektionens Moa Langemark, särskilt inte om din ekonomi redan är ansträngd.

“Om du inte har pengar att lägga undan till ett sparande för barnen betyder det inte att du behöver oroa dig för deras framtid. Du kan rusta dina barn för livet som vuxen ändå – genom att lära dem hur de ska handskas med pengar”, säger hon.

Innan man börjar spara till barnen bör man enligt henne se till att det finns en buffert för oväntade kostnader. Pengarna ska ligga på ett sparkonto med fria uttag, insättningsgaranti och så hög ränta som möjligt.

Så ska du spara till ditt barn

Langemark delar även med sig av några tips för den som faktiskt vill och kan spara till sitt barn.

Föräldrar som vill spara till specifika mål, som en ny cykel eller dator, bör välja ett sparkonto för kortare sparmål, menar hon.

För pengar som ska användas först när barnet är vuxet – exempelvis om fem till tio år – kan börsen vara ett bättre alternativ.

Där kan pengarna växa över tid, så länge man sprider riskerna över olika fonder, marknader och branscher.