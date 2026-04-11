Elbilspremien har gett effekt – här är bilarna som säljs snabbast just nu

Det är framför allt de billigare alternativen som försvinner från bilhandlarnas lagerplatser snabbast, vilket tyder på att konsumenterna har väntat på rätt tillfälle att ställa om till eldrift.

Analysen av marknadsdata visar att mönstret är konsekvent över hela landet, skriver Carla. De bilar som säljs snabbast rör sig nu i genomsnitt en vecka snabbare än marknadens normala tempo.

Den gemensamma nämnaren för nästan alla modeller på topplistan är att de har ett pris som understiger taket för elbilspremien på 450 000 kronor.

Volkswagens billigaste modell är en vinnare

En av de mest överraskande trenderna i den nya statistiken är den starka efterfrågan på äldre men prisvärda modeller. Volkswagen e-Golf har seglat upp som en av de absolut mest lättsålda bilarna på marknaden.

Med ett medianpris på omkring 167 900 kronor lockar den köpare som vill ha en billig instegsmodell till den elektriska världen.

Även modernare klassiker som Tesla Model 3 och Tesla Model Y säljer i en rasande takt. För Model 3 ligger medianpriset på 259 900 kronor medan Model Y ligger kvar på en högre nivå runt 369 800 kronor.

Båda dessa modeller ligger dock väl inom det segment där premien gör störst skillnad för köparens plånbok.

