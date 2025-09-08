Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Vänlig men tyst – så vill svenskarna ha sina grannar

Svenskarna vill ha grannsämja, men gärna på lagom avstånd.
Svenskarna vill ha grannsämja, men gärna på lagom avstånd. (Foto Janerik Henriksson / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Svenskarna gillar gemenskap, men inte för mycket. Vänlighet i förbifarten räcker långt när vi beskriver drömgrannen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Lagom är bäst även i grannlivet. En ny rapport avslöjar vad vi uppskattar mest, och vad vi helst slipper.

Missa inte: Mäklare: “Aldrig haft så många bostäder ute” – köpare gynnas. Dagens PS

ANNONS

Den balanserade grannen

En ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling visar att svenskarna vill ha balans i grannlivet. En tredjedel vill ha en granne som är trevlig att småprata med. Nästan lika många föredrar en lugn person som inte stör.

Hjälpsamhet uppskattas också, men inte lika mycket. Arton procent vill ha en granne som man kan lita på när det behövs.

Däremot tycker bara åtta procent att det är viktigt att grannen är social nog att umgås med. Tre procent uppskattar en händig granne och endast en procent vill ha en initiativtagare som drar igång aktiviteter i området.

”Det är en balansgång mellan att vara social och att respektera andras gränser”, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Följer oskrivna regler

Att visa hänsyn och respektera oskrivna regler är också något som prioriteras högt. Två av tre svenskar säger att de anpassar sig efter normer i området.

ANNONS

Det handlar om att hålla rent i gemensamma utrymmen, att vara tyst efter klockan tio på kvällen och att hälsa, men inte för mycket.

Den som bryter mot reglerna riskerar att få mothugg. Trettionio procent har någon gång sagt till en granne. Och de vanligaste irritationsmomenten är oväsen och hög musik följt av otrevligt bemötande och grannar som aldrig hälsar. 

“Tänk efter ett extra varv, hälsa på en granne som du inte känner och undvik att irritera i onödan. Det är de små sakerna i vardagen som tillsammans skapar en kvarterskultur präglad av trygghet, trivsel och gemenskap”, säger Jennie. 

Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Det här stör oss mest

Rapporten visar att drygt var femte svensk stör sig på grannar som spelar hög musik eller väsnas.

Sjutton procent retar sig på dem som aldrig hälsar, fjorton procent på rökande grannar och lika många på störande husdjur. Tretton procent tycker att slarvig sophantering är det värsta grannen kan göra.

Grannar
På sommaren kan grannrelationen bli än mer ansträngd (Foto: Pexels)
ANNONS

En undersökning från SkandiaMäklarna visar dessutom att störande grannar är den näst vanligaste orsaken till att svenskar överväger att flytta. 34 procent säger att höga röster, bråk och spring i trapphus får dem att vilja packa kartongerna.

På sommaren kan grannrelationen bli än mer ansträngd. Öppna fönster, grillkvällar och stojande barn gör att vi inte längre bara ser våra grannar, vi hör dem också.

Så här rankar svenskarna egenskaperna hos drömgrannen:

  • En trevlig person som man kan småprata med – 35 %
  • En lugn person som inte gör väsen av sig – 30 %
  • En hjälpsam person som man kan lita på – 18 %
  • En social person att umgås med – 8 %
  • En händig person som kan hjälpa till – 3 %
  • En initiativtagande person som startar aktiviteter – 1 %

Källa: Svensk fastighetsförmedlings trendrapport: Livet mellan husen.

Läs även: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS

Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BoendeBostadBostadsägaregrannarSverige
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS