För mycket pengar på sparkontot kan bli en dyr affär. Det brukar åtminstone vara beskedet från sparekonomerna. Men nu försvarar en expert på Morningstar det ofta kritiserade sparandet. För vissa kan tryggheten vara värd mer än avkastningen.
Experten: Då kan du ha "för mycket" pengar på sparkontot
Har du en rejäl summa pengar på sparkontot har du förmodligen fått höra att du borde investera åtminstone en del av dem på börsen.
Det är ett råd som har sina poänger. Pengar som ligger på banken riskerar att tappa i värde när inflationen stiger, och på lång sikt har aktier historiskt gett betydligt bättre avkastning.
Men Christine Benz, chef för privatekonomi och pensionsplanering på analysföretaget Morningstar, tycker att kritiken har en tendens att gå för långt.
Hos The Independent förklarar hon när ett stort sparkonto faktiskt kan vara ett fullt rimligt val.
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Svenska experter har varnat
I Sverige har sparare länge uppmanats att skilja mellan buffert och långsiktigt sparande.
”Det går att ha för mycket pengar på sparkontot”, konstaterade Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, hos PS i fjol.
Américo Fernández, privatekonom på SEB, varnade även han för att låta för stora summor ligga kvar på banken.
Hans tumregel är att ha två till tre månadslöner på sparkontot. Mer kan vara rimligt om ekonomin tillåter det, men enligt Fernández bör det inte ske på bekostnad av det långsiktiga sparandet.
Benz håller med om att pengar på sparkontot kan innebära förlorad avkastning. Hon konstaterar också att inflationen kan äta upp en stor del av räntan.
Ändå är hon inte särskilt bekymrad.
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Efter 50 kan läget vara ett annat
Det finns nämligen en grupp sparare som Benz tycker får oförtjänt mycket kritik.
Hon syftar framför allt på personer över 50 år som redan har byggt upp ett betydande sparkapital.
Dessa sparare väljer ibland att behålla stora summor på banken eftersom pengarna är lättillgängliga och värdet inte svänger som på börsen.
Visst skulle de sannolikt kunna få bättre avkastning någon annanstans. Men enligt Benz kan tryggheten väga tyngre, särskilt om de redan har en stabil ekonomisk plan och fortfarande äger aktier som kan ge långsiktig tillväxt.
Hon hänvisar till ett uttryck från finansförfattaren Bill Bernstein.
”Har du vunnit spelet, sluta spela”.
För yngre sparare är Benz däremot inte lika positiv. Att ha stora summor på sparkontot när man har många år kvar till pensionen, och samtidigt investerar väldigt lite på börsen, tycker hon är en dålig idé.
Men när ekonomin redan är trygg och en del av kapitalet fortfarande är långsiktigt investerat ser hon alltså mindre anledning till oro.
Sparkontot får svenskt stöd
Även i Sverige har sparkontots fördelar fått försvarare.
”Det vore tråkigt om sparande på sparkonto skulle betraktas som ett sämre sparalternativ”, tycker juristen Olivia Kanehorn hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Hon påpekar, även hon, att aktier och andra värdepapper kan både öka och minska i värde, medan ett sparkonto med insättningsgaranti ger ett tryggare alternativ.
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