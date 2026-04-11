Elbilspremien har gett effekt – här är bilarna som säljs snabbast just nu
Den nya elbilspremien som lanserades den 18 mars 2026 har redan satt tydliga avtryck i statistiken över begagnade bilar. Färska siffror visar att försäljningstakten har ökat markant för de modeller som faller inom ramarna för det statliga stödet.
Det är framför allt de billigare alternativen som försvinner från bilhandlarnas lagerplatser snabbast, vilket tyder på att konsumenterna har väntat på rätt tillfälle att ställa om till eldrift.
Analysen av marknadsdata visar att mönstret är konsekvent över hela landet, skriver Carla. De bilar som säljs snabbast rör sig nu i genomsnitt en vecka snabbare än marknadens normala tempo.
Den gemensamma nämnaren för nästan alla modeller på topplistan är att de har ett pris som understiger taket för elbilspremien på 450 000 kronor.
Volkswagens billigaste modell är en vinnare
En av de mest överraskande trenderna i den nya statistiken är den starka efterfrågan på äldre men prisvärda modeller. Volkswagen e-Golf har seglat upp som en av de absolut mest lättsålda bilarna på marknaden.
Med ett medianpris på omkring 167 900 kronor lockar den köpare som vill ha en billig instegsmodell till den elektriska världen.
Även modernare klassiker som Tesla Model 3 och Tesla Model Y säljer i en rasande takt. För Model 3 ligger medianpriset på 259 900 kronor medan Model Y ligger kvar på en högre nivå runt 369 800 kronor.
Båda dessa modeller ligger dock väl inom det segment där premien gör störst skillnad för köparens plånbok.
Stark koppling till de nya premievillkoren
Det går ännu inte att koppla varje enskild försäljning direkt till det nya stödet men signalerna är mycket starka. Målgruppen för de mest populära bilarna matchar exakt de personer som premien är utformad för att hjälpa. Säljtakten ökar som allra mest i just de prisklasser som berörs av de nya reglerna.
Förutom de mindre modellerna återfinns även Volkswagen ID.4 på listan med ett medianpris på 314 600 kronor. Den enda modellen på topplistan som spränger 450 000-kronorsgränsen är Volkswagen ID.7 Tourer som har ett medianpris på 534 900 kronor.
Det visar att även om prisvärda bilar leder ligan finns det ett sug efter nyare teknik och längre räckvidd.
Test: Volkswagen ID.7 Tourer Pro S – familjens självklara val
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S visar hur en eldriven kombi kan förena vardagsnytta med långfärdskomfort på ett stillsamt och självklart sätt. Att den här
Elbilen blir ett rationellt val för fler
Att försäljningen av begagnade elbilar ökar så kraftigt tyder på ett skifte i svenskarnas köpbeteende. Tidigare har osäkerhet kring andrahandsvärden och höga inköpspriser hållit tillbaka marknaden men med den nya elbilspremien som katalysator verkar rädslan ha släppt.
Just nu ser marknaden en kombination av ökad säljtakt och en mycket stark efterfrågan på prisvänliga alternativ. Det gör att elbilen snabbt håller på att bli det mest rationella valet för en bredare massa av bilister.
Den som funderar på att köpa en begagnad elbil under 450 000 kronor bör dock vara beredd på att agera snabbt då de mest populära bilarna lämnar hallarna fortare än på mycket länge.
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid