Prislyft för bostäder i augusti – men året lär sluta på noll 

Ett litet lyft fick bostadsmarknaden i augusti (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Ett litet lyft fick bostadsmarknaden i augusti. Detta efter en sommar i vänteläge. I slutändan kan vi dock räkna med stillastående priser. 

Enligt SBAB:s så kallade Booli Housing Price Index steg bostadspriserna i Sverige med 1,8 procent i augusti. 

Lägenheterna gick starkast – upp 3,0 procent. Allra mest steg de i Storstockholm och Storgöteborg, där man såg en prisökning på fyra procent. 

I andra delar av landet såg det annorlunda ut. I Stormalmö och Norra Sverige föll lägenhetspriserna med -1,1 respektive -2,4 procent.

Samtidigt steg villapriserna med 1,3 procent i snitt, med högst uppgång i Storstockholm och Storgöteborg (+3,0 respektive +2,6 procent). I Södra Sverige backade dock villapriserna marginellt (-0,1 procent).

Stillastående bostadspriser under 2025 

Normalt sett brukar augusti vara en stark månad för bostadspriserna, och så blev det även i år. Men SBAB påpekar att mycket av ökningen kan förklaras av säsongsmönster. När dessa effekter rensas bort landar uppgången på 0,4-0,5 procent.

”Normalt sett brukar bostadspriserna, mätta som genomsnitt för hela Sverige, stiga i augusti. Och så blev det även i år”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande

Han tillägger: 

“Men om den normala säsongsmässiga prisutvecklingen blir som den brukar vara i genomsnitt under hösten, så kan man räkna med att bostadspriserna har stått mer eller mindre stilla under året när vi gör bokslut”. 

Flera krafter drar åt olika håll

Bakom utvecklingen ligger en salig blandning av faktorer. Lägre bolåneräntor och stigande reala inkomster borde ge stöd åt priserna framöver. Samtidigt är osäkerheten i omvärlden stor, vilket påverkar hushållens vilja att ta risker.

”Den oroliga omvärldssituationen kan samtidigt fortsätta att lägga en våt filt över bostadsmarknaden på liknande sätt som den uppenbart gjort för hushållens konsumtion i stort”, säger Boije.

Ytterligare en bromskloss är att många bostadsrättsföreningar väntas höja sina avgifter, samtidigt som utbudet av bostäder är rekordstort – något som i sig dämpar prisnivåerna.

Läget inför hösten

Sammantaget visar augustisiffrorna att marknaden är fortsatt splittrad. 

Storstäderna fortsätter att dra ifrån medan delar av södra och norra Sverige går åt motsatt håll. 

Prognosen från SBAB är som följer: även om hösten kan bjuda på enstaka lyft, kommer bostadspriserna sannolikt att summeras som oförändrade för hela 2025.

BostadsprisbostadspriserPrognos
