Ny lag – innebär skärpta krav för Sveriges bostadsrättsföreningar  

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Snart måste samtliga bostadsrättsföreningar tillämpa det mer omfattande redovisningsregelverket K3 i sin årsredovisning.

Idag använder många bostadsrättsföreningar det förenklade regelverket K2, där hela byggnaden ibland skrivs av på över 100 år. Åtgärder på hissar, stammar och fönster kostnadsförs rakt av. Men från den 1 januari 2026 gäller nya spelregler: varje större del av fastigheten måste skrivas av med specifik information om skick och livslängd.

ANNONS

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Syftet är bland annat att skapa en tydligare och mer rättvis bild av föreningars ekonomi, berättar SBC.

Det betyder att styrelser nu måste ha full koll på vilka investeringar som gjorts och när det är dags för nästa stora underhåll.

”K3 kommer gynna både föreningens medlemmar och externa intressenter då det ger en mer korrekt bild av intäkter och kostnader i årsredovisningen”, säger Jenny Söderberg, ekonomiexpert på SBC.

Missa inte: Det här ångrar Sveriges bostadsrättsägare. Dagens PS

Större krav på styrelserna

Att gå över till K3 kan bli en hård nöt att knäcka för många styrelser. De måste inte bara ha bättre insikt i fastighetens skick, utan också se till att underhållsplanen håller måttet.

ANNONS

”Eftersom det nya lagkravet kan upplevas som komplext och ställer högre krav på styrelsers kunskap om fastigheten kommer förberedelse vara avgörande för att underlätta övergången”, säger Söderberg.

SBC har därför, tillsammans med branschorganisationen FAR och andra aktörer, tagit fram en vägledning för att underlätta bytet.