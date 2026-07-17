Genombrott: Nu blir plastskräp vätgasbränsle

Hanterar avfall effektivt

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Studier visar att ATT, alkalisk termisk behandling, effektivt kan hantera blandat avfall.

ATT är en process där natriumhydroxid reagerar med organiskt material under upphettning.

Metoden ger vätgas med en renhetsgrad över 90 procent utan att någon sortering av plastsorterna behövs.

”Vi löser två akuta globala problem samtidigt”, säger Ah-Hyung Park, en av studiens huvudförfattare.

”Plastavfall ansamlas i oroväckande takt, och ren vätgas är avgörande för att minska koldioxidutsläppen inom energisektorn. Denna teknik tar sig an båda dessa utmaningar på ett kreativt och skalbart sätt.”

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Plastavfall är ett gissel i dag. Endast 9 procent av kasserad plast återvinns. 79 procent hamnar på tippen eller slängs. Nu kan den bli vätgasbränsle. (Foto: Terje Pedersen/ NTB-TT)

Första process att klara allt

Tidigare metoder för att omvandla plastavfall till vätgas vid låga temperaturer, som solenergidriven fotoreformering och elektrokemisk omvandling, fungerar bara på syrehaltiga plaster som Pet.

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Det innebär att polyeten och polypropen, två av de vanligaste plastsorterna, inte kan hanteras med de metoderna.

Förgasning vid höga temperaturer kan hantera osorterad blandplast men medför betydande koldioxidutsläpp.

ATT är den första tillämpningen av forskargruppens metod som hanterar alla tre begränsningarna.

”Genom att minska sorteringskostnaderna och processkomplexiteten, faktorer som utgjort stora hinder för nästa generation som stöder såväl vätgasekonomin som den cirkulära ekonomin”, säger Woo-Jae Kim, professor och författare i studien.

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