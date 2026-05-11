Låg avgift räcker inte – det här vill Sveriges bostadsägare ha nu

Därför är det inte helt märkligt att var femte bostadsrättsägare anser att trygghetsskapande åtgärder är en av de viktigaste frågorna när det kommer till trivseln i föreningarna, detta utöver låga avgifter. Det visar en ny rapport från SBC.

”Har försämrats”

När bostadsrättsägarna får bedöma politikernas arbete med tryggheten runt fastigheten svarar 44 procent att de upplever sitt bostadsområde som tryggt.

Men alla är inte lika nöjda. 21 procent tycker att det krävs större insatser, 9 procent anser att tryggheten snarare har försämrats och 16 procent säger att de inte märker någon effekt alls av politikernas arbete.

Därför efterfrågar flera nu trygghetsskapande åtgärder som belysning, lås och kameraövervakning.

”Det blir tydligt att trygghetsåtgärder i och omkring bostadsrätter bör prioriteras, både på samhällsnivå och hos politikerna, men även när det kommer till investeringar i fastigheten”, säger Per Karlsson, affärsområdeschef för teknisk förvaltning på SBC.

