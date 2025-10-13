Tror du på dessa fyra "sanningar”? Då kan du förlora pengar

Går bostadsmarknaden alltid upp? Är risk något farligt och vet banken alltid bäst?

Enligt två svenska sparekonomer är flera av dessa ”sanningar” i själva verket myter som kan kosta dig pengar. Det skriver Göteborgs-Posten.

Myt 1: Bostadsmarknaden går alltid upp

Många svenskar har länge trott att bostadsmarknaden bara går åt ett håll: uppåt. Det har i sin tur inneburit att bostadsägande alltid setts som en bra affär.

Men det stämmer inte helt. De senaste åren har marknaden nämligen tappat fart. Tidigare i oktober visade en rapport från Swedbank och sparbankerna att bostadsrättspriserna i genomsnitt sjunkit med tre procent sedan 2021.

I 125 av de 179 kommuner som granskats har priserna fallit. I 39 kommuner handlar det om nedgångar på mer än tio procent.

”Det är ju sant att många har tjänat väldigt mycket pengar på att äga sin bostad under ’rätt’ period. Nu är det kanske inte riktigt samma längre”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, till GP.

Även Ingela Gabrielsson, oberoende sparekonom, varnar för att se ägandet som en självklar framgångsstrategi.

”Det här med bostadskarriär har vi fått lära oss (att man ska göra) men det är inget som är självklart”.