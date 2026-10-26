Jämka – då ska du undvika de här fallgroparna

Hösten innebär en sista chans att ansöka om jämkning hos Skatteverket om du tror att du kommer att betala för mycket i skatt och inte vill behöva vänta på din ersättning. Det vanligaste är att man har skattemässiga ränteavdrag på bolånet.

Att låta huvudutbetalaren, till exempel arbetsgivaren, att göra ett lägre skatteavdrag än din skattetabell, är dock något som väldigt få använder sig av, säger säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Man ska veta att det är en liten del av befolkningen som gör det här, inte ens 100 000 personer, vilket är lite förvånande ändå mot bakgrund av att det är nästan sex och en halv miljoner som får tillbaka pengar, säger han till TT.

Inga förändringar

Historiskt sett har Skatteverket inte heller sett några större förändringar, tuffare ekonomiska tider som exempelvis när räntorna stigit, har inte bidragit till att flera väljer att jämka.

Vi tror att det beror på att väldigt många inte ens tänker på att den här möjligheten finns. Det kanske är så att det är en väldigt stor andel som tycker att det är lite skönt att man får några tusenlappar på våren inför semestern.

För den som ändå väljer att jämka finns dock en rad fallgropar att undvika. Först och främst handlar det om att lämna in fullständiga uppgifter och se till att beräkningarna är korrekta, påpekar Johan Schauman.

Om jämkningen ska gälla för hela 2027 är det 8 november som gäller som sista ansökningsdag.