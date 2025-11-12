Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. “Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger vd:n.
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt
Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser om de måste välja.
Därtill visade statistik från Bovision i februari att intresset för att investera i spanska bostäder har ökat kraftigt bland svenskarna.
Mellan oktober 2024 och januari 2025 ökade antalet sökningar på spanska bostäder med 115 procent jämfört med samma period året innan.
Det är den största ökningen på flera år.
En ny typ av svenskspanjor
Samtidigt ser Bjurfors en förändring i vilka svenskar som faktiskt flyttar. Den klassiska bilden av pensionärer som säljer villan för att slå sig ner i solen stämmer inte längre.
“Vi ser en förskjutning på den spanska bostadsmarknaden. För bara några år sedan var det främst äldre som sökte sig till Spanien. Nu möter vi lika ofta barnfamiljer som vill byta mörker mot solljus eller unga par som jobbar på distans och vill ha mer livskvalitet”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors, i ett pressmeddelande.
Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) bekräftar trenden: antalet svenskar över 65 år som utvandrat till Spanien har minskat med 39 procent på fem år, medan yngre åldersgrupper ökat med 57 procent.
“Avståndet har krympt”
Efter pandemin har distansarbete, digitala samhällen, svenska skolor och fler direktflyg dessutom gjort det enklare för svenskar att leva och arbeta i Spanien.
”Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger Amolin. “Det finns idag hela svenska och nordiska samhällen där man kan leva som hemma – fast med 300 soldagar om året”.
Priserna rusar
Men, billigt är det inte. Bostadpriserna i Spanien fortsätter nämligen att skena.
I oktober ökade priserna med 1,6 procent jämfört med september, vilket motsvarar en uppgång på hela 13,4 procent det senaste året.
Allra mest sticker Murcia ut med en prisökning på 3,5 procent bara under oktober och nästan 20 procent på ett år. Därefter följer Granada och Cádiz.
”Attraktiva objekt säljs snabbt. Många spekulanter har redan finansieringen klar, är medvetna om det begränsade utbudet och att det gäller att agera direkt”, säger Amolin,
Hon konstaterar att utländska köpare – särskilt tyskar, britter och polacker – fortsätter att driva upp efterfrågan.
Vill du veta var du hittar Spaniens billigaste lägenheter? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
