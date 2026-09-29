Experten: Då är det dumt att amortera på bolånet

Andreas Runnemo, skribent och poddare på Småspararguiden, tycker att det är klokt att först skaffa sig marginaler genom att amortera ned lånet. Han föreslår en belåningsgrad på omkring 75 procent. Därefter blir frågan mer personlig, säger han till Göteborgs-Posten.

Vid 50 procent drar han dock en tydligare gräns.

”Sen finns många olika situationer, men när du betalat ner lånet till 50 procent av bostadens värde tror jag att det i de allra flesta fall är dumt att fortsätta amortera”.

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Där går gränsen i reglerna

Runnemos gräns sammanfaller med den punkt där amorteringskravet upphör. Enligt Konsumenternas måste den som har ett bolån på över 70 procent av bostadens värde amortera minst två procent per år. Vid en belåning på över 50 och högst 70 procent är kravet minst en procent.

När lånet motsvarar högst halva bostadens värde finns inget lagstadgat amorteringskrav. Det betyder däremot inte att alla automatiskt kan stoppa betalningarna. Konsumenternas påpekar att långivaren kan kräva mer amortering än lagens miniminivå.

För den som själv får välja återstår alltså en annan fråga: Vad ska pengarna användas till om de inte går till bolånet?

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