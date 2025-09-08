Vänlig men tyst – så vill svenskarna ha sina grannar

Lagom är bäst även i grannlivet. En ny rapport avslöjar vad vi uppskattar mest, och vad vi helst slipper.

Den balanserade grannen

En ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling visar att svenskarna vill ha balans i grannlivet. En tredjedel vill ha en granne som är trevlig att småprata med. Nästan lika många föredrar en lugn person som inte stör.

Hjälpsamhet uppskattas också, men inte lika mycket. Arton procent vill ha en granne som man kan lita på när det behövs.

Däremot tycker bara åtta procent att det är viktigt att grannen är social nog att umgås med. Tre procent uppskattar en händig granne och endast en procent vill ha en initiativtagare som drar igång aktiviteter i området.

”Det är en balansgång mellan att vara social och att respektera andras gränser”, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling.