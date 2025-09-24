Vid årsskiftet väntar en stor förändring för landets bostadsrättsföreningar. Tiotusentals styrelser måste ställa om till nya regler.
Tuffa krav väntar – bostadsrättsföreningar måste “agera nu”
Dagens PS har berättat om det nya regelverket tidigare. Snart måste samtliga bostadsrättsföreningar tillämpa det mer omfattande redovisningsregelverket K3 i sin årsredovisning.
Enligt Ludvig & Co, Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag, påverkas omkring 30 000 bostadsrättsföreningar i Sverige. Även fastighetsbolag där byggnader står för minst 75 procent av nettoomsättningen, företag med uppskjutna skatteskulder och utländska filialer omfattas av regeländringen.
“Det här är en stor förändring. Styrelsen får ett större ansvar att förstå och kommunicera ekonomin på ett tydligt sätt och underhållsplanen för byggnader blir central för en övergång till K3-regelverket. Den ska inte bara visa byggnaders nuvarande skick utan också framtida behov”, säger Erik Fröding, marknadsområdeschef på Ludvig & Co på Gotland, i ett pressmeddelande.
Mer omfattande årsredovisning
K3-regelverket ställer högre krav på redovisningen. För brf:er innebär det fler noter, nyckeltal och en kassaflödesanalys. Underhållsplanen blir en bärande del i årsredovisningen, och medlemmarna behöver informeras om att siffrorna kan komma att se annorlunda ut än tidigare.
Samtidigt menar Fröding att förändringen på sikt kan ge positiva effekter:
”Rätt hanterat skapar de nya reglerna bättre insyn, långsiktighet och trygghet – både för styrelsen, medlemmarna och framtida köpare”.
Svårare att dölja problem i ekonomin
En annan effekt av K3-reglerna är att underskott i många föreningar blir tydligare. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, menar att förändringen kan påverka både avgifter och bostadspriser.
“I det korta perspektivet, det vill säga fram till årsskiftet, skulle inte jag bli förvånad om bostadsrättspriserna sjunker något. Anledningen till det är framför allt kravet att gå över till K3 för alla bostadsrättsföreningar”, har Arques tidigare förklarat för Dagens PS.
”K3 är en redovisningsmetod som bättre överensstämmer med verkligheten och som kommer att innebära högre avskrivningskostnader och ökade underskott”, fortsatte han.
Han pekar på att mer än hälften av landets brf:er i dag går med systematiska underskott och sparar för lite till framtida renoveringar. När de verkliga kostnaderna blir svårare att dölja kan många föreningar tvingas höja avgifterna.
Risk för fel utan förberedelser
För föreningar som inte förbereder sig kan konsekvenserna bli kännbara.
“Vi rekommenderar alla bostadsrättsföreningar att redan nu förbereda sig inför bytet av regelverk till K3. Om man inte förbereder sig riskerar man fel redan från dag ett. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande att rätta till i efterhand”, säger Fröding.
Tre steg för att klara övergången
För att undvika kaos i boksluten bör styrelserna redan nu sätta igång arbetet. Det handlar om tre nyckelsteg:
- Börja i tid. Se till att underhållsplanen är uppdaterad eller skapa en helt ny om den saknas.
- Ta hjälp. Saknas kompetens i styrelsen bör man ta stöd av en förvaltare som kan regelverket.
- Informera medlemmarna. Resultatet kan se annorlunda ut i årsredovisningen när avskrivningarna görs på den nya komponentplanen.
Källa: SBC
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
