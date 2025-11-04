Svenskarna lämnar Hemnet och kontanterna försvinner 

Det har varit en vecka där flera gamla sanningar satts på prov. Hemnet, som dominerat bostadsmarknaden i årtionden, tappar mark till konkurrenter. Samtidigt slår en ny rapport fast att Sverige nu är ett kontantlöst land.

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter.

Hemnet tappar mark – konkurrenterna växer

Det som länge varit självklart på bostadsmarknaden är inte längre lika givet. Enligt nya siffror säljs nu var fjärde bostad i storstäderna utanför Hemnet.

Mäklarna pekar på höga annonspriser och ett nytt beteende bland köpare – allt fler söker sig direkt till mäklarregister och konkurrenter som Booli och Boneo.

”Jag tror väl att Hemnet lite börjar gräva en grav för sig självt”, säger en mäklare i Stockholm.

Samtidigt menar analytiker att kursfallet på Hemnet är överdrivet – problemen handlar snarare om en trög marknad och höga räntor.

