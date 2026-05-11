Låg avgift är förvisso fortfarande viktigt för Sveriges bostadsrättsägare. Men det räcker inte hela vägen. I en ny rapport pekas en annan fråga ut som allt viktigare för trivseln där hemma.
Låg avgift räcker inte – det här vill Sveriges bostadsägare ha nu
Det handlar, kanske inte helt oväntat, om trygghet.
Senast i fjol visade en rapport att en tredjedel av landets bostadsrättsägare inte alltid känner sig trygga i sin bostad. Tre av tio menar dessutom att föreningen de bor i inte, i någon större utsträckning, arbetar med frågor rörande säkerhet.
Därför är det inte helt märkligt att var femte bostadsrättsägare anser att trygghetsskapande åtgärder är en av de viktigaste frågorna när det kommer till trivseln i föreningarna, detta utöver låga avgifter. Det visar en ny rapport från SBC.
”Har försämrats”
När bostadsrättsägarna får bedöma politikernas arbete med tryggheten runt fastigheten svarar 44 procent att de upplever sitt bostadsområde som tryggt.
Men alla är inte lika nöjda. 21 procent tycker att det krävs större insatser, 9 procent anser att tryggheten snarare har försämrats och 16 procent säger att de inte märker någon effekt alls av politikernas arbete.
Därför efterfrågar flera nu trygghetsskapande åtgärder som belysning, lås och kameraövervakning.
”Det blir tydligt att trygghetsåtgärder i och omkring bostadsrätter bör prioriteras, både på samhällsnivå och hos politikerna, men även när det kommer till investeringar i fastigheten”, säger Per Karlsson, affärsområdeschef för teknisk förvaltning på SBC.
Nytt förslag ska öga tryggheten
Regeringen vill förvisso ytterligare öka tryggheten för landets bostadsrättsägare.
Senast i november 2025 presenterade regeringen ett förslag om stärkt trygghet i bostadsrätter. Förslaget, som har varit ute på remiss, innebär bland annat att bostadsrättsföreningar kan få utökade möjligheter att neka medlemskap.
Redan idag vill 79 procent av alla svenska bostadsrättsägare att bostadsrättsföreningar bör få möjlighet att göra bakgrundskontroller på nya medlemmar. Något som, i förlängningen, kan leda till fler nekanden.
