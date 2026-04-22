Portugal har, flera gånger faktiskt, utsetts till världens eller ett av världens bästa länder att pensionera sig i. Ett skäl är att pensionen helt enkelt räcker längre i det soliga landet på den Iberiska halvön. Men hur billigt är det egentligen?
Pension i världens bästa land – så långt räcker pengarna
Senast i fjol utsågs Portugal till världens bästa land att pensionera sig i, då enligt en ranking av Global Citizen Solutions.
Bara några dagar senare släppte 60plusbanken en lista över de bästa länderna att pensionera sig i som svensk. Där hamnade Portugal på andra plats med följande motivering: ”Tydlig kostnadsfördel, mycket sol, god sjukvårdstillgång i större städer och stark livskvalitet. Mindre orter lockar med lägre boendekostnader och lugnare tempo”.
Dessutom har Portugal redan tidigare utsetts till ett av Europas säkraste länder.
Så mycket kostar livet som pensionär
Enligt siffror från Numbeo, en databas som samlar in uppgifter om bland annat levnadskostnader, hyror och bostadspriser, är levnadskostnaderna i Portugal, i genomsnitt, cirka 28,3 procent lägre än i Sverige.
Den månatliga levnadskostnaden för ett pensionerat par i Portugal beror, såklart, på både livsstil och bostadsort. För att leva bekvämt skulle ett pensionerat par behöva en månadsbudget på en sisådär 16 000 till 32 000 kronor.
Bosätter man sig i mindre städer och byar sjunker kostnaden medan storstadsliv i Lissabon eller Porto innebär högre levnadskostnader.
En stor del av budgeten går till boende. En etta utanför stadskärnan kostar enligt Numbeo cirka 7 800 kronor medan en trea kostar 12 600 kronor. I snitt, såklart. Faktum är att hyran i Portugal är cirka 10,4 procent högre än i Sverige.
Maten håller nere vardagskostnaden
Anledningen till att pensionen ändå kan räcka längre är vardagsutgifterna.
En utelunch för två kostar exempelvis mellan 130 och 260 kronor medan en middag för två landar på mellan drygt 200-400 kronor.
Lokalt vin kan du få för 35 kronor flaskan medan en öl ofta kostar runt 27 kronor.
En espresso, eller ”bica”, kostar vanligtvis mellan 10-20 kronor.
Exempel, så mycket kostar det i snitt:
- 1L mjölk: 10 kronor
- 500 g vitt färskt bröd: 15 kronor
- 1 kg ris: 15 kronor
- 1 kg Kycklingfilé: 72 kronor
- Biobiljett: 86 kronor
- Enkelbiljett i lokaltrafiken: 21 kronor
Källa: Numbeo
Det ordinarie priset för ett månadskort i kollektivtrafiken, utan pensionärsrabatt, ligger i snitt på 430 kronor.
Här får pensionärer mest för pengarna
Vill man komma riktigt billigt undan kan Algarve, den soliga regionen i södra Portugal, vara ett bra alternativ. Där finns både sol, kustliv, många engelsktalande och låga kostnader.
2024 visade en sammanställning att man i Algarve kan komma bra mycket billigare undan jämfört med Sverige. För att upprätthålla samma levnadsstandard som en person som tjänar 57 000 kronor i månaden i Stockholm, behövs endast 38 000 kronor i Algarves huvudort Faro.
Andra populära val, inte minst för den som vill bo nära Lissabon, är Cascais och Estoril.
