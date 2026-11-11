Utländska köpare jagar svenska fjällstugor – redan 575 procent dyrare

Intresset har också nått bostadsmarknaden. En växande skara internationella köpare söker sig till både svenska och norska fjällorter, rapporterar Financial Times.

Enligt tidningen har de nordiska skidorterna flera fördelar jämfört med sina sydeuropeiska konkurrenter. Det nordliga läget ger förhållandevis pålitliga snöförhållanden medan klimatförändringarna gör vintrarna mer osäkra på många håll i Alperna.

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Köpare flyr från Alperna till Åre

I Åre har Svensk Fastighetsförmedling sett en ökning av spekulanter från Norge, Beneluxländerna och Tyskland. På senare tid har även köpare från Spanien och Frankrike börjat dyka upp.

”Det är köpare som flyr de osäkra vinterförhållanden i Alperna och de heta somrarna i södra och mellersta Europa. De värdesätter naturen, renheten och tystnaden högt”, kommenterar Jonas Fagergren, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Åre.

I Åre är det framför allt exklusiva, inflyttningsklara bostäder som efterfrågas. Köpare i Sälen är däremot mer prismedvetna och söker ofta mindre stugor med renoveringsbehov.

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