Experten: Då kan du ha "för mycket" pengar på sparkontot

Men Christine Benz, chef för privatekonomi och pensionsplanering på analysföretaget Morningstar, tycker att kritiken har en tendens att gå för långt.

Hos The Independent förklarar hon när ett stort sparkonto faktiskt kan vara ett fullt rimligt val.

Missa inte: Matpriserna upp 34 procent – nu kokar ilskan. Dagens PS

Svenska experter har varnat

I Sverige har sparare länge uppmanats att skilja mellan buffert och långsiktigt sparande.

”Det går att ha för mycket pengar på sparkontot”, konstaterade Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, hos PS i fjol.

Américo Fernández, privatekonom på SEB, varnade även han för att låta för stora summor ligga kvar på banken.

Hans tumregel är att ha två till tre månadslöner på sparkontot. Mer kan vara rimligt om ekonomin tillåter det, men enligt Fernández bör det inte ske på bekostnad av det långsiktiga sparandet.

Benz håller med om att pengar på sparkontot kan innebära förlorad avkastning. Hon konstaterar också att inflationen kan äta upp en stor del av räntan.

ANNONS

Ändå är hon inte särskilt bekymrad.

Läs även: Mellan 40 och 60? Det här ska du göra nu – enligt Pensionsmyndigheten. Dagens PS