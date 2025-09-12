Fickpengen ökar – så mycket får barnen 2025

Totalt får åtta av tio barn i Sverige fickpengar i år, en uppgång från 76 procent förra året.

Den största ökningen syns bland 15-17-åringar som får pengar ”då och då”. De får i genomsnitt 735 kronor i månaden – en ökning med 115 kronor jämfört med fjolåret. Det motsvarar en ökning på 19 procent.

”Det är positivt att barns vecko- och månadspeng ökar igen. De flesta föräldrar känner sig tryggare i sin ekonomi och har fått lite mer pengar att röra sig med bland annat på grund av räntesänkningar”, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea, i ett pressmeddelande.

Digitala pengar tar över

Därtill visar rapporten att kontanter fortsätter tappa mark. I dag får 99 procent av alla 15-17-åringar sina fickpengar digitalt via Swish eller banköverföring. För yngre barn under 12 år är det fortfarande vanligare att pengarna ges i kontanter, eftersom många ännu saknar egna digitala banktjänster.

“Till barn under 12 år är digitala fickpengar inte lika vanligt. Kontanter är fortfarande det vanligaste sättet att ge till de allra yngsta”, framgår det i rapporten.