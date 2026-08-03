Dagens PS sammanfattar ekonomiveckan som den här gången handlar om framtidens pensionsålder, ett nytt bankbedrägeri och en professor som plötsligt försvann från jobbet.
Ny bankbluff sprids – då kan svenskar gå i pension
Veckan har också bjudit på nya siffror om svenskarnas distansarbete och forskning som visar att AI inte alltid ger den tidsvinst som många arbetsgivare har hoppats på.
Nedan sammanfattar PS den senaste veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.
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Unga svenskar kan få jobba tills de är 70
Vi inleder veckan långt fram i tiden.
Den som började arbeta som 22-åring under 2024 kan enligt en analys från OECD få vänta tills 70-årsdagen innan pensionen blir verklighet.
Jämförelsen bygger på personer som gick i pension 2024 och unga som kom in på arbetsmarknaden samma år. Förutsättningen är att de arbetar utan längre avbrott och går i pension i slutet av 2060-talet.
I dag ligger pensionsåldern för män i Sverige på 66 år. Enligt prognosen väntas den alltså stiga med fyra år.
Samma ålder väntar kvinnorna.
Sverige är dock inte värst. I Danmark kan både män och kvinnor behöva arbeta tills de är 74 år.
Genomsnittet inom EU väntas samtidigt stiga till 66,7 år för män och 66,6 år för kvinnor.
Läs vidare här: Ny analys: Åldern när unga svenskar kan gå i pension. Dagens PS
”Verifiering krävs” – annars spärras banken
Vidare till ett mejl som kan bli dyrt att öppna.
En våg av falska bankmejl sprids bland tyska konsumenter. I meddelandet står att mottagaren måste verifiera sina uppgifter via en länk – annars ska internetbanken spärras.
Tillvägagångssättet är välbekant även i Sverige.
Bedragarna försöker skapa stress genom att sätta en tidsgräns, ofta på 24 eller 48 timmar. Andra varningstecken är opersonliga hälsningar, avvikande avsändaradresser och länkar där kunden uppmanas att lämna uppgifter.
Ingen svensk bank ber sina kunder att lämna ut koder eller använda BankID via mejl.
Den som redan har godkänt något bör omedelbart kontakta bankens spärrtjänst, spärra sitt BankID och göra en polisanmälan.
Om bedragaren själv har genomfört överföringen med kundens koder räknas den generellt som obehörig. Har kunden däremot själv signerat betalningen blir det betydligt svårare att få tillbaka pengarna.
Läs vidare här: Nytt bedrägeri: ”Verifiering krävs”, annars spärras din internetbank. Dagens PS
Professorn försvann – då stoppades lönen
Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är en gästprofessor vid Lunds universitet som försvann under våren och inte gick att nå på över en månad.
Universitetet försökte kontakta honom via mejl och brev, men fick inget svar. När professorn inte heller dök upp på arbetet bedömdes frånvaron som olovlig.
Hans heltidslön uppgår till drygt 73 000 kronor i månaden. Eftersom tjänsten är på 30 procent fick han omkring 22 000 kronor före skatt.
När professorn fortfarande inte hörde av sig frös universitetet löneutbetalningarna.
Till slut anlitades en delgivningsbyrå. Efter midsommar hittades professorn i en stad mer än 80 mil från Lund, där han fick skriva under att han tagit emot beskedet om den indragna lönen.
Varför han försvann är fortfarande oklart.
Läs vidare här: Professor spårlöst borta – fick lönen indragen. Dagens PS
AI sparar tid – men personalen får mer att göra
AI skulle kapa arbetsbördan och frigöra tid. På många arbetsplatser tycks resultatet bli det motsatta.
Forskare vid University of California, Berkeley, har följt omkring 200 anställda på ett teknikföretag under åtta månader.
Studien visar att AI ofta får medarbetarna att ta på sig fler arbetsuppgifter. När verktygen gör arbetet snabbare breddas också ansvarsområdena.
AI kan dessutom sudda ut gränsen mellan arbete och vila. Verktygen används under möten, raster och andra pauser som tidigare gav utrymme för återhämtning.
Forskarna varnar därför för att företag riskerar att bli ”fabriker för utbrändhet”.
Systemutvecklaren Anine Aarvold Harto känner igen utvecklingen.
”Om en uppgift som tidigare tog två dagar nu tar två timmar betyder det inte att resten av tiden blir ledig. Jag förväntas bara producera mer”, säger hon.
Läs vidare här: AI skulle spara tid – i stället skapar den ”fabriker av utbrända”. Dagens PS
Sverige är bäst i EU på distansarbete
Vi avslutar veckan hemma – men inte på kontoret.
Sverige hör tillsammans med Luxemburg och Nederländerna till de EU-länder där distansarbete är vanligast.
Under 2024 arbetade 38 procent av de svenska anställda hemifrån åtminstone ibland. I Luxemburg var andelen 41 procent och i Nederländerna lika hög som i Sverige.
Utvecklingen har gått snabbt. Sedan 2015 har andelen svenskar som arbetar på distans åtminstone ibland ökat med 20 procentenheter.
I EU som helhet ökade andelen från 8 till 22 procent under samma period.
Flexibiliteten har dock en baksida. Kvinnor uppger oftare att de arbetar på fritiden och att arbetet krockar med familjelivet. Män rapporterar i sin tur fler arbetstimmar, mer oregelbundna tider och otillräcklig vila.
Hemmaarbete kan alltså ge större frihet, men det betyder inte automatiskt kortare arbetsdagar.
Läs vidare här: Äntligen: Här är Sverige ledande inom EU. Dagens PS
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