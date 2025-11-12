Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt 

Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser om de måste välja.

Därtill visade statistik från Bovision i februari att intresset för att investera i spanska bostäder har ökat kraftigt bland svenskarna.

Mellan oktober 2024 och januari 2025 ökade antalet sökningar på spanska bostäder med 115 procent jämfört med samma period året innan.

Det är den största ökningen på flera år.

En ny typ av svenskspanjor

Samtidigt ser Bjurfors en förändring i vilka svenskar som faktiskt flyttar. Den klassiska bilden av pensionärer som säljer villan för att slå sig ner i solen stämmer inte längre.

“Vi ser en förskjutning på den spanska bostadsmarknaden. För bara några år sedan var det främst äldre som sökte sig till Spanien. Nu möter vi lika ofta barnfamiljer som vill byta mörker mot solljus eller unga par som jobbar på distans och vill ha mer livskvalitet”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors, i ett pressmeddelande.

Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) bekräftar trenden: antalet svenskar över 65 år som utvandrat till Spanien har minskat med 39 procent på fem år, medan yngre åldersgrupper ökat med 57 procent.