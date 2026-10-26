Dagens PS
JUST NU:

Politiskt självmord av Audi

Dagensps.se
Privatekonomi

Så mycket pension kan du ha vid 30, 40 och 50 – se beloppen

Pension
Hur mycket pension har du egentligen hunnit tjäna in vid 50? Pensionsmyndigheten har räknat på saken (Foto: Pexels)

Hur mycket pension har du egentligen tjänat in? Pensionsmyndigheten har räknat på saken. Och för vissa kan det handla om flera miljoner kronor. 

Pensionen kan, förstås, kännas rätt avlägsen när du är 30. Likaså vid 40. Med dagens stigande pensionsåldrar gäller det kanske även vid 50.

Men oavsett hur nära – eller långt bort – pensionen ligger, kan du redan nu ha hunnit tjäna in en ganska ansenlig summa.

Pensionsmyndighetens Monica Zettervall har räknat på saken. 

Missa inte: Sambon ärvde huset värt 10 miljoner – nu kräver barnen sin del. Dagens PS

Över en halv miljon vid 30

Redan som 30-åring kan du, enligt expertens beräkningar, ha tjänat in mellan 556 000 och 570 000 kronor till pensionen.

Tio år senare, vid 40, har beloppet vuxit till mellan 1,71 och 2,08 miljoner kronor.

Har du hunnit fylla 50 kan det handla om mellan 2,84 och 3,53 miljoner kronor.

Nu gäller det förstås inte alla. Beräkningarna utgår från en person med medianlön som började arbeta vid 23 års ålder och har tjänstepension enligt avtalet SAF-LO.

Så mycket pension kan du ha tjänat in

Här är Pensionsmyndighetens beräkningar för de tre åldersgrupperna.

Pension30 år40 år50 år
Inkomstpension400 000 kr1 200 000 kr1 900 000 kr
Premiepension66 000-70 000 kr190 000-330 000 kr340 000-630 000 kr
Tjänstepension90 000-100 000 kr320 000-550 000 kr600 000-1 000 000 kr
Totalt556 000-570 000 kr1,71-2,08 miljoner kr2,84-3,53 miljoner kr

Hur mycket du själv har tjänat in beror bland annat på din lön, hur länge du arbetat och om du haft tjänstepension.

Läs även: 40 år på toppen: Svenska världssuccén som ingen ville ha. Dagens PS

Olika råd för 30- och 50-åringar

Hur mycket du får i pension beror förstås på mer än hur gammal du är. Och enligt Pensionsmyndigheten finns det flera saker du kan göra redan nu för att påverka din framtida pension.

Redan som 30-åring kan du kontrollera din tjänstepension och fundera över hur föräldraledighet och deltidsarbete kan påverka pensionen.

Som 40-åring kan du också se över ditt bolån. 

”Genom att amortera minskar du din skuld och därmed också dina framtida räntekostnader”, förklarar Zettervall i sitt blogginlägg

Har du istället passerat 50 kan det vara läge att fundera över återbetalningsskyddet i tjänstepensionen.

Om familjen inte är beroende av pengarna kan du överväga att ta bort skyddet. 

”Utan skyddet blir nämligen din egen pension högre”, konstaterar Zettervall. 

Här kan tusenlapparna försvinna

Oavsett om du är 30, 40 eller 50 år uppmanas du av Zettervall att se över dina fondavgifter.

Omkring 0,20 procent per år kan ses som ett riktmärke för en billig global aktieindexfond.

Det är dock inte alla som har koll på vad fonderna kostar.

Enligt en undersökning från Finansinspektionen har två av fem svenskar svårt att förstå hur mycket de betalar i fondavgifter.

”Håll koll på vad du betalar i fondavgift. Det är särskilt viktigt i ett långsiktigt sparande. En procentenhets skillnad i avgift kan innebära hundratusentals kronor mindre i plånboken på 30 år”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.

I myndighetens räkneexempel skiljer det drygt 229 000 kronor mellan två fonder med olika avgifter, räknat på ett månadssparande på 2 000 kronor under 30 år.

Läs också: Flygmaten som faktiskt går att äta – här är bolagen som lyckas. Realtid

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Mest lästa i kategorin

Boomers

Pensionerade boomers bränner pengarna på solresor – lämnar arvingarna tomhänt

23 okt. 2026