Många svenskar drabbade: ”Hela kontantinsatsen borta”

Priserna på bostadsmarknaden
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner (Foto: Viktoria Bank/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Många svenskar har länge trott att bostadsmarknaden bara går åt ett håll: uppåt. Men en ny rapport visar att det inte stämmer. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner. I flera fall handlar det om kraftiga ras.

Enligt analysen, utförd av Swedbank och sparbankerna, har bostadsrättspriserna i genomsnitt sjunkit med tre procent sedan 2021. 

Bakom siffran döljer sig stora skillnader mellan olika delar av landet. I 125 av de 179 kommuner som granskats har priserna fallit. I 39 kommuner handlar det om nedgångar på mer än tio procent.

Allra mest har priserna pressats i Perstorp, kommunen som redan idag är känd för att vara “sämst i landet” när det gäller arbetslöshet

I flera kommuner är nivåerna tillbaka på 2015-2016 års prisnivåer.

Topp 10 – störst prisfall sedan 2021:

  • Perstorp: -24,5 %
  • Fagersta: -23,6 %
  • Nybro: -22,6 %
  • Lilla Edet: -22,2 %
  • Filipstad: -20,0 %
  • Bjuv: -19,3 %
  • Tomelilla: -19,3 %
  • Karlshamn: -17,7 %
  • Sjöbo: -17,3 %
  • Köping: -17,2 %
Priserna i Perstorp
Allra mest har priserna pressats i Perstorp (Foto: Johan Nilsson/TT)

Priserna föll: ”Hela kontantinsatsen borta”

Den snabba prisnedgången har slagit hårt mot dem som köpte bostadsrätt under toppåren 2021 och i början av 2022. 

“Många som köpte sin bostadsrätt 2021 och i början av 2022 kan konstatera att marknadsvärdet är lägre idag. I värsta fall är hela kontantinsatsen borta”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande

Spela klippet
Långsiktighet avgörande

Rapporten understryker att det är riskabelt att se en bostad som en kortsiktig investering. Den som köper en bostadsrätt bör enligt Arques planera att bo kvar i minst sju år för att minska risken att sälja med förlust.

“Den som köper en bostadsrätt bör ha för avsikt att bo minst sju år i bostaden för att vara hyggligt säker på att bostadsrätten inte minskat i värde. För att minska risken ytterligare kan det vara klokt att amortera om belåningsgraden är hög”, säger han.

Kommuner som gått mot strömmen

Alla kommuner har dock inte sett prisfall. I vissa delar av landet har priserna fortsatt att stiga kraftigt. I topp ligger Ljusdal där priserna ökat med mer än 50 procent sedan 2021.

Topp 10 – störst prisuppgång sedan 2021:

  • Ljusdal: +54,6 %
  • Karlsborg: +45,2 %
  • Boden: +25,4 %
  • Mariestad: +20,8 %
  • Sölvesborg: +18,9 %
  • Lysekil: +16,8 %
  • Örnsköldsvik: +15,1 %
  • Gällivare: +14,4 %
  • Lindesberg: +13,5 %
  • Grums: +13,3 %
Myten om eviga prisuppgångar

Rapporten har fått titeln ”Myten om ständiga prisuppgångar”. Bostadspriserna går inte alltid upp, konstaterar man. I själva verket visar statistiken att priserna i genomsnitt ligger på samma nivå som 2018.

För många hushåll är det en kalldusch – särskilt för unga köpare med höga lån och kort boendehorisont.

Swedbank konstaterar att den som vill undvika en dyr överraskning behöver se bostaden som ett långsiktigt boende, inte som en snabb affär.

Här kan du läsa mer om Sveriges bostadsmarknad.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

