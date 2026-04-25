Kvinnan var på väg till lunch under en arbetsdag när hon ramlade och skadade en axel. Efter tre år får hon nu skadan klassad som arbetsskada.
Föll på väg till lunchen – klassas som arbetsskada
Historien börjar i mars 2023 när en kvinna i Göteborg var på en planeringsdag i den stiftelsen där hon är anställd.
När det blev dags för lunch tog hon och övriga i stiftelsens styrelse spårvagnen från möteslokalen till en restaurang för att äta lunch.
När kvinnan stigit av spårvagnen bar det sig inte bättre än att hon ramlade och, i fallet, ådrog sig en fraktur i axeln.
Efter det vände sig kvinnan till Försäkringskassan och ansökte om livränta, en ansökan Försäkringskassan avslog.
Nej, ingen arbetsskada…
I april 2024 meddelade kassan att olyckan inte kunde ses som ett olycksfall i arbetet, eftersom det inte fanns något samband mellan lunchstället och arbetsplatsen.
Kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg och hävdade att lunchen var en del av arbetsdagen, lunchen bestämd på förhand och planen att efter densamma återvända till planeringsdagen.
Nja, sade förvaltningsrätten. Eftersom lunchen inte var obligatorisk, lunchrestaurangen långt bort från konferensen och dessutom bekostad av var och en som deltog, kunde det inte anses vara styrkt att det var en arbetsskada, refererar Lexnova.
…jodå, definitivt en arbetsskada…
Nästa kapitel utspelar sig i kammarrätten i Göteborg – som kommer fram till motsatsen.
Kammarrätten konstaterar att syftet med spårvagnsresan hör ihop med kvinnans arbete, att förflyttningen gjordes på betald arbetstid och att man sedan skulle återvända.
Därmed kom kammarrätten fram till att fallet skulle ses som ett olycksfall i arbetet.
Nu slår högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, fast att det faktiskt var en arbetsskada.
Enligt lagens förarbeten kan en skada utanför arbetsplatsen vara en arbetsskada om ”arbetstagaren vid olyckstillfället var stadd i arbetsgivarens ärenden” eller i vart fall utförde något i arbetsgivarens intresse.
…och ”i arbetsgivarens intresse” att äta lunch
Domstolen erkänner att det ibland kan vara svårt att avgöra var gränsen gör, men inte i det här fallet.
Olyckan inträffade ”under betald arbetstid på väg till en mötesgemensam lunch” och utifrån det bedömer domstolen att det legat ”i arbetsgivarens intresse” att hon tog en spårvagn för att äta lunch – och därmed en arbetsskada.