Vi började under pandemiåren. Nu har vi slutat. Det handlar om att hamstra och bygga beredskap. Kriser och krig har förändrat svenskarna.
Efter alla kriser: Nu har svenskarna slutat hamstra
Du minns, förstås, pandemiåren. Ett snabbt uppflammande krismedvetande fick svenskar att hamstra allt från toalettpapper till konserver, i farhågor för att krisen skulle bli värre.
När pandemin försvann hann vi inte mer än dra efter andan förrän Ryssland gick till attack mot Ukraina, ett krig som nu är inne på femte året.
Under denna vinter har vi sedan fått se USA och Israel gå till attack mot Iran – och världens media fyllas av rubriker om energipriser som skjuter mot höjden och lager av olja och drivmedel som går i motsatta riktningen.
Planerar istället för att hamstra
Så då hamstrar svenskarna mer än någonsin? Nej. Tvärtom faktiskt. I en analys konstaterar Yougov att efter flera år av kriser och osäkerhet reagerar svenskar annorlunda på nya kriser.
Där tidigare kriser ledde just till hamstring och nedskärningar i hushållsbudgeten, visar Yougovs analys att svenska konsumenter i stället planerar om och prioriterat i sina inköp.
”Den utvecklingen är tydlig i kölvattnet av den pågående konflikten i Mellanöstern”, skriver undersökningsföretaget.
”Helt annan verklighet”
Yougovs nya undersökning visar att 4 av 10 skandinaver planerar att ändra sina köpbeteenden utifrån den prisutveckling som kopplas till kriget mot Iran.
”Som konsumenter lever vi i dag i en helt annan verklighet än i början på 2020-talet. Vi har genomlevt en global pandemi samt flera krig som har påverkat försörjningskedjorna och därigenom livsmedelspriserna”, summerar Yougovs analytiker Charlotte Alring.
”Vi har alltså fått erfarenhet av att agera i kriser, och det påverkar också beteendet i mataffären.”
Covid och Ukraina samma
Under covid tömdes butikshyllorna som ett resultat av konsumenter som hamstrade på grund av osäkerhet.
Efter utbrottet av kriget i Ukraina och de följande höga livsmedelspriserna svarade konsumenterna med att bland annat skära ner på godis.
Den strategin tycks fortsätta. Undersökningen pekar nämligen på att kundvagnen i allt större utsträckning förändras snarare än minskas, enligt Yougov.
”Prioriterar hårdare”
”Konsumenterna plockar inte nödvändigtvis bort kategorier av mat, utan prioriterar hårdare mellan dem. Basvaror som mejeriprodukter och spannmålsprodukter behålls, medan snacks, kosmetika och andra icke nödvändiga produkter är bland de första som försvinner ur vagnen”, förklarar Charlotte Alring.
”Andra kategorier slopas inte helt utan justeras. Till exempel säger svenskarna att de köper godis, alkohol och frysmat mer sällan, i mindre mängder eller i billigare varianter”, tillägger hon.
Föredrar kedjornas egna märken
I osäkra tider kan det kännas rätt att söka något tryggt. I mataffären kommer det till uttryck genom konsumenternas förkärlek för matvarukedjornas egna varumärken, som de senaste åren ökat i popularitet.
De har mellan 2021 och 2024 ökat marknadsandelen med 3 procentenheter i Europa och 49 procent av svenska hushåll föredrar i dag egna märkesvaror i matvaruaffären, enligt Yougov.
”Egna märkesvaror är inte längre bara det billiga alternativet. För många har det förmodligen blivit ett tryggt val eftersom förtroendet för märket och kvaliteten har byggts upp över tid”, avslutar Charlotte Alring.