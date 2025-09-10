Köpsignal i Spanien – nu är det läge att slå till 

Augusti brukar annars vara en av årets lugnaste månader på den spanska bostadsmarknaden. Men inte i år. Enligt Bjurfors Spanienindex steg priserna med 1,1 procent jämfört med juli. På ett år har priserna klättrat med hela 13 procent.

”Augusti är vanligtvis en något lugnare månad på grund av semestertiderna. Men i år ser vi en oväntad aktivitet på flera håll med fler förfrågningar än normalt”, säger Irja Amolin, tf vd på Bjurfors, i ett pressmeddelande.

Valencia rusar i topp

Den största prisökningen i augusti syntes i Valencia, där priserna steg med 2,5 procent på bara en månad. På ett år har samma region sett en hisnande uppgång på över 20 procent.

Även Almería (+1,9 procent) och Barcelona (+1,5 procent) gick starkt framåt, medan Granada och Kanarieöarna var de enda områdena som backade något.

Totalt sett står utländska köpare för omkring var tredje bostadsaffär i kustnära regioner. I Alicante var siffran ännu högre: över 40 procent under andra kvartalet 2025.

”Spanien fortsätter att vara ett attraktivt val för både privatpersoner och investerare. Kombinationen av begränsat utbud och hög efterfrågan gör att lite talar för fallande priser”, säger Irja Amolin.

