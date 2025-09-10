Dagens PS
Privatekonomi

Köpsignal i Spanien – nu är det läge att slå till 

Spanien
Bostadspriserna i Spanien fortsätter stiga (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Bostadspriserna i Spanien skenar vidare, detta trots att augusti normalt är den lugnaste månaden på året. Nu kan du vinna på att agera snarare än att avvakta, säger experten. 

Augusti brukar annars vara en av årets lugnaste månader på den spanska bostadsmarknaden. Men inte i år. Enligt Bjurfors Spanienindex steg priserna med 1,1 procent jämfört med juli. På ett år har priserna klättrat med hela 13 procent.

”Augusti är vanligtvis en något lugnare månad på grund av semestertiderna. Men i år ser vi en oväntad aktivitet på flera håll med fler förfrågningar än normalt”, säger Irja Amolin, tf vd på Bjurfors, i ett pressmeddelande

Valencia rusar i topp

Den största prisökningen i augusti syntes i Valencia, där priserna steg med 2,5 procent på bara en månad. På ett år har samma region sett en hisnande uppgång på över 20 procent.

Även Almería (+1,9 procent) och Barcelona (+1,5 procent) gick starkt framåt, medan Granada och Kanarieöarna var de enda områdena som backade något.

Totalt sett står utländska köpare för omkring var tredje bostadsaffär i kustnära regioner. I Alicante var siffran ännu högre: över 40 procent under andra kvartalet 2025.

”Spanien fortsätter att vara ett attraktivt val för både privatpersoner och investerare. Kombinationen av begränsat utbud och hög efterfrågan gör att lite talar för fallande priser”, säger Irja Amolin.

För många är det inte bara sol och bad som lockar. En bostad vid havet kan ge en hyresavkastning på över 7 procent, menar Bjurfors. 

Det gör investeringen extra attraktiv för den som vill kombinera eget semesterboende med uthyrning.

Spanien
Många planerar försäljning inför hösten, särskilt i populära områden som Málaga (Foto: Bjurfors)

Men – nya regler kan ställa till det

Men regelverket har skärpts. 

Sedan april krävs tillstånd från bostadsrättsföreningen för korttidsuthyrning. Och från juli måste alla uthyrningsbostäder dessutom vara registrerade i ett nationellt register. Utan registrering riskerar ägarna böter på upp till 500 000 euro.

Amolin varnar därför för att inte ta lätt på regelverket: 

“Med de nya reglerna blir det avgörande att sätta sig in i regelverket redan före köpet”, säger hon. 

“Med korrekta tillstånd och registrering kan uthyrningen inte bara bidra till finansieringen, utan också stärka bostadens långsiktiga värde”, tillägger Irja Amolin.

Dyrare än man tror

Den som funderar på att slå till bör också vara medveten om att köpet kommer med fler kostnader än bara prislappen. Enligt Bjurfors kan jurist- och inskrivningskostnader landa på 10-15 procent av köpeskillingen. Därtill ligger kontantinsatsen ofta på runt 30 procent.

Med den starkare euron kan det dock löna sig att ta lån i Spanien med bostaden som säkerhet – istället för att belåna hemmet i Sverige.

Slutsats: bättre agera än vänta

Bjurfors drar slutsatsen att trycket på marknaden knappast kommer avta. Tvärtom. 

”Den som redan överväger ett köp kan därför vinna på att agera snarare än att avvakta”, avslutar Amolin.

Matilda Habbe
