En ny process omvandlar blandat plastavfall till vätgasbränsle – och gör det direkt utan sortering. Metoden kommer från Sydkorea.
Genombrott: Nu blir plastskräp vätgasbränsle
Plast är en av det moderna samhällets tillgångar och samtidigt ett av dess stora gissel.
Plast i allt från vattenflaskor och plastpåsar till instrumentpaneler, bidrar till gigantiska föroreningar och när plasten slängts är den bland de svåraste materialen att återvinna.
De flesta återvinningsprocessen kräver dessutom att plasten sorteras efter typ, både arbetsintensivt och kostsamt i ett läge där antalet olika plaster är oräkneligt.
Det är den viktigaste orsaken till att endast 9 procent av kasserad plast återvinns. 79 procent hamnar på soptipp eller slängs och övriga 12 procent förbränns, vilket frigör koldioxid.
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Skapar vätgasbränsle direkt
Åtminstone tills nu. Nu har ett forskarlag i Sydkorea visat upp en ny kemisk metod som omvandlar en blandning av de tre vanligaste plastsorterna, till högrent vätgasbränsle direkt.
Den gör det vid temperaturer långt under dem som används vid konventionell förgasning.
Processen binder koldioxiden i form av ett fast mineral utan att släppa ut växthusgasen i atmosfären, refererar Phys.
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Hanterar avfall effektivt
Studier visar att ATT, alkalisk termisk behandling, effektivt kan hantera blandat avfall.
ATT är en process där natriumhydroxid reagerar med organiskt material under upphettning.
Metoden ger vätgas med en renhetsgrad över 90 procent utan att någon sortering av plastsorterna behövs.
”Vi löser två akuta globala problem samtidigt”, säger Ah-Hyung Park, en av studiens huvudförfattare.
”Plastavfall ansamlas i oroväckande takt, och ren vätgas är avgörande för att minska koldioxidutsläppen inom energisektorn. Denna teknik tar sig an båda dessa utmaningar på ett kreativt och skalbart sätt.”
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Första process att klara allt
Tidigare metoder för att omvandla plastavfall till vätgas vid låga temperaturer, som solenergidriven fotoreformering och elektrokemisk omvandling, fungerar bara på syrehaltiga plaster som Pet.
Det innebär att polyeten och polypropen, två av de vanligaste plastsorterna, inte kan hanteras med de metoderna.
Förgasning vid höga temperaturer kan hantera osorterad blandplast men medför betydande koldioxidutsläpp.
ATT är den första tillämpningen av forskargruppens metod som hanterar alla tre begränsningarna.
”Genom att minska sorteringskostnaderna och processkomplexiteten, faktorer som utgjort stora hinder för nästa generation som stöder såväl vätgasekonomin som den cirkulära ekonomin”, säger Woo-Jae Kim, professor och författare i studien.
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