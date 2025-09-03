Dagens PS
Mer pengar till svenskarna – dessa grupper kan räkna med lättnader

höstbudgeten
Pensionärer och barnfamiljer är två grupper som kan gynnas i höstbudgeten (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

När regeringen snart presenterar höstbudgeten pekar mycket på att hushållen står i fokus. Enligt Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, kan flera grupper räkna med lättnader. 

I mitten av september lägger regeringen fram sitt förslag för nästa års budget. Det är valår 2026, och regeringen väntas presentera reformer på hela 80 miljarder kronor – mer än året innan.

”Det är riksdagsval nästa år, vilket innebär att vi kommer se en hel del valfläsk i höstbudgeten. Regeringen har dessutom goda skäl att satsa på hushållen, som haft det tufft i flera år med höga räntor och hög inflation”, säger Arturo Arques i en intervju med E55.

Fokus på hushållens ekonomi

Arques menar att regeringen behöver ge svenska hushåll mer utrymme i plånboken för att stärka både ekonomin och konsumtionen.

”En femtedel av hushållen har små eller inga marginaler”, säger han och påpekar att hushållens konsumtion står för halva Sveriges BNP. En satsning på hushållen i höstbudgeten kan därför bidra till att vända den långvariga lågkonjunkturen.

Arturo Arques
Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom (Foto: Swedbank)
Skattesänkningar och bidrag i sikte

Bland de reformer som kan bli aktuella nämner Arques sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare. Även det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget kan komma att förlängas och höjas.

”Det kan komma en hel del reformer till hushållens gagn”, konstaterar Arques.

För äldre och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kan regeringen också reformera bostadstillägget och höja ersättningsnivåerna, tror han. Dessutom har det lyfts krav på höjt barnbidrag – något som inte har ändrats sedan 2018.

”Någon som har det gott ställt kanske redan sparar hela barnbidraget till sina barn i nån fond. Får de högre barnbidrag så kommer de troligen att spara lite mer. Men de allra flesta som får ta del av en sån reform kommer gå och använda pengarna till ökad konsumtion och det är precis vad Sverige behöver”, säger Arturo Arques. 

Pensionärerna i centrum

Även pensionärerna pekas ut som en grupp som kan gynnas särskilt i budgeten.

”Jag skulle inte bli förvånad om det kommer skattesänkningar för pensionärer som jag tror är den största väljargruppen 2026”, säger Arques till E55. 

Höstbudgeten – en tydlig plånboksfråga

När Magdalena Andersson gick till val 2022 dominerades debatten av hushållsekonomiska frågor som elpriser och bensin. 

Mycket talar för att även valet 2026 blir ett ”plånboksval”. 

”Det kommer vara fokus på hushållen”, konstaterar Arques. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

