Tror du på dessa fyra "sanningar”? Då kan du förlora pengar

Ekonomiska sanningar
Går bostadsmarknaden alltid upp och är det alltid bäst att överlåta sina placeringar på börsen till experter och rådgivare? (Foto: Gabriella Bruske/TT/Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Två svenska sparekonomer slår hål på fyra ekonomiska “sanningar”. 

Går bostadsmarknaden alltid upp? Är risk något farligt och vet banken alltid bäst? 

Enligt två svenska sparekonomer är flera av dessa ”sanningar” i själva verket myter som kan kosta dig pengar. Det skriver Göteborgs-Posten.

Myt 1: Bostadsmarknaden går alltid upp 

Många svenskar har länge trott att bostadsmarknaden bara går åt ett håll: uppåt. Det har i sin tur inneburit att bostadsägande alltid setts som en bra affär. 

Men det stämmer inte helt. De senaste åren har marknaden nämligen tappat fart. Tidigare i oktober visade en rapport från Swedbank och sparbankerna att bostadsrättspriserna i genomsnitt sjunkit med tre procent sedan 2021. 

I 125 av de 179 kommuner som granskats har priserna fallit. I 39 kommuner handlar det om nedgångar på mer än tio procent.

”Det är ju sant att många har tjänat väldigt mycket pengar på att äga sin bostad under ’rätt’ period. Nu är det kanske inte riktigt samma längre”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, till GP.

Även Ingela Gabrielsson, oberoende sparekonom, varnar för att se ägandet som en självklar framgångsstrategi.

”Det här med bostadskarriär har vi fått lära oss (att man ska göra) men det är inget som är självklart”. 

Priserna på bostadsrätter
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner (Foto: Viktoria Bank/TT)
Myt 2: Risker i privatekonomin är dåligt 

Många tänker på risk som något negativt och “farligt”. Men på börsen är det tvärtom nödvändigt för att få pengar att växa.

”I ett privatekonomiskt och finansiellt sammanhang betyder risk också möjligheter att växa”, säger Bratt. ”Man behöver ta risk för att få pengarna att växa på börsen”.

Helt riskfria investeringar med hög avkastning existerar i princip inte, konstaterar hon.

Myt 3: Rådgivare är bäst på att sköta mina placeringar 

För den som inte är insatt kan det kännas tryggt att låta experter sköta placeringarna på börsen. Men Frida Bratt varnar för att vissa banker främst rekommenderar fonder som de själva tjänar pengar på.

“Ofta när man sitter i ett rådgivningsmöte (med banken) kan det vara så att man får råd om att investera av en typ av fonder som banken tjänar lite mer pengar på, än de här allra billigaste fonderna som ofta är indexfonder”, säger hon till GP. 

Hon uppmanar därför sparare att dubbelkolla sina råd och att alltid jämföra avgifter.

Myt 4: En trogen kund belönas 

Många tror att trogna kunder får bäst villkor, men enligt Ingela Gabrielsson är det tvärtom.

“Så verkar det faktiskt inte vara någonstans egentligen. Inte hos försäkringsbolag, inte hos banker eller någonting sådant. Det lönar sig att byta leverantör av tjänster”, säger Ingela Gabrielsson, och menar att man tar bättre hand om nya kunder än gamla. 

Hon menar att det ofta lönar sig att ifrågasätta sina avtal eller byta leverantör.

Gabrielsson får i sin tur medhåll från entreprenören Rose Han, som har gjort det lite till en sport att förhandla ner sina kostnader. 

”De flesta antar att deras räkningar inte går att förhandla om och är huggna i sten. Men sanningen är: Nästan allt går att förhandla om”, har hon tidigare skrivit i en artikel på CNBC.

Ett enkelt telefonsamtal kan leda till lägre pris, en uppgraderad tjänst eller dolda förmåner. Och även om man får ett nej första gången är det värt att försöka igen.

Vill du läsa om fler myter som kan skada din privatekonomi? Då kan vi slå ett slag för den här listan.

BostadsmarknadenMytPrivatekonomiRisker
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

