Nya EU-regeln avslöjar kollegans lön – men Sverige backar 

Ska minska lönegapet

Bakgrunden är EU:s försök att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Idag tjänar kvinnor i EU i genomsnitt 11,1 procent mindre per timme än män.

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EU-kommissionen pekar särskilt ut bristen på insyn som ett problem. När löner sätts bakom stängda dörrar blir det svårt att upptäcka om någon faktiskt får för lite betalt.

”Under många år sattes löner bakom en slöja. Den slöjan dolde inte bara gapen, den återskapade dem”, konstaterar Gabriele Bischoff, EU-parlamentariker för tyska S&D-gruppen

Företagen får nya krav

Reglerna innebär också mer ansvar för arbetsgivare. Företag måste kunna förklara hur löner sätts, vilka kriterier som används och hur anställda kan ta sig vidare i lön och karriär.

Företag med minst 150 anställda ska dessutom rapportera könslönegapet till nationella myndigheter. Den första formella rapporteringen ska lämnas senast den 7 juni 2027, baserat på lönedata från 2026.

Om ett företag har ett oförklarat könslönegap på över 5 procent kan det leda till granskning.

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Sverige har backat

EU-länderna hade fram till den 7 juni på sig att införa direktivet i nationell lag, något få lyckades göra.

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Och Sverige sticker ut. Trots att vi, enligt Euronews, har ett lönegap på 10,2 procent, valde regeringen i början av mars att skjuta upp införandet. Bara några veckor senare konstaterade man att EU behöver göra om hela direktivet om det ska kunna införas även här.

Man anser bland annat att reglerna blir för betungande för den svenska modellen, där löner i hög grad hanteras genom kollektivavtal.

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