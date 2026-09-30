Barnet ber om en swish – här är vanan experterna varnar för

Men dessa återkommande påfyllningar oroar experterna. Om pengarna hela tiden ersätts kan barnen nämligen få mindre träning i att hushålla med dem.

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Månadspengen får sällskap

Undersökningen, genomförd av Verian, visar att föräldrar i genomsnitt swishar 183 kronor extra per barn och månad för barn mellan 9 och 18 år. Tillsammans med den vanliga månadspengen blir det i snitt 678 kronor.

För de äldsta, mellan 16 och 18 år, uppgår extraswisharna till 269 kronor i månaden.

Månadspengen har alltså fått en ganska hjälpsam kollega.

Men samarbetet behöver regler, tycker Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

”Det är många swishföräldrar som skickar extra pengar varje vecka, och totalt sett blir det ganska stora belopp. Därför är det viktigt att sätta tydliga regler kring swishandet. Det lär barnen att hushålla med sina pengar så att Swish inte bara blir en extra buffert när månadspengen är slut”, säger han.

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