När regeringen snart presenterar höstbudgeten pekar mycket på att hushållen står i fokus. Enligt Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, kan flera grupper räkna med lättnader.
Mer pengar till svenskarna – dessa grupper kan räkna med lättnader
Mest läst i kategorin
15 procent i plånboken – de får mest från Försäkringskassan
Hushållen upplever att priserna rusar långt mer än statistiken visar. Samtidigt växer en ny grupp fattigpensionärer fram i Sverige. Svenskarnas vardagsekonomi känns som 15 procents inflation trots tre på pappret. Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning medan världens bästa land för pensionering har utsetts. Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka till handlingarna. …
"Nu pekar det neråt istället för uppåt" – Husutbudet vänder
Efter fyra år av stigande utbud på småhusmarknaden syns nu en förändring. Nya siffror visar att husutbudet krymper. Bostadsmarknaden har länge dominerats av rekordlånga försäljningstider och ett ovanligt stort utbud. Men nu pekar siffrorna åt ett nytt håll. Hemnet rapporterar att småhusmarknaden visar tydliga tecken på ett trendbrott. Missa inte: 3 procent inflation – känns …
Här är världens bästa land att pensionera sig i
Gå i pension utomlands? En bra idé om du frågar svenskarna. Men vart ska man flytta? Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Helt märkligt är väl inte det. I Sverige växer oron för pensionen. Samtidigt uppger sju av tio svenska pensionärer att de inte klarar sig på allmän pension. “Det …
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Förslaget: Låt unga använda pension som kontantinsats
Unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Moderata ungdomsförbundet (MUF) tror att problemet kan lösas genom att öppna upp pensionssystemet. Att unga har det knepigt på bostadsmarknaden är ingen nyhet. Bland annat visar beräkningar från Stockholms Handelskammare att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm. Därtill har unga …
I mitten av september lägger regeringen fram sitt förslag för nästa års budget. Det är valår 2026, och regeringen väntas presentera reformer på hela 80 miljarder kronor – mer än året innan.
”Det är riksdagsval nästa år, vilket innebär att vi kommer se en hel del valfläsk i höstbudgeten. Regeringen har dessutom goda skäl att satsa på hushållen, som haft det tufft i flera år med höga räntor och hög inflation”, säger Arturo Arques i en intervju med E55.
Missa inte: Experten varnar: Då går du miste om tusenlappar varje månad – livet ut. Dagens PS
Fokus på hushållens ekonomi
Arques menar att regeringen behöver ge svenska hushåll mer utrymme i plånboken för att stärka både ekonomin och konsumtionen.
”En femtedel av hushållen har små eller inga marginaler”, säger han och påpekar att hushållens konsumtion står för halva Sveriges BNP. En satsning på hushållen i höstbudgeten kan därför bidra till att vända den långvariga lågkonjunkturen.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Skattesänkningar och bidrag i sikte
Bland de reformer som kan bli aktuella nämner Arques sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare. Även det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget kan komma att förlängas och höjas.
”Det kan komma en hel del reformer till hushållens gagn”, konstaterar Arques.
För äldre och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kan regeringen också reformera bostadstillägget och höja ersättningsnivåerna, tror han. Dessutom har det lyfts krav på höjt barnbidrag – något som inte har ändrats sedan 2018.
”Någon som har det gott ställt kanske redan sparar hela barnbidraget till sina barn i nån fond. Får de högre barnbidrag så kommer de troligen att spara lite mer. Men de allra flesta som får ta del av en sån reform kommer gå och använda pengarna till ökad konsumtion och det är precis vad Sverige behöver”, säger Arturo Arques.
Läs även: Ny lag – innebär skärpta krav för Sveriges bostadsrättsföreningar. Dagens PS
Pensionärerna i centrum
Även pensionärerna pekas ut som en grupp som kan gynnas särskilt i budgeten.
”Jag skulle inte bli förvånad om det kommer skattesänkningar för pensionärer som jag tror är den största väljargruppen 2026”, säger Arques till E55.
Höstbudgeten – en tydlig plånboksfråga
När Magdalena Andersson gick till val 2022 dominerades debatten av hushållsekonomiska frågor som elpriser och bensin.
Mycket talar för att även valet 2026 blir ett ”plånboksval”.
”Det kommer vara fokus på hushållen”, konstaterar Arques.
Läs också: Pensionsskulden skenar – kan leda till höjd skatt. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
En klassisk bilmodell gör comeback – men den har krympt
En bilmodell som var känd för sin kompakta storlek och smidighet i stadstrafik planerar en återkomst. Tillverkaren satsar nu på att återuppliva sin ikoniska modell, men nu med en helt ny, modern twist, och den har krympt. Märket Smart, som specialiserar sig på elbilar, utökar sin produktportfölj med en helt ny tvåsitsig citybil. Modellen, som …
Så ska Putin få tyst på kritiken i Ryssland
Ryssland ökar censuren. 1 september har flera nya lagar trätt i kraft som kraftigt skärper kontrollen över internet och sociala medier. Den ryska regimen fortsätter att begränsa friheten i landet. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har myndigheterna kraftigt skärpt kontrollen över internet och sociala medier. Den här veckan träder fler repressiva lagar i kraft …
Tricket som lyfter kurserna: "Aktierna där det kan ske"
Länge var det ett ganska begränsat fenomen på Stockholmsbörsen däremot betydligt vanligare i USA. Men på senare år har det ökat explosionsartat även bland svenska aktier. Nu pekar Privata Affärers expert Marcus Fridell bolagen som han tycker borde gå samma väg och där kurserna då kan lyfta. Läs mer: Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: …
Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA
Han är känd för att använda sina diagram för att illustrera sina prognoser, ofta av skrämmande karaktär, och nu ser han ett berg av inflation resa sig över USA. Torsten Slok, chefsekonom på Apollo Globala Management, har återkommande varnat för en hägrande AI-bubbla och pekat på likheterna med värderingarna innan IT-bubblan sprack. Läs även: AI-kraschen …
Nytt bottenläge för turism till USA
Turismen till USA är på fallrepet under 2025 – och som om inte det vore nog har myndigheterna lagt på en ny avgift som får plånboken att skrika rakt ut. Välkommen till semesterpriset deluxe. När bilder på tomma gator ersätter Times Square – och avgifter gör det ännu tommare För bara några år sedan var …