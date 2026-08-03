Experten: En enda siffra avgör när du kan sluta jobba

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Det som framför allt avgör är sparkvoten – alltså hur stor andel av inkomsten som faktiskt sparas. En högre lön hjälper bara om inte hela ökningen går till större utgifter.

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En person som sparar 10 procent av inkomsten behöver enligt Jonas Völkers modell omkring 51 år för att bli ekonomiskt oberoende. Den som sparar 50 procent kan nå samma mål efter cirka 17 år.

”De flesta tror att mer inkomst innebär tidigare ekonomiskt oberoende. I verkligheten är detta bara delvis sant. Rikedom kommer inte av att tjäna mycket, utan av att behöva lite”, skriver Völker hos tyska Focus.

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Samma lön – helt olika arbetsliv

Völker använder en familj med en sammanlagd nettolön på 4 000 euro i månaden – drygt 44 000 kronor – som exempel. Om familjen sparar 400 euro varje månad hamnar deras sparkvot på 10 procent.

Völkers modell räknar ut hur lång tid det tar att bygga upp ett kapital som är så stort att familjen kan ta ut motsvarande 4 procent om året och leva på pengarna utan att vara beroende av en lön.

Med en nettolön på 4 000 euro och ett sparande på 400 euro i månaden tar det enligt modellen omkring 51 år att nå dit.

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Om familjen i stället minskar sina utgifter med 200 euro i månaden ökar sparandet från 400 till 600 euro. Då stiger sparkvoten från 10 till 15 procent, och tiden till ekonomiskt oberoende sjunker enligt modellen till omkring 43 år.

Familjen sparar då inte bara 200 euro mer varje månad. Eftersom den samtidigt får lägre levnadskostnader behöver den också ett mindre kapital för att bli ekonomiskt oberoende.

I modellen förkortas vägen till ekonomiskt oberoende därmed med omkring åtta år.

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