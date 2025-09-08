Svenskarna gillar gemenskap, men inte för mycket. Vänlighet i förbifarten räcker långt när vi beskriver drömgrannen.
Vänlig men tyst – så vill svenskarna ha sina grannar
Mest läst i kategorin
Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta
Att pensionera sig utomlands lockar många svenskar. Frihet, klimat och lägre kostnader står högt på listan. Men det finns risker som kan grusa drömmen. Häromveckan kunde vi konstatera att Schweiz toppar listan över världens bästa länder att pensionera sig i. Därefter följer Nya Zeeland, Portugal och Australien. Sverige hamnade i sin tur på en nionde …
Grannen kan driva upp ditt elpris i vinter
Elräkningarna kan bli en tung smäll i vinter. En av orsakerna kan vara våra norska grannar. I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat. Hur det ser ut framöver är svårt att förutspå, men mycket …
Fler svenska fattigpensionärer – men här blir pensionärerna rikare
I Sverige riskerar fattigdomen bland pensionärer att växa. Samtidigt blir USA:s 75-plussare allt rikare. Veckan bjöd också på ett nytt pensionsförslag för unga. Det har varit en pensionsvecka full av kontraster: nya varningssignaler om växande fattigdom i Sverige, superrika 75-plussare i USA och ett förslag om att låsa upp pensionen för att hjälpa unga in …
Extremt hög pott i lotteri – tack vare centralbanken
Centralbanken Fed har ett finger med i spelet när det populära lotteriet i USA nu rusat till en nästan historiskt hög nivå på potten. En ensam vinnare kan kamma hem nära 16 miljarder kronor, eller 1,7 miljarder dollar, eftersom ingen prickat in alla rätt i Powerball-lotteriet i USA sedan slutet av maj, berättar CNN och …
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Lagom är bäst även i grannlivet. En ny rapport avslöjar vad vi uppskattar mest, och vad vi helst slipper.
Missa inte: Mäklare: “Aldrig haft så många bostäder ute” – köpare gynnas. Dagens PS
Den balanserade grannen
En ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling visar att svenskarna vill ha balans i grannlivet. En tredjedel vill ha en granne som är trevlig att småprata med. Nästan lika många föredrar en lugn person som inte stör.
Hjälpsamhet uppskattas också, men inte lika mycket. Arton procent vill ha en granne som man kan lita på när det behövs.
Däremot tycker bara åtta procent att det är viktigt att grannen är social nog att umgås med. Tre procent uppskattar en händig granne och endast en procent vill ha en initiativtagare som drar igång aktiviteter i området.
”Det är en balansgång mellan att vara social och att respektera andras gränser”, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Följer oskrivna regler
Att visa hänsyn och respektera oskrivna regler är också något som prioriteras högt. Två av tre svenskar säger att de anpassar sig efter normer i området.
Det handlar om att hålla rent i gemensamma utrymmen, att vara tyst efter klockan tio på kvällen och att hälsa, men inte för mycket.
Den som bryter mot reglerna riskerar att få mothugg. Trettionio procent har någon gång sagt till en granne. Och de vanligaste irritationsmomenten är oväsen och hög musik följt av otrevligt bemötande och grannar som aldrig hälsar.
“Tänk efter ett extra varv, hälsa på en granne som du inte känner och undvik att irritera i onödan. Det är de små sakerna i vardagen som tillsammans skapar en kvarterskultur präglad av trygghet, trivsel och gemenskap”, säger Jennie.
Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Det här stör oss mest
Rapporten visar att drygt var femte svensk stör sig på grannar som spelar hög musik eller väsnas.
Sjutton procent retar sig på dem som aldrig hälsar, fjorton procent på rökande grannar och lika många på störande husdjur. Tretton procent tycker att slarvig sophantering är det värsta grannen kan göra.
En undersökning från SkandiaMäklarna visar dessutom att störande grannar är den näst vanligaste orsaken till att svenskar överväger att flytta. 34 procent säger att höga röster, bråk och spring i trapphus får dem att vilja packa kartongerna.
På sommaren kan grannrelationen bli än mer ansträngd. Öppna fönster, grillkvällar och stojande barn gör att vi inte längre bara ser våra grannar, vi hör dem också.
Så här rankar svenskarna egenskaperna hos drömgrannen:
- En trevlig person som man kan småprata med – 35 %
- En lugn person som inte gör väsen av sig – 30 %
- En hjälpsam person som man kan lita på – 18 %
- En social person att umgås med – 8 %
- En händig person som kan hjälpa till – 3 %
- En initiativtagande person som startar aktiviteter – 1 %
Källa: Svensk fastighetsförmedlings trendrapport: Livet mellan husen.
Läs även: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS
Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Olja kan bli billigare lagom till nyårschampagnen
Opec har återigen lovat produktionsökningar av olja. Det kan komma att innebära att oljepriset sjunker under 60 dollar fatet inom kort. Under helgen kom nyheten om att Opec+-länderna planerar för ytterligare en produktionsökning, skriver Reuters. De åtta medlemsländerna kommer att öka sin produktion av olja med 137 000 fat i oktober. Beslutet från Opec+ att …
Appen som mäter vikten – med mobilen
En hittills aldrig känd användning av mobilen har sett dagens ljus. En ledtråd: svenska kor ingår i processen. En fråga är den mest självklara och kommer omedelbart från var och en som läser det här. Svaret? "Nej, så vitt vi vet fungerar det inte på människor." Med det utrett kan vi övergå till ämnet. Forskare …
Juholt och Dominika avslöjar allt om SVT:s nya storsatsning
Han ville besegra programmet, hon ville knäcka SVT:s storsatsning Spelet. När Håkan Juholt och Dominika Peczynski kliver in i SVT:s nya storsatsning väntar svek, pakter och oväntade allianser. En utmaning utanför comfort zone När Håkan Juholt tackade ja till Spelet var det inte för att hamna i rampljuset. Tvärtom. "Jag sökte inte uppmärksamheten. Jag sökte …
Kinas export till USA störtdyker – trots tullpaus
En tredjedel av Kinas export till USA har försvunnit jämfört med för ett år sedan. Istället riktar landet blickarna mot andra områden. Donald Trumps tullar har svävat som ett mörkt moln över världshandeln ända sedan de offentliggjordes i april. I Kina har de nu börjat få effekt, trots att en tullpaus fortfarande råder. Den kinesiska …
AI-bolaget snodde böcker – får betala miljarder
AI-bolaget Anthropic har gått med på att betala 1,5 miljarder dollar till författare som anser att de stulit deras verk för att träna med. Fallet kan bli vägledande in i framtiden. AI-företaget Anthropic har gått med på att betala 1,5 miljarder dollar till en grupp författare. De menar att företaget tog piratkopierade kopior av deras …