Sverige har något som Tyskland vill ha: en fondpension inom det allmänna pensionssystemet. Nu föreslås en stor reform som ska ge bättre pensioner. Men för de blivande pensionärerna finns också en mindre lockande del av paketet.
Tyskland sneglar på Sverige – hoppas på högre pension
Det svenska pensionssystemet lämnar, förstås, en del att önska. Exempelvis visar en rapport från SPF Seniorerna att arbete inte lönar sig, eller bara lönar sig marginellt, för omkring tre av fyra svenska löntagare.
Dessutom visar en undersökning från LO att 65 procent av svenskarna har ett litet förtroende för pensionssystemet och att 73 procent oroar sig för att pensionen inte ska räcka.
Men i Tyskland pekas vår modell ändå ut som en förebild.
En tysk pensionskommission har lagt fram 33 rekommendationer för att förändra landets pensionssystem. Ett av huvudförslagen är en obligatorisk fondpension, inspirerad av den svenska premiepensionen.
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Mer pengar till fonder
Dagens tyska allmänna pension bygger på att inbetalningarna från dem som arbetar finansierar pensionerna som betalas ut.
Det ska fortfarande vara grunden. Men kommissionen vill komplettera systemet med individuella kapitalkonton, där pengar placeras på kapitalmarknaden.
Förslaget innebär en extra pensionsavgift på totalt 2 procent, som arbetsgivaren och den anställda delar lika på. Avgiften ska införas stegvis, med 0,5 procentenheter om året, helst med start 2028.
Pengarna ska kunna placeras i en offentlig fond. Den som vill välja själv ska få tillgång till ett begränsat antal godkända alternativa fonder.
Förhoppningen är att avkastningen på sikt ska ge ett ordentligt tillskott till pensionen. Men först måste kapitalet byggas upp. Därför föreslås övergångsregler för dem som snart går i pension och inte hinner få särskilt stor nytta av fondpengarna.
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Målet: 70 procent av inkomsten
Kommissionen föreslår också ett gemensamt mål för pensionen: en genomsnittlig löntagare ska på sikt få minst 70 procent av sin tidigare nettoinkomst i pension efter skatt.
I målet räknas även tjänstepension och privat pensionssparande in.
För personer med lägre inkomster anser kommissionen att andelen bör vara högre.
Längre till sista arbetsdagen
Därtill vill kommissionen koppla pensionsåldern till den förväntade livslängden efter 2031. Om livslängden ökar med ett år ska åtta månader gå till längre arbetsliv och fyra månader till längre tid som pensionär.
Med rapportens antaganden skulle den ordinarie pensionsåldern därmed stiga från 67 till ungefär 67,5 år mellan 2031 och 2041.
Även möjligheten att gå i pension tidigt utan avdrag efter 45 försäkringsår föreslås försvinna. För den som har minst 35 försäkringsår ska den tidigaste pensionsåldern med avdrag höjas från 63 till 64 år.
Samtidigt vill kommissionen ha ett särskilt skydd för personer som har betalat in länge men av hälsoskäl inte längre klarar sitt yrke.
Inga nya regler ännu
Den tyska regeringskoalitionen vill genomföra alla 33 rekommendationer. Men för den som planerar sin pension gäller fortfarande dagens regler, betonar pensionsmyndigheten Deutsche Rentenversicherung.
Myndigheten varnar också för att försöka hinna före reformen genom att lämna in sin pensionsansökan tidigt. Det är reglerna som gäller när pensionen börjar betalas ut som avgör – inte när ansökan skickas in.
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