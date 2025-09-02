Dagens PS
Nio anhållna för grova insiderbrott

Ny lag – innebär skärpta krav för Sveriges bostadsrättsföreningar  

bostadsrättsföreningar
Det nya lagkravet kan upplevas som komplext, menar SBC (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Ett nytt lagkrav börjar gälla från årsskiftet. Tidigare i sommar bestämde Bokföringsnämnden att redovisningsregelverket K3 blir obligatoriskt för alla bostadsrättsföreningar.

Snart måste samtliga bostadsrättsföreningar tillämpa det mer omfattande redovisningsregelverket K3 i sin årsredovisning.

Idag använder många bostadsrättsföreningar det förenklade regelverket K2, där hela byggnaden ibland skrivs av på över 100 år. Åtgärder på hissar, stammar och fönster kostnadsförs rakt av. Men från den 1 januari 2026 gäller nya spelregler: varje större del av fastigheten måste skrivas av med specifik information om skick och livslängd. 

Syftet är bland annat att skapa en tydligare och mer rättvis bild av föreningars ekonomi, berättar SBC.  

Det betyder att styrelser nu måste ha full koll på vilka investeringar som gjorts och när det är dags för nästa stora underhåll.

”K3 kommer gynna både föreningens medlemmar och externa intressenter då det ger en mer korrekt bild av intäkter och kostnader i årsredovisningen”, säger Jenny Söderberg, ekonomiexpert på SBC. 

Större krav på styrelserna

Att gå över till K3 kan bli en hård nöt att knäcka för många styrelser. De måste inte bara ha bättre insikt i fastighetens skick, utan också se till att underhållsplanen håller måttet.

”Eftersom det nya lagkravet kan upplevas som komplext och ställer högre krav på styrelsers kunskap om fastigheten kommer förberedelse vara avgörande för att underlätta övergången”, säger Söderberg.

SBC har därför, tillsammans med branschorganisationen FAR och andra aktörer, tagit fram en vägledning för att underlätta bytet.

Jenny Söderberg, ekonomiexpert på SBC
Jenny Söderberg, ekonomiexpert på SBC (Foto: SBC)
Tre steg för att klara övergången

För att undvika kaos i boksluten rekommenderar SBC att styrelserna redan nu sätter igång arbetet. Det handlar om tre nyckelsteg:

  1. Börja i tid. Se till att underhållsplanen är uppdaterad eller skapa en helt ny om den saknas.
  2. Ta hjälp. Saknas kompetens i styrelsen bör man ta stöd av en förvaltare som kan regelverket.
  3. Informera medlemmarna. Resultatet kan se annorlunda ut i årsredovisningen när avskrivningarna görs på den nya komponentplanen.

Bara fyra månader kvar

Övergången till K3 handlar inte bara om redovisningsteknik. Den kommer också att ge en mer rättvis bild av hur mycket en förening faktiskt behöver lägga på sitt underhåll. För vissa kan det bli en väckarklocka.

Med bara fyra månader kvar till lagändringen är tiden knapp.

“Genom att ta del av vägledningen kan varje förening känna sig trygg i att bytet sker enligt lagkravet. Vår rekommendation är även att ta hjälp av föreningens förvaltare som är expert på föreningens förhållanden för att komma fram till rimliga avskrivningstider för varje komponent”, avslutar Söderberg. 

