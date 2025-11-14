Valutachocken som kan göra din spanska bostad dyr

Spanien lockar en helt ny grupp svenskar, från barnfamiljer till distansarbetare.

Utflyttningen ökar och priserna stiger snabbt, och statistik från Bovision i februari visar att intresset för att investera i spanska bostäder har ökat kraftigt bland svenskarna.

Mitt i boomen finns dessutom ett ekonomiskt val som kan påverka hela kalkylen: vilken valuta du lånar i.

Svenskarna mot solen

Allt fler svenskar lämnar Sverige och gör Spanien till sin nya hemadress. Tidigare rapportering från Svenska Magasinet visar att över 3 000 svenskar väntas flytta till Spanien under 2025. SCB:s statistik visar dessutom att utflyttningen till Spanien mer än fördubblats sedan 2011.

Samtidigt ser fastighetsmäklarkedjan Bjurfors en förändring i vilka svenskar som faktiskt flyttar. Den klassiska bilden av pensionärer som säljer villan för att slå sig ner i solen stämmer inte längre.

“Vi ser en förskjutning på den spanska bostadsmarknaden. För bara några år sedan var det främst äldre som sökte sig till Spanien. Nu möter vi lika ofta barnfamiljer som vill byta mörker mot solljus eller unga par som jobbar på distans och vill ha mer livskvalitet”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors, i ett pressmeddelande.

Många svenskar vill flytta till solen (Foto: Canva)

Efter pandemin har möjligheten att jobba på distans, digitala nätverk, svenska skolor på plats och fler direktflyg dessutom gjort det betydligt enklare för svenskar att både bo och arbeta i Spanien.

”Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger Amolin. “Det finns idag hela svenska och nordiska samhällen där man kan leva som hemma – fast med 300 soldagar om året”.

Även intresset på nätet ökar. Sökningarna på spanska bostäder steg med 115 procent mellan oktober 2024 och januari 2025, enligt Bovision.