Så blev hon miljonär vid 32: “Allt går att förhandla” 

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Två trick som gör skillnaden

ANNONS

Han lyfter särskilt fram två knep: ankring och inramning.

Anchoring, eller ankring, innebär att själv sätta tonen i förhandlingen genom att presentera det första priset.

”Det första priset som nämns i en förhandling sätter tonen”, skriver Han. Om bilhandlaren vill ha 150 000 kronor för en begagnad bil, kan du istället börja med 120 000. Ditt pris måste dock alltid vara baserat på fakta, exempelvis stöttat av jämförelser med andra liknande modeller.

Framing, eller inramning, handlar om att formulera sitt önskemål så att motparten ser en vinst.

Exempelvis: ”Jag har haft ett fläckfritt körregister i fem år. Som någon som har visat att jag är en lågriskförare skulle jag vilja diskutera en premie som speglar min säkra körhistorik och hjälper er att behålla en bra kund”, skriver Han.

Läs även: Vågar du förhandla bolåneräntan? Dagens PS

Därför fungerar det

Enligt Rose Han handlar framgångsrika förhandlingar inte bara om vad du själv vill ha. Minst lika viktigt är att förstå vad företaget vill ha. Och där är svaret ofta enkelt: de flesta företag vill behålla sina kunder, eftersom det är betydligt billigare än att skaffa nya.

Dessutom uppskattar de lojalitet och goda referenser.

ANNONS

Om du kan rama in din begäran så att den visar värdet för företaget, till exempel att du är en långvarig, trogen kund eller någon som gärna rekommenderar deras tjänst, ökar chansen att de säger ja, hävdar Han.

Gör din egen ”förhandlingslista”

För den som vill testa sin förhandlingsförmåga tipsar Han om att börja med de enklaste räkningarna, mobilabonnemang eller en streamingtjänst, exempelvis.

Viktigt är att komma väl förberedd: samla på dig fakta om konkurrenters priser, notera hur länge du varit kund och var redo att lyfta eventuella problem du haft med tjänsten.

Och en sak till: ge inte upp för snabbt. Om första kundtjänstmedarbetaren inte kan hjälpa, testa igen.

Läs också: “Rika är lata” – och det bör du också vara. Dagens PS