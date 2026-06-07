Att Barbiedockor och Star Wars-figurer kan vara oväntat värdefulla känner många till. Men de är långt ifrån ensamma om att locka samlare.
Otippade dyrgripar – leksakerna du inte ska slänga
Sommar och loppissäsong och ett bra tillfälle att röja i skåp och lådor. Håll utkik i leksakslådan – där kan det dölja sig oanade samlarobjekt.
Att Barbiedockor och Star Wars-figurer kan vara oväntat värdefulla känner många till. Men de är långt ifrån ensamma om att locka samlare.
På Tradera ser man ett ökat sug efter leksaker från 80- och 90-talet som Transformers, He-Man och Turtles. Till exempel har snittpriset på He-Man gått från 232 kronor förra året till 403 i år.
Kattis Kurtanjek som anordnar samlarmässorna Retromania, intygar att det är många som söker retroleksaker, och att intresset är mycket större än bara för de vanligaste märkena.
Barbie är nästan uttjatad, men jag vet att det är många som gillar Sindy. Och så finns det en docka som heter Jem som inte hade så jättestor karriär men som är het och eftertraktad i dag.
Fula och feltillverkade
Smurfar går alltid åt, berättar hon och förutspår också ett ökat sug efter Toy Story-saker när det kommer en ny film i sommar.
Ibland är det inte ens originalleksakerna folk är ute efter.
Så kallade mock-ups, kopior av originalen, är en grej som är väldigt populär. Eller kanske till och med feltillverkade saker. Det finns de som samlar på feltillverkade He-man-figurer. De vill inte ha originalet utan såna som är fula och tillverkade på fel fabrik.
Även leksaker från 2000-talet som Littlest Pet Shop, Bratz och Funko Pop lockar många köpare, enligt Traderas statistik. Bland mjukisdjuren sticker Jellycat ut, medan Squishmallows, som var stora under pandemiåren, har tappat i popularitet.
Parallellt har det dykt upp en generation samlarobjekt med sociala medier-drivna fenomen som Labubu, Skullpanda och andra figurer från företaget Pop Mart.
Var påläst
Hur vet man om det ligger guld i leksakslådan? Bara för att man har en leksak av ett eftertraktat märke betyder inte det att man sitter på en dyrgrip. Det är mycket som spelar in.
Man kan titta på försäljningssajter, men inte stirra sig blind på priserna där. De visar vad säljaren vill ha – inte vad köpare är beredda att betala.
Man behöver vara lite påläst. Ligger något i förpackning är det mer värt. Årtalet spelar roll. Har du något med svensk prislapp höjer det värdet här i Sverige för det är så pass ovanligt.
Sedan skulle jag vilja säga att värdet varierar med köparen, vad folk är villiga att betala.
Leksaker som nästan alltid säljer på Tradera är Lego, bilar och bilbanor från filmen ”Bilar”, dockskåp och dockskåpstillbehör, tågbanor och leksakståg samt Plus Plus.
Kvinnor i alla åldrar söker främst efter Lego och Barbie. Även Labubu är populärt. Kvinnor över 50 söker också ofta efter Brio och Lundby.
Män söker främst efter Lego och Lego Star Wars. Bland män under 40 är även bland annat Hot Wheels populärt, medan Märklin är större bland de över 40.
Källa: Tradera