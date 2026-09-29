Varje centimeter över genomsnittet kan ge 3 100 kronor mer i årslön, visar amerikansk forskning om den så kallade längdpremien. Men fördelarna har en gräns. Över 190 centimeter börjar kläderna och flygstolarna krångla, enligt en nederländsk undersökning.
Varje centimeter i längd kan ge 3 100 kronor mer i årslön
Längd lönar sig. Det är ett av arbetsmarknadens mest undersökta och minst uttalade mönster.
En studie i Journal of Applied Psychology, som BusinessToday går igenom, kopplar varje extra tum över genomsnittet till 789 dollar mer i årslön. Det motsvarar omkring 7 850 kronor per tum, eller 3 100 kronor per centimeter.
Under en karriär på 30 år kan en person på 183 centimeter tjäna nästan 166 000 dollar mer än en person på 165 centimeter. Det är omkring 1 650 000 kronor, eller drygt 4 500 kronor i månaden under hela arbetslivet.
Räknat i procent motsvarar varje tum mellan 1,5 och 2,5 procent högre lön. Sannolikheten att nå en chefsposition ökar dessutom med 2 till 3 procent för varje tum över snittet. Fördelen byggs på år för år.
Omgivningen ser en ledare
Förklaringen ligger sällan i vad personen faktiskt presterar. Psykologer pekar på haloeffekten, alltså att vi omedvetet kopplar ett synligt drag till egenskaper som inte har med det att göra.
Den som är lång uppfattas oftare som självsäker, frisk och auktoritär. Det kan påverka anställningar, befordringar och lönesamtal.
Premien gäller inom landet
Längdpremien gäller jämfört med andra på samma arbetsmarknad, inte mellan länder. Montenegro har Europas näst längsta män, men inkomsten per invånare är bara en femtedel av den nederländska.
Schweiz och Norge har kortare män än Nederländerna, men mellan 40 och 60 procent högre inkomst per invånare.
Sambandet går snarare åt andra hållet. Rika länder får med tiden längre invånare, tack vare bättre näring och hälsa under uppväxten. Därför varnar forskarna för att tolka längden som det som avgör karriären.
De långa märker inget själva
Omgivningen ser fördelen, men den som har den gör det inte. I en undersökning från klädmärket Girav med drygt 1 350 nederländare tror 44 procent att långa män har fördelar i samhället, främst i status och auktoritet.
De långa männen själva känner inte igen bilden. 77 procent säger att längden aldrig har gynnat eller missgynnat dem på jobbet.
Undersökningen pekar ut ett smalt intervall där längden fungerar bäst. I gruppen 185 till 189 centimeter svarar 77 procent att de vill vara exakt så långa som de är.
Bland män under 185 centimeter är bara 41 procent nöjda. 42 procent av dem vill ha ungefär 5 centimeter till.
Över 190 centimeter är 72 procent fortfarande nöjda, men här vänder önskan. Nästan var fjärde, 24 procent, skulle gärna lämna ifrån sig några centimeter. Det är den enda gruppen som svarar så.
Var femte hittar kläder som passar
Nästan ingenstans syns gränsen så tydligt som i provhytten. Av männen i spannet 185 till 189 centimeter hittar 52 procent kläder utan problem. Över 190 centimeter sjunker andelen till 20 procent.
För 37 procent av männen över 190 är kläd- och skoköp ett vardagligt besvär, mot 11 procent av dem strax under.
Oftast tar t-shirts och tröjor slut (39 procent), liksom byxor (39 procent) och skjortor och kavajer (37 procent). Standardstorlekarna räcker helt enkelt inte till.
Flygstolen är värst
Den största irritationen ligger ändå utanför provhytten. Hela 61 procent av de långa männen i undersökningen pekar på för litet benutrymme i flygplanet. Bilen nämns av 24 procent.
Hjälpen dröjer. Designern bakom flygstolen i två våningar är själv lång. Han konstaterar att flygbolagen i praktiken inte kommer att ge ekonomiklass mer plats. Platserna vid nödutgången ger ofta mer benutrymme, men då ställer flygbolagen krav på den som sitter där.
Svenska män ligger 5 centimeter under
Nederländska män i åldern 18 till 25 år är i snitt 184 centimeter. De är den längsta befolkningen i världen, enligt NCD-RisC:s sammanställning av drygt 2 000 studier.
Svenska män i samma ålder är i snitt 180 centimeter och svenska kvinnor 167. Den mest lönsamma och bekväma längden ligger alltså 5 till 9 centimeter över den svenska mannens snitt.
Medellängd i Europa för män och kvinnor
Unga vuxna 18–25 år, i centimeter. Sorterad efter männens längd.
|Land
|Män
|Kvinnor
|Nederländerna
|184
|170
|Montenegro
|183
|170
|Estland
|182
|168
|Danmark
|182
|169
|Bosnien och Hercegovina
|182
|167
|Island
|181
|168
|Tjeckien
|181
|168
|Slovenien
|181
|167
|Slovakien
|181
|167
|Kroatien
|181
|167
|Serbien
|180
|168
|Sverige
|180
|167
|Norge
|180
|166
|Litauen
|180
|167
|Polen
|180
|165
|Ukraina
|180
|166
|Finland
|180
|166
|Lettland
|180
|168
|Tyskland
|180
|166
|Belgien
|179
|164
|Grekland
|179
|165
|Schweiz
|179
|164
|Irland
|179
|164
|Österrike
|178
|166
|Frankrike
|178
|164
|Belarus
|178
|166
|Andorra
|178
|165
|Luxemburg
|178
|165
|Storbritannien
|178
|164
|Rumänien
|177
|164
|Ungern
|176
|162
|Ryssland
|176
|164
|Spanien
|176
|162
|Albanien
|174
|162
|Italien
|174
|161
|Portugal
|174
|161
|Bulgarien
|173
|164
Källa: NCD Risk Factor Collaboration, sammanställt av Worlddata.info (uppdaterad september 2026).