Så hög lön behöver du – för att det ska löna sig att jobba

Fyrtio års arbete ger 900 kronor extra

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En person med medianlönen 38 300 kronor får enligt beräkningen 18 708 kronor i pension efter skatt. Det är bara 932 kronor mer än rapportens exempel med fullt grundskydd.

För den som tjänat 32 000 kronor blir utfallet ännu mer anmärkningsvärt. Pensionen efter skatt landar på 17 136 kronor, vilket är 640 kronor mindre än nivån med fullt grundskydd.

Det betyder inte att personen inte har tjänat in pension genom sitt arbete. Jämförelsen visar i stället hur liten den ekonomiska skillnaden kan bli när garantipension, bostadstillägg och skatter räknas in.

SPF kallar skillnaden för ett ”respektavstånd”. Organisationen utgår från att den som arbetat ett helt yrkesliv bör ha en pension som är omkring 20 procent högre än den som arbetat lite eller inte alls.

Fullt grundskydd kräver särskilda villkor

Rapportens grundskyddsexempel består av full garantipension och maximalt bostadstillägg. Tillsammans ger det 17 776 kronor i månaden efter skatt.

Det är dock inget belopp som automatiskt betalas ut till alla med låg eller ingen intjänad pension. Bostadstillägget påverkas bland annat av boendekostnad, tillgångar och om pensionären är ensamstående eller sammanboende. Enligt rapporten får omkring 13 procent av pensionärerna bostadstillägg.

Beräkningen ska därför ses som en jämförelse mellan olika typfall, inte som en personlig prognos för varje löntagare.

Medianpensionen under grundskyddet

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SPF har även granskat de pensioner som faktiskt betalas ut i Sverige. Där är resultatet dystert.

Medianpensionen för personer över 65 år ligger på omkring 17 300 kronor efter skatt. Det är ungefär 500 kronor mindre än rapportens nivå för fullt grundskydd.

I 232 av landets 290 kommuner ligger medianpensionen minst 300 kronor under samma nivå. Bara i 26 kommuner är den minst 300 kronor högre.

”Det finns ett tydligt glapp mellan vad människor förväntar sig av pensionssystemet och vad systemet faktiskt levererar. Ett helt arbetsliv måste synas tydligare i pensionskuvertet. Det kan inte vara så att det i praktiken bara är de med de högsta inkomsterna som får ett tydligt utbyte av att ha arbetat”, säger Maria Larsson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.

Vill höja pensionsavgiften

SPF anser inte att grundskyddet är för högt. Det behövs för att skydda äldre som haft små möjligheter att arbeta från fattigdom. Problemet är enligt organisationen att den inkomstgrundade pensionen är för låg.

Därför vill SPF som ett första steg höja pensionsavgiften till 18,5 procent och låta förstärkningen omfatta både dagens och framtidens pensionärer.

För typfallet med medianlön skulle det kunna ge omkring 900 kronor mer i månaden efter skatt. Rapporten konstaterar samtidigt att effekten kan bli ett par hundralappar mindre eftersom delar av grundskyddet minskar när den intjänade pensionen stiger.

”Pensionssystemet behöver renoveras med ett tydligt mål: det ska löna sig att ha arbetat. Ett solidariskt grundskydd och en starkare inkomstgrundad pension behöver inte stå i motsats till varandra – systemet måste klara båda”, avslutar Larsson.

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