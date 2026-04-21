7 länder där du kan resa för under 300 kronor om dagen

Laos

Laos har en tendens att hamna i skuggan av grannarna Vietnam och Thailand. Men även här räcker pengarna långt. I staden Luang Prabang går det att bo för under 180 kronor natten.

ANNONS

Den som verkligen vill hålla nere kostnaderna kan köpa mat från gatuförsäljare, där nudelsoppa och sticky rice säljs för omkring 10 kronor.

Missa inte: Många vill ha hus i Spanien – men svenskarna halkar efter

Nepal

I Nepals huvudstad Kathmandu hittar du utan någon större ansträngning hotellrum för under 200 kronor natten.

Den som vill vidare mot Himalaya kan ta sig till Pokhara, väster om huvudstaden. En bussresa dit kostar drygt 90 riksdaler per person med luftkonditionerad buss. En tallrik momos, alltså dumplings, kan du få för under tian.

Du bör dock undvika en vandring upp för Everest, det kostar ju numera skjortan.

Nepal, något för den som gillar storslagna utsikter (Foto: Unsplash)

Thailand

Thailand är kanske inte det budgetparadis det en gång var. Men landet hör fortfarande till de mer prisvärda alternativen, särskilt för den som väljer norr framför de mer turisttäta öarna i söder.

ANNONS

I Chiang Mai går det att boka ett privat rum på guesthouse för under 170 kronor natten. En middag på restaurang kostar omkring 70 kronor medan gatumat ofta landar på runt 20.

Indonesien, Filippinerna eller varför inte Indien

På listan finns även Indonesien, Filippinerna och Indien.

I Indonesien är Lombok ett billigare alternativ till Bali, med trestjärnigt hotell för runt 170 kronor natten och en rätt som nasi goreng för omkring 18 kronor.

På Filippinernas Siargao kan man hitta ett rum för under 300 kronor natten och i Indien kan ett rum i New Delhi kosta omkring 170 kronor medan både gatumat och tågresor ligger på runt 30.

Slutsatsen? För den som kan tänka sig att prioritera lokal mat, enklare boenden och destinationer utanför de allra mest turisttäta områdena finns det fortfarande möjligheter att komma undan betydligt billigare än man tror.

Läs också: Flygkriget som avgör hur du kommer resa de nästa tio åren. Realtid