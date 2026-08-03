Brittiska skeppsmäklaren Clarkson redovisar en rekordvinst för första halvåret 2026. Clarkson säger sig ha gynnats av Hormuz-oron.
Rekordvinst tack vare oron vid Hormuz
Brittiska skeppsmäklaren Clarkson räknar med en vinst för helåret 2026 som kommer att ligga ”väsentligt över marknadens förväntningar”.
Det skriver bolaget efter att ha redovisat en rekordvinst för första halvåret, driven av ”exceptionell volatilitet” i spåren av störningarna vid Hormuzsundet.
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Största skeppsmäklaren
Clarkson är världens största skeppsmäklare och den London-noterade aktien steg 16 procent i den tidiga handeln måndag. Det var den största uppgången under en handelsdag sedan mätningarna inleddes 1989.
Clarkson-aktien har stigit 40 procent de senaste tolv månader och kraftigt överträffat FTSE 100-indexet, vars uppgång är 19 procent.
Inte konstigt med de siffror Clarkson redovisar nu. Det justerade resultatet före skatt steg till 61,5 miljoner pund första halvåret, en ökning med drygt 56 procent jämfört med motsvarande period 2025.
Samtidigt ökade intäkterna med nästan 40 procent till 413,5 miljoner pund samma period, refererar Bloomberg.
”Ett bra utgångsläge”
”Det starka resultatet för första halvåret ger koncernen ett bra utgångsläge för året”, konstaterar vd Andi Case i ett uttalande.
Han tillägger att situationen kring Hormuzsundet orsakade en kraftig chock för den globala sjöfarten, framför allt på energirelaterade marknader.
Clarkson har däremot gynnats kraftigt av störningarna, vilka tvingat fram en omläggning av globala handelsflöden, ökat transportavstånden och begränsat tillgången på fartyg.
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Gynnas av oron vid Hormuz
Rutter med längre transportsträckor, till exempel råolja från Mellanöstern som dirigeras om via Godahoppsudden, kräver fler fartyg och genererar fler mäklaruppdrag. Särskilt höga fraktrater har noterats på marknader för specialiserade produkter.
”Denna störning har ritat om handelsflödena, vilket initialt drev upp fraktraterna och ökade aktiviteten inom säkring av priser och fraktkostnader i takt med att kunderna sökte hantera sina riskexponeringar”, säger Andi i uttalandet.
”En gradvis återöppning av sundet under andra halvåret väntas gynna återuppbyggnaden av lager, och återhämtande volymer har potential att ge ytterligare stöd åt fraktmarknaderna”, tillägger han.
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