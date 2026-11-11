Köpare från bland annat Tyskland, Spanien och Frankrike har fått upp ögonen för de svenska skidorterna, där priserna på fritidshus har stigit med hela 575 procent sedan millennieskiftet. Nu kan det växande internationella intresset bidra till att pressa upp priserna ytterligare.
Utländska köpare jagar svenska fjällstugor – redan 575 procent dyrare
När vintrarna blir allt mer opålitliga i delar av Alperna börjar europeiska skidfantaster blicka norrut. Svenska fjällen lockar med långa skidsäsonger och mindre trängsel i backarna.
Intresset har också nått bostadsmarknaden. En växande skara internationella köpare söker sig till både svenska och norska fjällorter, rapporterar Financial Times.
Enligt tidningen har de nordiska skidorterna flera fördelar jämfört med sina sydeuropeiska konkurrenter. Det nordliga läget ger förhållandevis pålitliga snöförhållanden medan klimatförändringarna gör vintrarna mer osäkra på många håll i Alperna.
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Köpare flyr från Alperna till Åre
I Åre har Svensk Fastighetsförmedling sett en ökning av spekulanter från Norge, Beneluxländerna och Tyskland. På senare tid har även köpare från Spanien och Frankrike börjat dyka upp.
”Det är köpare som flyr de osäkra vinterförhållanden i Alperna och de heta somrarna i södra och mellersta Europa. De värdesätter naturen, renheten och tystnaden högt”, kommenterar Jonas Fagergren, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Åre.
I Åre är det framför allt exklusiva, inflyttningsklara bostäder som efterfrågas. Köpare i Sälen är däremot mer prismedvetna och söker ofta mindre stugor med renoveringsbehov.
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Fjällhusen har blivit nästan sju gånger dyrare
Enligt fastighetskonsulten Newsecs Nordic Ski Report 2025/26 har genomsnittspriserna på fritidshus i de undersökta svenska fjällkommunerna stigit med omkring 575 procent sedan år 2000.
Allra störst har prisuppgången varit i Härjedalen, där bland annat Vemdalen och Funäsfjällen ligger. Här har priserna stigit med omkring 602 procent under perioden.
Newsec pekar på att det växande internationella intresset, tillsammans med fortsatta investeringar i skidanläggningarna, kan bidra till ytterligare värdeökningar.
Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik låg det genomsnittliga försäljningspriset för fritidshus i Sälen på 4,04 miljoner kronor under tolvmånadersperioden fram till september 2026.
I Åre låg motsvarande pris på 3,24 miljoner kronor.
För de allra mest exklusiva bostäderna är prislapparna betydligt högre. Joachim Söderberg på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty uppger för FT att de mest eftertraktade objekten kan nå priser på uppemot 100 miljoner kronor.
Var femte vintergäst från utlandet
De utländska besökarna blir också fler. Under vintersäsongen 2024/25 ökade antalet utländska gästnätter i Sveriges fem stora vinterturismlän med 14 procent jämfört med föregående säsong.
Andelen internationella gästnätter i dessa län har vuxit från 14 till 22 procent sedan säsongen 2021/22.
Men i Sälen står priserna stilla
Trots den kraftiga prisuppgången på lång sikt har marknaden för fjällbostäder varit betydligt lugnare de senaste åren.
Enligt en kartläggning från Fastighetsbyrån finns det gott om fjällbostäder till salu på flera skidorter. I både Sälen och Åre stod priserna dessutom, i stort sett, stilla under 2025.
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