Svenskar kan få en chock – här är kontanter fortfarande ett måste

Här krävs kontanter

Bland populära svenska resmål kan kontanter fortfarande vara nödvändigt i bland annat Thailand, Mexiko och Vietnam. Där anges kontantnivån till 70 procent. I Italien ligger den på 61 procent och i Grekland på 58 procent.

Även Portugal, som lockar många svenska resenärer, ligger betydligt högre än Sverige med sina 50 procent.

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Taxi, mindre restauranger, lokala marknader och butiker kan föredra kontanter. På vissa håll kan det också vara det enda betalningsalternativet.

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Här behövs mest kontanter

Högst i indexet ligger Myanmar, där kontanter anges vara relevanta för 98 procent av betalningarna.

Därefter följer Etiopien och Gambia på 95 procent. Albanien, Kambodja, Laos, Libanon och Nepal ligger alla på 90 procent.

Bland andra välbesökta resmål märks Egypten på 78 procent, Jamaica på 77 procent och Sri Lanka på 79 procent.

Spanien ligger lägre med sina 44 procent.

Digitalt – men inte för turisten

Att ett land har moderna digitala betalningssystem betyder inte heller att de fungerar för besökare.

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Lokala appar kan kräva inhemska bankkonton, telefonnummer eller särskild verifiering. Turisten kan därför ändå bli hänvisad till kontanter.

Att ta ut pengar på plats kan dessutom innebära både uttagsavgifter och mindre fördelaktiga växelkurser. Även kortköp kan ge valutapåslag från den egna banken.

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