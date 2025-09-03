Mer pengar till svenskarna – dessa grupper kan räkna med lättnader

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Skattesänkningar och bidrag i sikte

Bland de reformer som kan bli aktuella nämner Arques sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare. Även det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget kan komma att förlängas och höjas.

ANNONS

”Det kan komma en hel del reformer till hushållens gagn”, konstaterar Arques.

För äldre och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kan regeringen också reformera bostadstillägget och höja ersättningsnivåerna, tror han. Dessutom har det lyfts krav på höjt barnbidrag – något som inte har ändrats sedan 2018.

”Någon som har det gott ställt kanske redan sparar hela barnbidraget till sina barn i nån fond. Får de högre barnbidrag så kommer de troligen att spara lite mer. Men de allra flesta som får ta del av en sån reform kommer gå och använda pengarna till ökad konsumtion och det är precis vad Sverige behöver”, säger Arturo Arques.

Läs även: Ny lag – innebär skärpta krav för Sveriges bostadsrättsföreningar. Dagens PS

Pensionärerna i centrum

Även pensionärerna pekas ut som en grupp som kan gynnas särskilt i budgeten.

”Jag skulle inte bli förvånad om det kommer skattesänkningar för pensionärer som jag tror är den största väljargruppen 2026”, säger Arques till E55.

Höstbudgeten – en tydlig plånboksfråga

När Magdalena Andersson gick till val 2022 dominerades debatten av hushållsekonomiska frågor som elpriser och bensin.

ANNONS

Mycket talar för att även valet 2026 blir ett ”plånboksval”.

”Det kommer vara fokus på hushållen”, konstaterar Arques.

Läs också: Pensionsskulden skenar – kan leda till höjd skatt. Dagens PS