Tyskland sneglar på Sverige – hoppas på högre pension 

Dessutom visar en undersökning från LO att 65 procent av svenskarna har ett litet förtroende för pensionssystemet och att 73 procent oroar sig för att pensionen inte ska räcka.

Men i Tyskland pekas vår modell ändå ut som en förebild.

En tysk pensionskommission har lagt fram 33 rekommendationer för att förändra landets pensionssystem. Ett av huvudförslagen är en obligatorisk fondpension, inspirerad av den svenska premiepensionen.

Läs även: Din adress avgör: Så får du billigare el i vinter. Dagens PS

Mer pengar till fonder

Dagens tyska allmänna pension bygger på att inbetalningarna från dem som arbetar finansierar pensionerna som betalas ut.

Det ska fortfarande vara grunden. Men kommissionen vill komplettera systemet med individuella kapitalkonton, där pengar placeras på kapitalmarknaden.

Förslaget innebär en extra pensionsavgift på totalt 2 procent, som arbetsgivaren och den anställda delar lika på. Avgiften ska införas stegvis, med 0,5 procentenheter om året, helst med start 2028.

Pengarna ska kunna placeras i en offentlig fond. Den som vill välja själv ska få tillgång till ett begränsat antal godkända alternativa fonder.

ANNONS

Förhoppningen är att avkastningen på sikt ska ge ett ordentligt tillskott till pensionen. Men först måste kapitalet byggas upp. Därför föreslås övergångsregler för dem som snart går i pension och inte hinner få särskilt stor nytta av fondpengarna.

Missa inte: Nu ska fler svenskar binda bolånet – experten: ”Billigare att ligga kvar”. Dagens PS