Hon bad svenska banken om hjälp – då spärrade de hennes bank-id

Fler brottsoffer berättar

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Ingers fall är inte ett isolerat sådant. Tvärtom visar Konsumenternas Bank- och finansbyrås sammanställning från 2025 att en växande skara konsumenter fått sina konton uppsagda efter att ha utsatts för bedrägerier.

En av dem berättar anonymt om ett investeringsbedrägeri som tog alla besparingar. Därefter sade banken upp betalkontot och spärrade bank-id.

”Som en konsekvens av detta har min bank även sagt upp mitt betalkonto och spärrat mitt BankID. Jag har nu stora problem med att betala räkningar, köpa mat och i allmänhet klara mig utan BankID”, berättar konsumenten.

Under 2025 ökade även klagomålen om spärrade betalkonton. För många av kunderna gick det inte längre att betala hyran, elen eller maten. Enligt byrån riskerade obetalda räkningar att gå till inkasso och i förlängningen hota deras boende.

Ett halvår med låsta konton

Josefine Roos från Marks kommun fick vänta i sex månader med låsta konton hos Swedbank. När TV4 berättade om henne i december 2024 hade flera räkningar hunnit gå till inkasso. Till slut öppnade hon konto i en annan bank.

Bakgrunden var fem transaktioner som Swedbank hade ifrågasatt, sammanlagt 14 800 kronor. Fyra var Swishbetalningar från hennes sambo. Den femte var en utbetalning från Vinted.

Enligt Josefine handlade betalningarna om vanliga hushållsutgifter.

Swedbank avslutade senare kundrelationen och spärrade henne från bank-id i ett år.

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”Jag behöver ju bank-id. Jag behöver kunna lägga ett schema hur mina barn ska gå på dagis, jag behöver ju kunna logga in på apoteket och beställa hem medicin till exempel. Du behöver ju för fan bank-id:t till allt. Du är ju helt handikappad utan”, sa Roos.

Banken avböjde intervju med TV4 och hänvisade henne till sin kundombudsman.

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Banken får pröva beslutet igen

Bankerna måste arbeta mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsförsäkringar uppger för DN att bank-id blockeras vid allvarliga brott mot användarvillkoren. Det kan exempelvis handla om användning i misstänkta bedrägerier eller penningtvätt.

Ingers enskilda fall vill banken, som så ofta, inte kommentera.

Den som vill få själva bank-id-spärren prövad kan inte heller vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

”Men bank-id ses inte som en grundläggande funktion enligt bestämmelsen i betaltjänstlagen”, säger ARN:s jurist Ylva Lindén till DN.

Nämnden tar därför inte upp sådana ärenden. Enligt Länsförsäkringar ska en begäran om omprövning hanteras av banken som lagt blockeringen.

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Inger får alltså vända sig till Länsförsäkringar igen, om hon vill få spärren omprövad.

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