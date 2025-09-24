Tuffa krav väntar – bostadsrättsföreningar måste “agera nu” 

Dagens PS har berättat om det nya regelverket tidigare. Snart måste samtliga bostadsrättsföreningar tillämpa det mer omfattande redovisningsregelverket K3 i sin årsredovisning.

Enligt Ludvig & Co, Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag, påverkas omkring 30 000 bostadsrättsföreningar i Sverige. Även fastighetsbolag där byggnader står för minst 75 procent av nettoomsättningen, företag med uppskjutna skatteskulder och utländska filialer omfattas av regeländringen.

“Det här är en stor förändring. Styrelsen får ett större ansvar att förstå och kommunicera ekonomin på ett tydligt sätt och underhållsplanen för byggnader blir central för en övergång till K3-regelverket. Den ska inte bara visa byggnaders nuvarande skick utan också framtida behov”, säger Erik Fröding, marknadsområdeschef på Ludvig & Co på Gotland, i ett pressmeddelande.

Mer omfattande årsredovisning

K3-regelverket ställer högre krav på redovisningen. För brf:er innebär det fler noter, nyckeltal och en kassaflödesanalys. Underhållsplanen blir en bärande del i årsredovisningen, och medlemmarna behöver informeras om att siffrorna kan komma att se annorlunda ut än tidigare.

Samtidigt menar Fröding att förändringen på sikt kan ge positiva effekter:

”Rätt hanterat skapar de nya reglerna bättre insyn, långsiktighet och trygghet – både för styrelsen, medlemmarna och framtida köpare”.