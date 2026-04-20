Vad händer om du tar ut pensionen så tidigt det går?

Skatten äter upp ännu mer

Dessutom blir skatten högre för den som börjar ta ut sin pension tidigt.

En person med 22 000 kronor i pension före skatt får ungefär 16 000 kronor kvar efter skatt om denna tar ut pensionen tre år innan riktåldern. Hade personen väntat med pensionsuttaget till riktåldern hade nettot stigit till drygt 18 000 kronor.

Det betyder att personen betalar omkring 2 000 kronor mer i skatt varje månad under flera år.

Svårt att backa när jobbet väl är lämnat

Annat som kan vara bra att ha med i beräkningen är, tyvärr, ålderismen. Det är fortfarande ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär också att tidig pension inte alltid är ett beslut som enkelt går att ångra.

”Ålderism, alltså diskriminering på grund av ålder, är ett reellt problem. Enligt studier upplever många personer över 55 svårigheter att få nya jobb”, förklarar Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.

Ett alternativ: jobba och ta ut pension samtidigt

Det finns förvisso en mellanväg, inte minst för den som inte orkar jobba heltid hela vägen till riktåldern. Istället för att ta ut hela pensionen och sluta arbeta helt kan man välja att kombinera jobb och pension.

Den som går ner i arbetstid och samtidigt tar ut delar av pensionen kan, enligt Pensionsmyndigheten, få högre inkomster här och nu än den som helt lämnar jobbet.

Dessutom kan pensionen påverkas positivt av att man väntar med att ta ut delar av den och fortsätter tjäna in pension via arbetsinkomsten.

För vissa kan det även vara värt att ta ut pensionen redan vid 64 trots att man fortsätter jobba heltid. Det menar Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

”Ja det är faktiskt ett tips. Om jag skulle fylla 64 år och börja ta ut pension helt och hållet på en gång, så skulle förvisso min skatt bli lite högre de första åren. Men jämför man med någon som är lika gammal och som väntar till riktåldern så kommer det dröja tills vi fyller 80-82 år innan de går om mig i pensionsutbetalning. Och vem vet om man lever så länge”, säger han.

