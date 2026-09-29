Månad efter månad krymper bolånet. Till slut är skulden mindre än halva bostadens värde. Ska du fortsätta betala av den ändå? En sparexpert tycker att svaret i de allra flesta fall är nej.
Experten: Då är det dumt att amortera på bolånet
För många är det självklart att ett lån ska betalas tillbaka. Och varje amortering har ju en effekt: skulden minskar, liksom räntekostnaden på den del du har betalat av. Men när bolånet väl är nere på 50 procent av bostadens värde ändras förutsättningarna. Då finns inte längre något lagstadgat krav på att amortera.
Andreas Runnemo, skribent och poddare på Småspararguiden, tycker att det är klokt att först skaffa sig marginaler genom att amortera ned lånet. Han föreslår en belåningsgrad på omkring 75 procent. Därefter blir frågan mer personlig, säger han till Göteborgs-Posten.
Vid 50 procent drar han dock en tydligare gräns.
”Sen finns många olika situationer, men när du betalat ner lånet till 50 procent av bostadens värde tror jag att det i de allra flesta fall är dumt att fortsätta amortera”.
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Där går gränsen i reglerna
Runnemos gräns sammanfaller med den punkt där amorteringskravet upphör. Enligt Konsumenternas måste den som har ett bolån på över 70 procent av bostadens värde amortera minst två procent per år. Vid en belåning på över 50 och högst 70 procent är kravet minst en procent.
När lånet motsvarar högst halva bostadens värde finns inget lagstadgat amorteringskrav. Det betyder däremot inte att alla automatiskt kan stoppa betalningarna. Konsumenternas påpekar att långivaren kan kräva mer amortering än lagens miniminivå.
För den som själv får välja återstår alltså en annan fråga: Vad ska pengarna användas till om de inte går till bolånet?
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Pengarna kan behövas någon annanstans
Runnemo anser att ett långsiktigt sparande på börsen kan ge mer än fortsatt amortering.
Även Felicia Schön, sparekonom på Avanza, säger till GP att hon inte tycker att man ska amortera mer än man måste, förutsatt att ekonomin har tillräckliga marginaler.
Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea, pekar på ett steg som kommer före valet mellan börsen och bolånet. Den som saknar buffert för oväntade utgifter bör enligt honom lägga pengar på ett sparkonto i stället för att amortera extra.
Han tycker också att en större extraamortering kan vara vettig om den tar lånet under en gräns där amorteringskravet sjunker. Några månaders extra betalningar gör däremot liten skillnad för den löpande månadskostnaden om belåningsgraden förblir densamma.
Så 50 procent är ingen magisk gräns för vad som lönar sig bäst. Det är gränsen där lagen slutar kräva amortering och där du, om banken medger det, själv måste bestämma vad nästa tusenlapp ska göra för din ekonomi.
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