Otippade dyrgripar – leksakerna du inte ska slänga

På Tradera ser man ett ökat sug efter leksaker från 80- och 90-talet som Transformers, He-Man och Turtles. Till exempel har snittpriset på He-Man gått från 232 kronor förra året till 403 i år.

Kattis Kurtanjek som anordnar samlarmässorna Retromania, intygar att det är många som söker retroleksaker, och att intresset är mycket större än bara för de vanligaste märkena.

Barbie är nästan uttjatad, men jag vet att det är många som gillar Sindy. Och så finns det en docka som heter Jem som inte hade så jättestor karriär men som är het och eftertraktad i dag.

Fula och feltillverkade

Smurfar går alltid åt, berättar hon och förutspår också ett ökat sug efter Toy Story-saker när det kommer en ny film i sommar.

Ibland är det inte ens originalleksakerna folk är ute efter.

Så kallade mock-ups, kopior av originalen, är en grej som är väldigt populär. Eller kanske till och med feltillverkade saker. Det finns de som samlar på feltillverkade He-man-figurer. De vill inte ha originalet utan såna som är fula och tillverkade på fel fabrik.

Även leksaker från 2000-talet som Littlest Pet Shop, Bratz och Funko Pop lockar många köpare, enligt Traderas statistik. Bland mjukisdjuren sticker Jellycat ut, medan Squishmallows, som var stora under pandemiåren, har tappat i popularitet.

Parallellt har det dykt upp en generation samlarobjekt med sociala medier-drivna fenomen som Labubu, Skullpanda och andra figurer från företaget Pop Mart.