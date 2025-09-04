Entreprenören Rose Han har gjort det till en sport att förhandla ner sina kostnader. Det är en av anledningarna till att hon lyckades tjäna sin första miljon.
Så blev hon miljonär vid 32: “Allt går att förhandla”
Att Rose Han, författare till boken Add a Zero, blev miljonär vid 32 handlar förstås inte enbart om att hon lyckades pressa ner sina kostnader. Annat spelade in. Ett välbetalt jobb och smarta investeringar, exempelvis.
Däremot var hennes förhandlingsförmåga en viktig pusselbit, menar hon. Det var en strategi som hjälpte henne att ta sig ur skulder, bygga upp sin förmögenhet och i förlängningen tjäna sin första miljon.
”De flesta antar att deras räkningar inte går att förhandla om och är huggna i sten. Men sanningen är: Nästan allt går att förhandla om”, skriver hon i en artikel på CNBC.
Förhandla allt – från nät till gymkort
Bredband, mobilräkningar, försäkringar, kreditkortsräntor och till och med gymkort. Företag har nästan alltid en prutmån, menar Han.
Orsaken? De räknar kallt med att vissa kunder kommer att fråga om bättre villkor.
Ett enkelt telefonsamtal kan leda till lägre pris, en uppgraderad tjänst eller dolda förmåner. Och även om man får ett nej första gången är det värt att försöka igen.
Två trick som gör skillnaden
Han lyfter särskilt fram två knep: ankring och inramning.
Anchoring, eller ankring, innebär att själv sätta tonen i förhandlingen genom att presentera det första priset.
”Det första priset som nämns i en förhandling sätter tonen”, skriver Han. Om bilhandlaren vill ha 150 000 kronor för en begagnad bil, kan du istället börja med 120 000. Ditt pris måste dock alltid vara baserat på fakta, exempelvis stöttat av jämförelser med andra liknande modeller.
Framing, eller inramning, handlar om att formulera sitt önskemål så att motparten ser en vinst.
Exempelvis: ”Jag har haft ett fläckfritt körregister i fem år. Som någon som har visat att jag är en lågriskförare skulle jag vilja diskutera en premie som speglar min säkra körhistorik och hjälper er att behålla en bra kund”, skriver Han.
Läs även: Vågar du förhandla bolåneräntan? Dagens PS
Därför fungerar det
Enligt Rose Han handlar framgångsrika förhandlingar inte bara om vad du själv vill ha. Minst lika viktigt är att förstå vad företaget vill ha. Och där är svaret ofta enkelt: de flesta företag vill behålla sina kunder, eftersom det är betydligt billigare än att skaffa nya.
Dessutom uppskattar de lojalitet och goda referenser.
Om du kan rama in din begäran så att den visar värdet för företaget, till exempel att du är en långvarig, trogen kund eller någon som gärna rekommenderar deras tjänst, ökar chansen att de säger ja, hävdar Han.
Gör din egen ”förhandlingslista”
För den som vill testa sin förhandlingsförmåga tipsar Han om att börja med de enklaste räkningarna, mobilabonnemang eller en streamingtjänst, exempelvis.
Viktigt är att komma väl förberedd: samla på dig fakta om konkurrenters priser, notera hur länge du varit kund och var redo att lyfta eventuella problem du haft med tjänsten.
Och en sak till: ge inte upp för snabbt. Om första kundtjänstmedarbetaren inte kan hjälpa, testa igen.
Läs också: “Rika är lata” – och det bör du också vara. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Entreprenören Rose Han har gjort det till en sport att förhandla ner sina kostnader. Det är en av anledningarna till att hon lyckades tjäna sin första miljon.? Att Rose Han, författare till boken Add a Zero, blev miljonär vid 32 handlar förstås inte enbart om att hon lyckades pressa ner sina kostnader. Annat spelade in.
