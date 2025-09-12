Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Fickpengen ökar – så mycket får barnen 2025

Nu får barnen mer pengar i fickan
Nu får barnen mer pengar i fickan (Foto: Henrik Holmberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Barnens fickpengar ökar igen efter fjolårets nedgång. Dessutom sparar föräldrarna nu mer till sina barn. Det visar Nordeas nya undersökning om fickpengar, genomförd av Verian.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Totalt får åtta av tio barn i Sverige fickpengar i år, en uppgång från 76 procent förra året

Den största ökningen syns bland 15-17-åringar som får pengar ”då och då”. De får i genomsnitt 735 kronor i månaden – en ökning med 115 kronor jämfört med fjolåret. Det motsvarar en ökning på 19 procent.

ANNONS

”Det är positivt att barns vecko- och månadspeng ökar igen. De flesta föräldrar känner sig tryggare i sin ekonomi och har fått lite mer pengar att röra sig med bland annat på grund av räntesänkningar”, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea, i ett pressmeddelande. 

Digitala pengar tar över

Därtill visar rapporten att kontanter fortsätter tappa mark. I dag får 99 procent av alla 15-17-åringar sina fickpengar digitalt via Swish eller banköverföring. För yngre barn under 12 år är det fortfarande vanligare att pengarna ges i kontanter, eftersom många ännu saknar egna digitala banktjänster.

“Till barn under 12 år är digitala fickpengar inte lika vanligt. Kontanter är fortfarande det vanligaste sättet att ge till de allra yngsta”, framgår det i rapporten.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Godis, nöjen – och kläder

Vad används fickpengarna till? Undersökningen visar att godis toppar listan (82 procent), följt av nöjen som bio och nöjesparker (61 procent). Bland 15-17-åringar är det också vanligt att pengarna går till att äta ute (60 procent) eller köpa kläder (42 procent).

Här märks också en tydlig skillnad mellan könen: pojkar köper i högre grad spel, medan flickor i större utsträckning satsar på kläder.

ANNONS
Fickpengen till barnen
Fler flickor väljer att lägga fickpengen på kläder (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Lär barnen ansvar

Föräldrar ger förvisso inte fickpengar enbart för att barnen ska kunna köpa godis och kläder. Hela 81 procent svarar att huvudsyftet är att lära barnen ta ansvar för sina pengar

Näst vanligast är att ge barnen förtroendet att själva hantera sin ekonomi, något som 71 procent av föräldrarna uppger.

Sparandet växer

Utöver fickpengarna ökar också sparandet. I snitt sätter föräldrar nu av 817 kronor i månaden till sina barn, jämfört med 717 kronor i fjol. Tillsammans med fickpengarna blir det i genomsnitt 1 254 kronor per månad – en uppgång från 1 054 kronor förra året.

”Det är bra att det sparas mer till barnen. Hushållens disponibla inkomst har ökat och troligtvis har de vant sig med de högre priserna och känner att de nu kan prioritera en större del till barnens sparande”, avslutar Anders Stenkrona.

Så mycket fickpeng får barnen 2025:

6-8 år

ANNONS
  • Veckopeng: 30 kr
  • Månadspeng: för få för att ge snitt
  • Då och då: 115 kr

9-11 år

  • Veckopeng: 55 kr
  • Månadspeng: 195 kr
  • Då och då: 190 kr

12-14 år

  • Veckopeng: 90 kr
  • Månadspeng: 360 kr
  • Då och då: 350 kr

15-17 år

  • Veckopeng: 150 kr
  • Månadspeng: 870 kr
  • Då och då: 735 kr

Funderar du på hur mycket månadspeng du bör ge ditt barn? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnFöräldrarÖkningpengar
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS