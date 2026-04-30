Tusentals kronor mer i plånboken – men nu trycker svenskarna på bromsen

Men trots skattelättnader, stigande löner, sänkt matmoms och elstöd planerar svenskarna att hålla hårt i plånboken.

Det visar en ny mätning från Länsförsäkringar. På drygt en månad har andelen som planerar att minska sin konsumtion nästan fördubblats.

”Hushållen väntas få betydande tillskott till plånboken i år, men det betyder inte automatiskt att konsumtionen ökar”, konstaterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Svenskarna trycker på bromsen

I den första mätningen, som gjordes i början av mars, svarade 12 procent att de skulle dra ned på sin konsumtion. I den andra mätningen, från mitten av april, hade siffran stigit till 22 procent.

Samtidigt svarar ingen i den senaste mätningen att de planerar att öka sin konsumtion.

”Ekonomi handlar i hög grad också om psykologi. I osäkra tider väljer fler att hålla hårdare i pengarna och bygga skyddsvallar kring den egna ekonomin”, säger Westerberg.