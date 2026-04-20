Det låter förvisso frestande. Tidig pension kan innebära mer tid för familjen, resor eller återhämtning. Men det finns skäl att stanna upp innan beslutet tas.
Vad händer om du tar ut pensionen så tidigt det går?
Idag vill drygt fyra av tio svenskar gå i pension före 65. Och visst är det möjligt. I Sverige kan du tidigast börja ta ut din allmänna pension tre år före din riktålder, med vissa undantag. Under 2026 innebär det att du tidigast kan ta ut pensionen vid 64 års ålder.
Men innan du gör det finns det vissa saker du bör känna till.
Pensionen krymper för resten av livet
Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir den.
”Från 2026 går det vid 64 års ålder, men många underskattar hur mycket pensionen sjunker av ett tidigt uttag. Samma kapital ska räcka längre och pension före riktåldern beskattas dessutom högre, vilket gör att den månatliga pensionen blir avsevärt lägre”, säger Säkras pensionsekonom Trifa Chireh till PS.
En tumregel från Pensionsmyndigheten är att den totala pensionen, alltså allmän pension och tjänstepension tillsammans, minskar med cirka 6-7 procent per år om pensionen tas ut tidigare än riktåldern.
Som exempel: En person som haft en lön på 29 000 kronor i månaden och går i pension vid 64 års ålder får en inkomst på cirka 10 500 kronor i månaden. Om personen istället jobbar till 67 ökar pensionen till drygt 14 500 kronor. Det innebär ett tapp på runt 4 000 kronor i månaden de första åren.
Skatten äter upp ännu mer
Dessutom blir skatten högre för den som börjar ta ut sin pension tidigt.
En person med 22 000 kronor i pension före skatt får ungefär 16 000 kronor kvar efter skatt om denna tar ut pensionen tre år innan riktåldern. Hade personen väntat med pensionsuttaget till riktåldern hade nettot stigit till drygt 18 000 kronor.
Det betyder att personen betalar omkring 2 000 kronor mer i skatt varje månad under flera år.
Svårt att backa när jobbet väl är lämnat
Annat som kan vara bra att ha med i beräkningen är, tyvärr, ålderismen. Det är fortfarande ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär också att tidig pension inte alltid är ett beslut som enkelt går att ångra.
”Ålderism, alltså diskriminering på grund av ålder, är ett reellt problem. Enligt studier upplever många personer över 55 svårigheter att få nya jobb”, förklarar Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.
Ett alternativ: jobba och ta ut pension samtidigt
Det finns förvisso en mellanväg, inte minst för den som inte orkar jobba heltid hela vägen till riktåldern. Istället för att ta ut hela pensionen och sluta arbeta helt kan man välja att kombinera jobb och pension.
Den som går ner i arbetstid och samtidigt tar ut delar av pensionen kan, enligt Pensionsmyndigheten, få högre inkomster här och nu än den som helt lämnar jobbet.
Dessutom kan pensionen påverkas positivt av att man väntar med att ta ut delar av den och fortsätter tjäna in pension via arbetsinkomsten.
För vissa kan det även vara värt att ta ut pensionen redan vid 64 trots att man fortsätter jobba heltid. Det menar Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.
”Ja det är faktiskt ett tips. Om jag skulle fylla 64 år och börja ta ut pension helt och hållet på en gång, så skulle förvisso min skatt bli lite högre de första åren. Men jämför man med någon som är lika gammal och som väntar till riktåldern så kommer det dröja tills vi fyller 80-82 år innan de går om mig i pensionsutbetalning. Och vem vet om man lever så länge”, säger han.
