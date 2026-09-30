Första återställaren – bensinen en krona dyrare

Det är läge att fylla tanken före den 1 oktober. Vid månadsskiftet höjs skatten på bensin med 1,03 kronor litern inklusive moms. Dieseln blir samtidigt 40 öre dyrare.

Orsaken är att den av regeringen i våras tillfälligt sänkta skatten på fossila bränslen upphör.

Tre kronor mer

Den 1 december händer förmodligen samma sak igen, när den tillfälliga koldioxidskatten återgår till tidigare nivåer. Då väntas priset på både diesel och bensin stiga 3 kronor litern.

Parallellt ligger de globala energipriserna på rejält förhöjda nivåer. Lägg på en allt svagare krona som gör importen dyrare, kan dieselpriset nå 28-29 kronor litern framåt jul.

Hur agerar då kunderna, tankar de mindre om skatterna höjs eller tvärtom när skatten sänktes i somras? Effekten är inte helt enkel att se, enligt Viktor Gunnarsson, ansvarig för konkurrenskraftsfrågor och skatter på Drivkraft Sverige.

Det är så många andra orsaker som också spelar in. Till exempel världsmarknadspriserna just då som kan förstärka eller motverka, säger han.

Volymerna av såld bensin och diesel gick upp tydligt i juli, efter den större skattesänkningen på 3 kronor litern den 1 juli. Flera faktorer kan ha spelat in, hur folk semestrar till exempel.

Men kan också handla om grannlandstankning, säger Viktor Gunnarsson som pekar på att Sverige har Västeuropas billigaste bränslepriser.