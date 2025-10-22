Dagens PS
Vill du ge ditt barn en halv miljon? Så mycket måste du spara

barn
Hur stort ett barnsparande kan bli beror förstås på hur pengarna placeras och hur tidigt man börjar (Foto: Gorm Kallestad/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Att spara till sitt barn är förvisso inget måste. Men för den som vill och kan finns det stora möjligheter att få pengarna att växa – rejält.

85 procent av föräldrarna i Sverige sparar till sina minderåriga barn, ofta med tanken att pengarna ska gå till körkort eller den första bostaden.

Men det är inget måste, poängterar Finansinspektionens Moa Langemark, särskilt inte om din ekonomi redan är ansträngd.

“Om du inte har pengar att lägga undan till ett sparande för barnen betyder det inte att du behöver oroa dig för deras framtid. Du kan rusta dina barn för livet som vuxen ändå – genom att lära dem hur de ska handskas med pengar”, säger hon.

Innan man börjar spara till barnen bör man enligt henne se till att det finns en buffert för oväntade kostnader. Pengarna ska ligga på ett sparkonto med fria uttag, insättningsgaranti och så hög ränta som möjligt.

Så ska du spara till ditt barn 

Langemark delar även med sig av några tips för den som faktiskt vill och kan spara till sitt barn. 

Föräldrar som vill spara till specifika mål, som en ny cykel eller dator, bör välja ett sparkonto för kortare sparmål, menar hon.

För pengar som ska användas först när barnet är vuxet – exempelvis om fem till tio år – kan börsen vara ett bättre alternativ.

Där kan pengarna växa över tid, så länge man sprider riskerna över olika fonder, marknader och branscher.

Hur mycket ska man spara? 

Hur mycket man ska spara går dessvärre inte att svara på, eftersom det beror på dina förutsättningar. Vill du göra som majoriteten bör du dock spara 649 kronor i månaden. Det är nämligen så mycket föräldrar i snitt sparar till sina barn idag, enligt en undersökning från Länsförsäkringar. Det är en ökning från fjolårets 597 kronor i månaden.

Låginkomsttagare, enligt Länsförsäkringar ett hushåll som har under 35 000 kronor i bruttoinkomst, sparar i snitt 523 kronor i månaden. Höginkomsttagare, med minst en gemensam inkomst på 84 000 kronor, sparar 821. 

Svenska föräldrar har ökat sitt sparande till barnen med nära nio procent sedan 2024 visar en ny rapport från Länsförsäkringar.
Svenska föräldrar har ökat sitt sparande till barnen med nära nio procent sedan 2024 visar en ny rapport från Länsförsäkringar. (Foto: Susanna Persson Öste/TT)

Kikar man istället mot Avanzas siffror ligger snittsparandet för barnen nu på 900 kronor – en ökning från 800 kronor i fjol. 

Sett till median ligger sparandet på cirka 500 kronor, oförändrat från förra året.

Så kan sparandet växa till en halv miljon 

Hur stort ett barnsparande kan bli beror förstås på hur pengarna placeras och hur tidigt man börjar.

Enligt Avanza kan ett månadssparande på 900 kronor på ett vanligt sparkonto ge ungefär 194 000 kronor efter 18 år. En rejäl summa, men inflationen gör att köpkraften minskar över tid.

Om samma summa istället investeras på börsen, med en genomsnittlig avkastning på sju procent per år, nästan fördubblas beloppet till cirka 380 000 kronor. Och fortsätter sparandet till barnets 20-årsdag kan det växa till nära en halv miljon kronor, konstaterar Avanza. 

Lär barnet hantera pengar

Att spara till barnen handlar dock inte bara om själva summan, utan om att lära dem förstå värdet av pengar. Langemark menar att samtal om ekonomi redan tidigt gör stor skillnad.

Hon uppmuntrar föräldrar att prata med barnen om hushållets utgifter och låta dem prova själva – till exempel genom veckopeng.

Om du sparar till ditt barn, berätta också vad det innebär och varför du gör det, säger hon.

Spara inte på bekostnad av tryggheten

Men sparande är, som sagt, inte ett måste. Åtminstone inte om det går ut över familjens egen ekonomi, menar Langemark. 

Den viktigaste tryggheten är fortfarande bufferten. Först när den är på plats är det läge att börja bygga långsiktigt sparande – både för vuxna och för barn.

Vill du veta hur mycket du ska ge ditt barn i månadspeng? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

