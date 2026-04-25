Efter alla kriser: Nu har svenskarna slutat hamstra

”Helt annan verklighet”

Yougovs nya undersökning visar att 4 av 10 skandinaver planerar att ändra sina köpbeteenden utifrån den prisutveckling som kopplas till kriget mot Iran.

”Som konsumenter lever vi i dag i en helt annan verklighet än i början på 2020-talet. Vi har genomlevt en global pandemi samt flera krig som har påverkat försörjningskedjorna och därigenom livsmedelspriserna”, summerar Yougovs analytiker Charlotte Alring.

”Vi har alltså fått erfarenhet av att agera i kriser, och det påverkar också beteendet i mataffären.”

Covid och Ukraina samma

Under covid tömdes butikshyllorna som ett resultat av konsumenter som hamstrade på grund av osäkerhet.

Efter utbrottet av kriget i Ukraina och de följande höga livsmedelspriserna svarade konsumenterna med att bland annat skära ner på godis.

Den strategin tycks fortsätta. Undersökningen pekar nämligen på att kundvagnen i allt större utsträckning förändras snarare än minskas, enligt Yougov.

”Prioriterar hårdare”

”Konsumenterna plockar inte nödvändigtvis bort kategorier av mat, utan prioriterar hårdare mellan dem. Basvaror som mejeriprodukter och spannmålsprodukter behålls, medan snacks, kosmetika och andra icke nödvändiga produkter är bland de första som försvinner ur vagnen”, förklarar Charlotte Alring.

”Andra kategorier slopas inte helt utan justeras. Till exempel säger svenskarna att de köper godis, alkohol och frysmat mer sällan, i mindre mängder eller i billigare varianter”, tillägger hon.

2020, under pandemin, fick handlarna sätta upp skyltar av det här slaget. Nu har vi – efter än fler kriser – slutat hamstra och börjat planera. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)

Föredrar kedjornas egna märken

I osäkra tider kan det kännas rätt att söka något tryggt. I mataffären kommer det till uttryck genom konsumenternas förkärlek för matvarukedjornas egna varumärken, som de senaste åren ökat i popularitet.

De har mellan 2021 och 2024 ökat marknadsandelen med 3 procentenheter i Europa och 49 procent av svenska hushåll föredrar i dag egna märkesvaror i matvaruaffären, enligt Yougov.

”Egna märkesvaror är inte längre bara det billiga alternativet. För många har det förmodligen blivit ett tryggt val eftersom förtroendet för märket och kvaliteten har byggts upp över tid”, avslutar Charlotte Alring.

