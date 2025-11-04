Bostadsmarknaden skakar, kontanterna försvinner och hushållen, ja, de lever med en ekonomisk baksmälla.
Svenskarna lämnar Hemnet och kontanterna försvinner
Mest läst i kategorin
Skuldfri inte bäst och Sverige är officiellt kontantlöst
Sverige tar klivet in i en helt ny betalvardag, bostadsmarknaden utmanar Hemnets dominans och forskare slår hål på myten om ”resonerande AI”. Samtidigt seglar natrium upp som hot mot litium och svenskfavoriten Palma tar till drastiska åtgärder mot överturism. Här är veckans snackisar och varför de spelar roll för dig. Sverige blir kontantlöst – men …
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna. Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna. ”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu …
Nya regler för sambor – så vill utredarna ändra lagen
Att leva som sambo kan förvisso kännas lika självklart som att vara gift. Men när det kommer till arv är skillnaden fortfarande stor. Nu vill en ny statlig utredning ändra på det. ”Sambor har i dag ett mycket svagt efterlevandeskydd. Förslaget innebär en tydlig förbättring”, säger Familjerättsjuristen Emma Forsberg till Dagens Industri. Det hela handlar …
Dystert besked: Nu har svenskarna tappat framtidstron
Trots att regeringen satsar rekordstort för att få fart på ekonomin blir svenskarna allt mer pessimistiska. Redan i somras kunde PS konstatera att svenska konsumenter har gått in i krislägesmodus och förbereder sig för tuffare tider. 54 procent av svenskarna såg då negativt på landets ekonomiska situation. Nu visar en ny mätning från Dagens Nyheter …
Så vill svenskarna bo just nu
Det har länge blåst snålt på bostadsmarknaden. Ändå står en sak fast: svenskarnas dröm om villalivet. Vi vet redan att området är den viktigaste faktorn när svenskarna köper bostad. Så har det varit länge. Annat som är oförändrat är svenskarnas syn på deras grannar, Vaxholms motstånd till hyresrättsbyggande och, såklart: Husdrömmen. Den lever. Enligt Svensk …
Det har varit en vecka där flera gamla sanningar satts på prov. Hemnet, som dominerat bostadsmarknaden i årtionden, tappar mark till konkurrenter. Samtidigt slår en ny rapport fast att Sverige nu är ett kontantlöst land.
Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter.
Hemnet tappar mark – konkurrenterna växer
Det som länge varit självklart på bostadsmarknaden är inte längre lika givet. Enligt nya siffror säljs nu var fjärde bostad i storstäderna utanför Hemnet.
Mäklarna pekar på höga annonspriser och ett nytt beteende bland köpare – allt fler söker sig direkt till mäklarregister och konkurrenter som Booli och Boneo.
”Jag tror väl att Hemnet lite börjar gräva en grav för sig självt”, säger en mäklare i Stockholm.
Samtidigt menar analytiker att kursfallet på Hemnet är överdrivet – problemen handlar snarare om en trög marknad och höga räntor.
Läs mer här: Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”. Dagens PS
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Fastslaget: Sverige är kontantlöst
I veckan slogs det fast. Efter åratal av diskussioner menar en ny rapport från Insight Intelligence att Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle.
Kontanter används så sällan att de i praktiken har slutat fungera som betalningsmedel, konstaterar man.
Riksbanken håller dock inte med. Enhetschefen Elin Ritola menar att kontanterna fortfarande fyller en viktig roll – både för beredskap och inkludering.
”Vi tycker att fler aktiva politiska beslut behövs för att skydda kontantinfrastrukturen”, säger hon.
Läs vidare: Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst. Dagens PS
Sveriges sämsta kommun för unga
Malmö, Haninge och Burlöv är sämst i landet för unga som vill flytta hemifrån, enligt en ny ranking från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Höga bostadspriser, trångboddhet och brist på bostäder gör det svårt att ta första steget.
”Det är ett misslyckande för Sverige”, säger vd Marcus Svanberg.
I topp ligger Årjäng, Hjo och Tidaholm. Där kan unga fortfarande hitta ett hem till rimlig kostnad.
Mer om detta: Här är Sveriges sämsta kommun för unga: “Ett misslyckande”. Dagens PS
Fem års retroaktiv löneökning i Tyskland
För 200 000 tyska tjänstemän blir det nu klirr i kassan – retroaktivt. Efter ett beslut i författningsdomstolen får poliser, tulltjänstemän och administrativ personal kompensation för fem års för låga löner.
Regeringen delar ut motsvarande 14 miljarder kronor.
”Det handlar inte om generositet, utan om att följa lagen – även när det kostar”, säger inrikesminister Nancy Faeser.
Läs vidare: Klippet: Fem års retroaktiv löneökning. Dagens PS
Tio år efter lånefesten – hushållen lever med baksmälla
När Riksbanken införde minusränta 2015 drog lånefesten igång. Nu, tio år senare, kommer baksmällan.
Mellan 2015 och 2022 ökade ett genomsnittligt hushåll sina skulder med nästan en årslön, vilket lär ha bidragit till det faktum att Sverige nu är ett av världens mest skuldsatta länder.
”Det kostade mer än det smakade”, säger Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank.
Läs mer här:Tio år efter lånefesten: Nu lever hushållen med baksmälla. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Magnificent Seven gör storstilad comeback – alla vill in
Trodde du att USA:s stora AI-bolag hade slagit i taket? Då hade du fel. Magnificent Seven fortsätter nämligen att driva börsen uppåt. De amerikanska börserna befinner sig i sin längsta uppgångsperiod på flera år, och teknologisektorn står åter i centrum. I spetsen finns Amazon, som med nya satsningar inom artificiell intelligens har återtagit en ledande …
Dick Cheney är död – han blev 84 år
Dick Cheney, vicepresidenten som gick i fronten för ett krig mot Irak efter 11-septemberattackerna mot USA, har avlidit i sviterna av en lunginflammation. Han blev 84 år. Cheney kom att bli en av USA:s ”mäktigaste och mest polariserande vicepresidenter” i landets historia, konstaterar Bloomberg som rapporterar om hans död. Enligt ett uttalande från familjen på …
Stor kontrast till Sverige: Nu kan vissa bilägare slippa årlig kontroll
Tusentals svenska veteranbilsägare kan snart tvingas till besiktningen oftare. Ett nytt förslag från Transportstyrelsen kan kullkasta den nuvarande friheten. Den stora friheten för ägare av äldre fordon kan snart vara över. Nya förslag från Transportstyrelsen sätter press på tusentals veteranbilsägare i Sverige, samtidigt som en annan ordning i Europa pekar på en annan väg. Sverige …
Småkommunerna får betala när det rensas efter flyktingkrisen
Det blev småkommunerna som fick stå för notan när flyktingkrisen var över. I dag står man med tomma hus som måste rivas. Det är nu tio år sedan flyktingkrisen slog ned med full kraft i Sverige. Statsminister Stefan Löfven talade om att ”I mitt Europa byggs inga murar”. Kommunerna tog mycket stort ansvar med att …
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …