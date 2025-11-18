Vill du bli lycklig? Då måste du tänka annorlunda om pengar

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Ögonblicket som förändrade allt

Han beskriver hur bilen stod stilla i garaget i två veckor tills han en dag körde den till mataffären och insåg att upplevelsen inte låg i att använda bilen, utan i att ha uppfyllt en dröm.

Trots värdefallet ångrar han inte köpet: han är i dag familjefar, kör en praktisk bil och menar att beslutet gjorde honom klokare, inte fattigare.

“Jag är så glad att jag gjorde det, när jag ser tillbaka nu … och att jag hade de ekonomiska möjligheterna att få den upplevelsen”.

Att spara – och att leva

Idag arbetar Katranis med att bygga och skydda människors förmögenheter.

På så sätt har han också upptäckt en fälla många människor faller i: att se pengar som något som bara ska bevaras.

Han menar att privatekonomi för den som vill bli lycklig borde vara en balans mellan livsstil, upplevelser, möjligheter och förmögenhetsbyggande.

“Maximera det som gör dig lycklig”

Samma resonemang återkommer i Morgan Housels nya bok The Art of Spending Money.

“Observera vad som faktiskt gör dig lycklig och maximera det”, skriver Housel.

Han påminner om att människor ofta försöker imponera på andra, istället för att identifiera vad som faktiskt skapar mening.

“En förstaklassflygning kan ge 10 av 10 i lycka, men om en picknick med familjen redan är 8 av 10, kanske nyckeln till lycka är att bara börja göra mer av det redan nu”, skriver han.

Poängen är att lycka inte alltid ökar i takt med prislappen. Ibland får man nästan samma nivå av glädje av något billigt och vardagligt, och då kan det vara klokt att göra mer av just det.

Små köp – stor effekt

Enligt Campbell Heggen, beteendeekonom vid Deakin University, vänjer vi oss dessutom snabbt vid stora lyxköp. Därför kan mindre, återkommande upplevelser vara ett smartare sätt att få mer glädje per krona.

“Om vi jämför olika köp kan det handla om flera weekendresor i stället för en två veckor lång utlandssemester. Eller att hyra en lyxbil i stället för att äga den”, säger han.

Poängen: sprid njutningen över tid.

Han menar också att vissa blir lyckligare av att köpa mer tid, till exempel via hemstädning eller färdigmatstjänster.

“Tid och pengar är båda begränsade resurser”, säger Heggen.

Ett misstag? Inte om det stämmer med dina värderingar

Housels råd är tydligt: “Låt ingen tala om för dig vad du bör eller inte bör lägga pengar på. Det finns inget rätt sätt”.

Värderingar förändras, och det gjorde även Katranis.

I dag lägger han hellre pengar på resor med sin fru och sina barn, något som ger honom mer lycka över tid.

Vänta inte på den magiska pensionen

Samtidigt finns det en grupp som har extra svårt att göra sig av med sina pengar: pensionärer. Det har Dagens PS skrivit om tidigare. Många sparar tills de dör och glömmer bort att få glädje för pengarna.

Katranis beskriver en kund som “trots flera miljoner på kontot” fokuserar på att kapitalsumman inte får sjunka.

“Vänta inte på den där magiska pensionen då du bara får spendera massor av pengar”, säger han. “Det måste vara en balanserad strategi”.

Är det bättre att maximera meningsfulla livsupplevelser istället för att dö rikast på kyrkogården? (Foto: Pexels)

Jakten på noll procents ånger

Målet är att “minimera framtida ånger”, sammanfattar Housel.

För enligt honom finns det ett säkert sätt att bli rik och samtidigt olycklig:

Att “agera som om pengar bara har ett syfte, nämligen att samlas på bankkontot, där det istället för att vara ett verktyg för ett bättre liv i praktiken har blivit en bokföringshobby”.

Det är kanske där Lamborghinin gör sin oväntade entré. Inte som ett ekonomiskt råd – utan som en påminnelse:

I slutändan är pengar inte en trofé att bevara, utan bränsle till ett liv du inte vill ångra.

