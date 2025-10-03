Många svenskar drabbade: ”Hela kontantinsatsen borta”

Enligt analysen, utförd av Swedbank och sparbankerna, har bostadsrättspriserna i genomsnitt sjunkit med tre procent sedan 2021.

Bakom siffran döljer sig stora skillnader mellan olika delar av landet. I 125 av de 179 kommuner som granskats har priserna fallit. I 39 kommuner handlar det om nedgångar på mer än tio procent.

Allra mest har priserna pressats i Perstorp, kommunen som redan idag är känd för att vara “sämst i landet” när det gäller arbetslöshet.

I flera kommuner är nivåerna tillbaka på 2015-2016 års prisnivåer.

Topp 10 – störst prisfall sedan 2021:

Perstorp: -24,5 %

Fagersta: -23,6 %

Nybro: -22,6 %

Lilla Edet: -22,2 %

Filipstad: -20,0 %

Bjuv: -19,3 %

Tomelilla: -19,3 %

Karlshamn: -17,7 %

Sjöbo: -17,3 %

Köping: -17,2 %

Foto: Johan Nilsson/TT

Priserna föll: ”Hela kontantinsatsen borta”

Den snabba prisnedgången har slagit hårt mot dem som köpte bostadsrätt under toppåren 2021 och i början av 2022.

“Många som köpte sin bostadsrätt 2021 och i början av 2022 kan konstatera att marknadsvärdet är lägre idag. I värsta fall är hela kontantinsatsen borta”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.