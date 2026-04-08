Experten: Avgifter kan äta upp dina bortglömda pensionspengar

Svårt att flytta gamla tjänstepensioner

Att samla sina gamla tjänstepensioner kan vara en bra idé, inte minst då flytten kan innebära lägre avgifter.

”Om man haft flera arbetsgivare har man ofta flera olika tjänstepensionsförvaltare där tjänstepensionen är spridd på olika ställen. Det kan göra att man får svårt att få en totalbild över sin pension och se hur det går med till exempel fondernas utveckling. Att samla allt på ett ställe kan därför vara en bra idé”, sa pensionsekonomen Trifa Chireh till PS i fjol.

”Med en god överblick är det lättare att fatta bättre beslut”, tillade hon.

Problemet är att flytten ofta är betydligt mer komplicerad än den låter.

Många tjänstepensioner är nämligen knutna till kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. Det begränsar möjligheten att välja om. Dessutom kan tidigare arbetsgivare säga nej till flytten. Det är nämligen arbetsgivaren, och inte du som sparare, som äger tjänstepensionsförsäkringen.

”Det kan vara svårt eller omöjligt att flytta en gammal tjänstepension från en pensionsförvaltare till en annan i många fall”, säger Stefan Thelenius.

Det gör att många sparare sitter fast, trots att de kanske hellre hade velat samla sina pengar på ett ställe eller lämna en lösning med höga avgifter.

Avgiften kan skapa ett riktigt moment 22

Även när det går att flytta kapitalet kan det bli dyrt. Flyttavgiften kan nämligen vara så hög som 800 kronor per konto.

För den som bara har en mindre summa kvar blir det snabbt ett dilemma.

”Har man bara en tusenlapp eller några tusenlappar hos en förvaltare så kan man hamna i ett ’moment 22’. Antingen får man se sitt kapital ätas upp av höga förvaltningsavgifter, eller av flyttavgiften”, konstaterar Thelenius.

Det går att försöka påverka

Helt hopplöst är det däremot inte. En väg kan vara att kontakta pensionsförvaltaren och försöka få ett undantag från avgiften. En annan är att lyfta frågan via arbetsgivare och fack, eftersom villkoren i många fall styrs av kollektivavtal.

”Om parterna, facket och arbetsgivarna, föreslår att man ska göra undantag eller specialfall för exempelvis fribrev med väldigt låga belopp så kommer det bli så”, berättar Stefan Thelenius.

Gamla tjänstepensioner är alltså inte något man bara ska låta ligga och skräpa. Det som ser ut som småpengar i dag kan vara mer sårbart än du anar.

