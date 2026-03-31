Att flytta sin tjänstepension borde vara enkelt. Men för många svenskar blir det tvärtom en segdragen kamp.
Du kan stoppas från att flytta din tjänstepension – trots laglig rätt
”Det finns jättemånga skäl att vilja flytta sin tjänstepension”, sa pensionsekonomen Trifa Chireh till PS i fjol.
”Om man haft flera arbetsgivare har man ofta flera olika tjänstepensionsförvaltare där tjänstepensionen är spridd på olika ställen. Det kan göra att man får svårt att få en totalbild över sin pension och se hur det går med till exempel fondernas utveckling. Att samla allt på ett ställe kan därför vara en bra idé”, tillade hon.
Det finns dock också en drös problem med flyttmarknaden av tjänstepensioner, inte minst då flytten ofta sker av helt andra skäl än att förbättra pensionen.
Men även den som vill flytta sin tjänstepension på goda grunder kan stöta på patrull.
Måste få godkännande – flera år senare
Trots att det finns en lagstadgad flytträtt av individuella tjänstepensioner fastnar många sparare i pensionsbolag de egentligen vill flytta i från, berättar Privata Affärer.
Ett av problemen är att det formellt inte är den anställde som äger tjänstepensionen, utan arbetsgivaren. Det innebär att varje flytt måste godkännas, även långt efter att anställningen tagit slut.
Henrik Ahlqvist fick erfara detta när han ville flytta sin pension från Skandia till Nordnet, över ett decennium efter att han slutat sitt jobb.
”För dem är det ju bara en jobbig grej. Men jag är likväl i deras klor”, säger han.
I hans fall låg beslutet hos en del av bolaget i Polen, och processen drog ut på tiden med långa svarstider och fysiska dokument som behövde skickas fram och tillbaka.
Nekas flytt – trots lag
Andra får helt enkelt nej.
Anton Wågström ville samla sitt sparande hos Avanza för att få bättre överblick. Men hans tidigare arbetsgivare, som han lämnade för åtta år sedan, satte stopp.
”Jag har mina övriga investeringar på Avanza, så jag ville samla allt kapital där för att lättare få en överblick. Men jag fick besked från min tidigare arbetsgivare att de inte kan gå med på en flytt”, säger han till Privata Affärer.
Systemet ifrågasätts
”Det känns inte bra, det finns ju en lagstadgad flytträtt och då förväntar man sig att det ska gå att flytta pengarna”, säger Anton Wågström.
Men trots flytträtten kan den alltså begränsas av arbetsgivaren som står som försäkringstagare. Den anställde är bara förmånstagare.
Resultatet blir ett system där sparare kan bli kvar i lösningar de inte längre vill ha – trots att lagen säger något annat.
