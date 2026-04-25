Föll på väg till lunchen – klassas som arbetsskada

När kvinnan stigit av spårvagnen bar det sig inte bättre än att hon ramlade och, i fallet, ådrog sig en fraktur i axeln.

Efter det vände sig kvinnan till Försäkringskassan och ansökte om livränta, en ansökan Försäkringskassan avslog.

Nej, ingen arbetsskada…

I april 2024 meddelade kassan att olyckan inte kunde ses som ett olycksfall i arbetet, eftersom det inte fanns något samband mellan lunchstället och arbetsplatsen.

Kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg och hävdade att lunchen var en del av arbetsdagen, lunchen bestämd på förhand och planen att efter densamma återvända till planeringsdagen.

Nja, sade förvaltningsrätten. Eftersom lunchen inte var obligatorisk, lunchrestaurangen långt bort från konferensen och dessutom bekostad av var och en som deltog, kunde det inte anses vara styrkt att det var en arbetsskada, refererar Lexnova.

