Allt fler svenskar flyttar till Spanien – men bakom solflytten finns en ekonomisk detalj som snabbt kan ändra kalkylen.
Valutachocken som kan göra din spanska bostad dyr
Spanien lockar en helt ny grupp svenskar, från barnfamiljer till distansarbetare.
Utflyttningen ökar och priserna stiger snabbt, och statistik från Bovision i februari visar att intresset för att investera i spanska bostäder har ökat kraftigt bland svenskarna.
Mitt i boomen finns dessutom ett ekonomiskt val som kan påverka hela kalkylen: vilken valuta du lånar i.
Missa inte: Köpsignal i Spanien – nu är det läge att slå till. Dagens PS
Svenskarna mot solen
Allt fler svenskar lämnar Sverige och gör Spanien till sin nya hemadress. Tidigare rapportering från Svenska Magasinet visar att över 3 000 svenskar väntas flytta till Spanien under 2025. SCB:s statistik visar dessutom att utflyttningen till Spanien mer än fördubblats sedan 2011.
Samtidigt ser fastighetsmäklarkedjan Bjurfors en förändring i vilka svenskar som faktiskt flyttar. Den klassiska bilden av pensionärer som säljer villan för att slå sig ner i solen stämmer inte längre.
“Vi ser en förskjutning på den spanska bostadsmarknaden. För bara några år sedan var det främst äldre som sökte sig till Spanien. Nu möter vi lika ofta barnfamiljer som vill byta mörker mot solljus eller unga par som jobbar på distans och vill ha mer livskvalitet”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors, i ett pressmeddelande.
Efter pandemin har möjligheten att jobba på distans, digitala nätverk, svenska skolor på plats och fler direktflyg dessutom gjort det betydligt enklare för svenskar att både bo och arbeta i Spanien.
”Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger Amolin. “Det finns idag hela svenska och nordiska samhällen där man kan leva som hemma – fast med 300 soldagar om året”.
Även intresset på nätet ökar. Sökningarna på spanska bostäder steg med 115 procent mellan oktober 2024 och januari 2025, enligt Bovision.
Priserna drar iväg
Samtidigt som ett liv i solen lockar allt fler svenskar fortsätter bostadspriserna att rusa iväg.
Under 2024 ökade flera regioner tvåsiffrigt och nyproduktionen steg med 23 procent, den högsta nivån på över tio år. Murcia hör till de områden där priserna klättrat snabbast, nästan 20 procent på ett år.
Bjurfors konstaterar att marknaden är het, och det är viktigt att vara medveten om både priser och kostnader innan man slår till.
Dessutom finns en annan faktor att tänka på vid köpet av hemmet i solen – valutafrågan.
Valutafällan många missar
Trots att fler köper bostad i Spanien pratas det sällan om hur valutakursen påverkar lånet och den slutliga kostnaden. I en analys i Swedbanks Aktiellt lyfter Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och sparbankerna, två regler som ofta krockar.
“Huvudregeln när man ska finansiera ett tillgångsköp i en annan valuta är att låna i samma valuta som tillgången”, säger Arques.
Samtidigt påverkar inkomsten valet:
“Om man till exempel köper en villa i Spanien och har sina inkomster från Sverige, ska man följaktligen låna i kronor, enligt denna regel”, säger Arques.
Detta skapar ett dilemma. Ett lån i euro följer bostadens värde, men blir dyrare när kronan försvagas. Ett lån i kronor är stabilare i vardagsekonomin, men saknar skydd när euron stärks.
Och risken är inte ny. Enligt Arques pekar erfarenheterna från 2000-talets första decennium på vad som kan hända när hushåll lånar i en annan valuta än den de tjänar sina pengar i.
Då blev lån i schweiziska franc vanliga i bland annat Polen, Ungern och Kroatien eftersom räntorna var lägre. Men när francen steg kraftigt hamnade många i en fälla med lån som plötsligt kostade dubbelt så mycket, samtidigt som bostäderna inte längre täckte skulden. Ett exempel som visar hur hårt ett valutaval kan slå, även långt efter att köpet är gjort.
Läs även: ”Lyckligare här än i Sverige” – mäklaren om pension i Spanien. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
