Så mycket pension kan du ha vid 30, 40 och 50 – se beloppen

Så mycket pension kan du ha tjänat in

Här är Pensionsmyndighetens beräkningar för de tre åldersgrupperna.

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Pension 30 år 40 år 50 år Inkomstpension 400 000 kr 1 200 000 kr 1 900 000 kr Premiepension 66 000-70 000 kr 190 000-330 000 kr 340 000-630 000 kr Tjänstepension 90 000-100 000 kr 320 000-550 000 kr 600 000-1 000 000 kr Totalt 556 000-570 000 kr 1,71-2,08 miljoner kr 2,84-3,53 miljoner kr

Hur mycket du själv har tjänat in beror bland annat på din lön, hur länge du arbetat och om du haft tjänstepension.

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Olika råd för 30- och 50-åringar

Hur mycket du får i pension beror förstås på mer än hur gammal du är. Och enligt Pensionsmyndigheten finns det flera saker du kan göra redan nu för att påverka din framtida pension.

Redan som 30-åring kan du kontrollera din tjänstepension och fundera över hur föräldraledighet och deltidsarbete kan påverka pensionen.

Som 40-åring kan du också se över ditt bolån.

”Genom att amortera minskar du din skuld och därmed också dina framtida räntekostnader”, förklarar Zettervall i sitt blogginlägg.

Har du istället passerat 50 kan det vara läge att fundera över återbetalningsskyddet i tjänstepensionen.

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Om familjen inte är beroende av pengarna kan du överväga att ta bort skyddet.

”Utan skyddet blir nämligen din egen pension högre”, konstaterar Zettervall.

Här kan tusenlapparna försvinna

Oavsett om du är 30, 40 eller 50 år uppmanas du av Zettervall att se över dina fondavgifter.

Omkring 0,20 procent per år kan ses som ett riktmärke för en billig global aktieindexfond.

Det är dock inte alla som har koll på vad fonderna kostar.

Enligt en undersökning från Finansinspektionen har två av fem svenskar svårt att förstå hur mycket de betalar i fondavgifter.

”Håll koll på vad du betalar i fondavgift. Det är särskilt viktigt i ett långsiktigt sparande. En procentenhets skillnad i avgift kan innebära hundratusentals kronor mindre i plånboken på 30 år”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.

I myndighetens räkneexempel skiljer det drygt 229 000 kronor mellan två fonder med olika avgifter, räknat på ett månadssparande på 2 000 kronor under 30 år.

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