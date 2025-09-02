Prislyft för bostäder i augusti – men året lär sluta på noll 

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Enligt SBAB:s så kallade Booli Housing Price Index steg bostadspriserna i Sverige med 1,8 procent i augusti.

Lägenheterna gick starkast – upp 3,0 procent. Allra mest steg de i Storstockholm och Storgöteborg, där man såg en prisökning på fyra procent.

I andra delar av landet såg det annorlunda ut. I Stormalmö och Norra Sverige föll lägenhetspriserna med -1,1 respektive -2,4 procent.

Samtidigt steg villapriserna med 1,3 procent i snitt, med högst uppgång i Storstockholm och Storgöteborg (+3,0 respektive +2,6 procent). I Södra Sverige backade dock villapriserna marginellt (-0,1 procent).

Stillastående bostadspriser under 2025

Normalt sett brukar augusti vara en stark månad för bostadspriserna, och så blev det även i år. Men SBAB påpekar att mycket av ökningen kan förklaras av säsongsmönster. När dessa effekter rensas bort landar uppgången på 0,4-0,5 procent.

”Normalt sett brukar bostadspriserna, mätta som genomsnitt för hela Sverige, stiga i augusti. Och så blev det även i år”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Han tillägger:

“Men om den normala säsongsmässiga prisutvecklingen blir som den brukar vara i genomsnitt under hösten, så kan man räkna med att bostadspriserna har stått mer eller mindre stilla under året när vi gör bokslut”.

