Varje centimeter i längd kan ge 3 100 kronor mer i årslön

Premien gäller inom landet

Längdpremien gäller jämfört med andra på samma arbetsmarknad, inte mellan länder. Montenegro har Europas näst längsta män, men inkomsten per invånare är bara en femtedel av den nederländska.

Schweiz och Norge har kortare män än Nederländerna, men mellan 40 och 60 procent högre inkomst per invånare.

Sambandet går snarare åt andra hållet. Rika länder får med tiden längre invånare, tack vare bättre näring och hälsa under uppväxten. Därför varnar forskarna för att tolka längden som det som avgör karriären.

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De långa märker inget själva

Omgivningen ser fördelen, men den som har den gör det inte. I en undersökning från klädmärket Girav med drygt 1 350 nederländare tror 44 procent att långa män har fördelar i samhället, främst i status och auktoritet.

De långa männen själva känner inte igen bilden. 77 procent säger att längden aldrig har gynnat eller missgynnat dem på jobbet.

Undersökningen pekar ut ett smalt intervall där längden fungerar bäst. I gruppen 185 till 189 centimeter svarar 77 procent att de vill vara exakt så långa som de är.

Bland män under 185 centimeter är bara 41 procent nöjda. 42 procent av dem vill ha ungefär 5 centimeter till.

Över 190 centimeter är 72 procent fortfarande nöjda, men här vänder önskan. Nästan var fjärde, 24 procent, skulle gärna lämna ifrån sig några centimeter. Det är den enda gruppen som svarar så.

Var femte hittar kläder som passar

Nästan ingenstans syns gränsen så tydligt som i provhytten. Av männen i spannet 185 till 189 centimeter hittar 52 procent kläder utan problem. Över 190 centimeter sjunker andelen till 20 procent.

För 37 procent av männen över 190 är kläd- och skoköp ett vardagligt besvär, mot 11 procent av dem strax under.

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Oftast tar t-shirts och tröjor slut (39 procent), liksom byxor (39 procent) och skjortor och kavajer (37 procent). Standardstorlekarna räcker helt enkelt inte till.

Flygstolen är värst

Den största irritationen ligger ändå utanför provhytten. Hela 61 procent av de långa männen i undersökningen pekar på för litet benutrymme i flygplanet. Bilen nämns av 24 procent.

Hjälpen dröjer. Designern bakom flygstolen i två våningar är själv lång. Han konstaterar att flygbolagen i praktiken inte kommer att ge ekonomiklass mer plats. Platserna vid nödutgången ger ofta mer benutrymme, men då ställer flygbolagen krav på den som sitter där.

Svenska män ligger 5 centimeter under

Nederländska män i åldern 18 till 25 år är i snitt 184 centimeter. De är den längsta befolkningen i världen, enligt NCD-RisC:s sammanställning av drygt 2 000 studier.

Svenska män i samma ålder är i snitt 180 centimeter och svenska kvinnor 167. Den mest lönsamma och bekväma längden ligger alltså 5 till 9 centimeter över den svenska mannens snitt.

Medellängd i Europa för män och kvinnor

Unga vuxna 18–25 år, i centimeter. Sorterad efter männens längd.

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Land Män Kvinnor Nederländerna 184 170 Montenegro 183 170 Estland 182 168 Danmark 182 169 Bosnien och Hercegovina 182 167 Island 181 168 Tjeckien 181 168 Slovenien 181 167 Slovakien 181 167 Kroatien 181 167 Serbien 180 168 Sverige 180 167 Norge 180 166 Litauen 180 167 Polen 180 165 Ukraina 180 166 Finland 180 166 Lettland 180 168 Tyskland 180 166 Belgien 179 164 Grekland 179 165 Schweiz 179 164 Irland 179 164 Österrike 178 166 Frankrike 178 164 Belarus 178 166 Andorra 178 165 Luxemburg 178 165 Storbritannien 178 164 Rumänien 177 164 Ungern 176 162 Ryssland 176 164 Spanien 176 162 Albanien 174 162 Italien 174 161 Portugal 174 161 Bulgarien 173 164

Källa: NCD Risk Factor Collaboration, sammanställt av Worlddata.info (uppdaterad september 2026).