Rekordvinst tack vare oron vid Hormuz

”Ett bra utgångsläge”

”Det starka resultatet för första halvåret ger koncernen ett bra utgångsläge för året”, konstaterar vd Andi Case i ett uttalande.

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Han tillägger att situationen kring Hormuzsundet orsakade en kraftig chock för den globala sjöfarten, framför allt på energirelaterade marknader.

Clarkson har däremot gynnats kraftigt av störningarna, vilka tvingat fram en omläggning av globala handelsflöden, ökat transportavstånden och begränsat tillgången på fartyg.

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Containrarna ska nå sin leveranshamn. Det kräver nya rutter och fler fartyg när oron vid Hormuz fortsätter – men ger mäklaren Clarkson en rekordvinst. (Foto: Darryl Duck /AP-TT)

Gynnas av oron vid Hormuz

Rutter med längre transportsträckor, till exempel råolja från Mellanöstern som dirigeras om via Godahoppsudden, kräver fler fartyg och genererar fler mäklaruppdrag. Särskilt höga fraktrater har noterats på marknader för specialiserade produkter.

”Denna störning har ritat om handelsflödena, vilket initialt drev upp fraktraterna och ökade aktiviteten inom säkring av priser och fraktkostnader i takt med att kunderna sökte hantera sina riskexponeringar”, säger Andi i uttalandet.

”En gradvis återöppning av sundet under andra halvåret väntas gynna återuppbyggnaden av lager, och återhämtande volymer har potential att ge ytterligare stöd åt fraktmarknaderna”, tillägger han.

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