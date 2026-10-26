Hösten innebär en sista chans att ansöka om jämkning hos Skatteverket om du tror att du kommer att betala för mycket i skatt och inte vill behöva vänta på din ersättning. Det vanligaste är att man har skattemässiga ränteavdrag på bolånet.
Jämka – då ska du undvika de här fallgroparna
För den som vill skattejämka börjar det brinna i knutarna. Den 8 november är sista dagen.
För att undvika en bitter eftersmak, här är fällorna du ska undvika.
Hösten innebär en sista chans att ansöka om jämkning hos Skatteverket om du tror att du kommer att betala för mycket i skatt och inte vill behöva vänta på din ersättning. Det vanligaste är att man har skattemässiga ränteavdrag på bolånet.
Att låta huvudutbetalaren, till exempel arbetsgivaren, att göra ett lägre skatteavdrag än din skattetabell, är dock något som väldigt få använder sig av, säger säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.
Man ska veta att det är en liten del av befolkningen som gör det här, inte ens 100 000 personer, vilket är lite förvånande ändå mot bakgrund av att det är nästan sex och en halv miljoner som får tillbaka pengar, säger han till TT.
Inga förändringar
Historiskt sett har Skatteverket inte heller sett några större förändringar, tuffare ekonomiska tider som exempelvis när räntorna stigit, har inte bidragit till att flera väljer att jämka.
Vi tror att det beror på att väldigt många inte ens tänker på att den här möjligheten finns. Det kanske är så att det är en väldigt stor andel som tycker att det är lite skönt att man får några tusenlappar på våren inför semestern.
För den som ändå väljer att jämka finns dock en rad fallgropar att undvika. Först och främst handlar det om att lämna in fullständiga uppgifter och se till att beräkningarna är korrekta, påpekar Johan Schauman.
Om jämkningen ska gälla för hela 2027 är det 8 november som gäller som sista ansökningsdag.
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Men det kan också vara så att du betalar för lite skatt. Ett exempel är den kommunala fastighetsavgiften som många husägare måste betala.
Den dras inte på någon inkomst utan den är det du själv som ska betala. Ett annat är om du sålt aktier och gjort vinst, även en förlust kan påverka, påpekar Johan Schauman.
Tipset från Skatteverket är att granska sin deklaration från tidigare år för att därigenom undvika att glömma bort något.
Men väldigt många har ju ganska få uppgifter i sin deklaration så en jämkningsansökan är inte så avancerad.