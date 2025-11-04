Dagens PS
Svenskarna lämnar Hemnet och kontanterna försvinner 

Kontanterna försvinner
Hemnet tappar mark när konkurrenterna växer. Samtidigt slår en ny rapport fast: Nu är Sverige kontantlöst (Foto: Carl-Olof Zimmerman/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Bostadsmarknaden skakar, kontanterna försvinner och hushållen, ja, de lever med en ekonomisk baksmälla. 

Det har varit en vecka där flera gamla sanningar satts på prov. Hemnet, som dominerat bostadsmarknaden i årtionden, tappar mark till konkurrenter. Samtidigt slår en ny rapport fast att Sverige nu är ett kontantlöst land. 

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter. 

Hemnet tappar mark – konkurrenterna växer

Det som länge varit självklart på bostadsmarknaden är inte längre lika givet. Enligt nya siffror säljs nu var fjärde bostad i storstäderna utanför Hemnet.

Mäklarna pekar på höga annonspriser och ett nytt beteende bland köpare – allt fler söker sig direkt till mäklarregister och konkurrenter som Booli och Boneo.

”Jag tror väl att Hemnet lite börjar gräva en grav för sig självt”, säger en mäklare i Stockholm.

Samtidigt menar analytiker att kursfallet på Hemnet är överdrivet – problemen handlar snarare om en trög marknad och höga räntor.

Läs mer här: Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”. Dagens PS

Fastslaget: Sverige är kontantlöst

I veckan slogs det fast. Efter åratal av diskussioner menar en ny rapport från Insight Intelligence att Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle. 

Kontanter används så sällan att de i praktiken har slutat fungera som betalningsmedel, konstaterar man.

Riksbanken håller dock inte med. Enhetschefen Elin Ritola menar att kontanterna fortfarande fyller en viktig roll – både för beredskap och inkludering.

”Vi tycker att fler aktiva politiska beslut behövs för att skydda kontantinfrastrukturen”, säger hon.

Läs vidare: Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst. Dagens PS

Kontanter
Nu är Sverige kontantlöst, slår man fast i en ny rapport (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Sveriges sämsta kommun för unga 

Malmö, Haninge och Burlöv är sämst i landet för unga som vill flytta hemifrån, enligt en ny ranking från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Höga bostadspriser, trångboddhet och brist på bostäder gör det svårt att ta första steget.

”Det är ett misslyckande för Sverige”, säger vd Marcus Svanberg.

I topp ligger Årjäng, Hjo och Tidaholm. Där kan unga fortfarande hitta ett hem till rimlig kostnad.

Mer om detta: Här är Sveriges sämsta kommun för unga: “Ett misslyckande”. Dagens PS

Fem års retroaktiv löneökning i Tyskland

För 200 000 tyska tjänstemän blir det nu klirr i kassan – retroaktivt. Efter ett beslut i författningsdomstolen får poliser, tulltjänstemän och administrativ personal kompensation för fem års för låga löner.

Regeringen delar ut motsvarande 14 miljarder kronor.

”Det handlar inte om generositet, utan om att följa lagen – även när det kostar”, säger inrikesminister Nancy Faeser.

Läs vidare: Klippet: Fem års retroaktiv löneökning. Dagens PS

Tio år efter lånefesten – hushållen lever med baksmälla

När Riksbanken införde minusränta 2015 drog lånefesten igång. Nu, tio år senare, kommer baksmällan.

Mellan 2015 och 2022 ökade ett genomsnittligt hushåll sina skulder med nästan en årslön, vilket lär ha bidragit till det faktum att Sverige nu är ett av världens mest skuldsatta länder.

”Det kostade mer än det smakade”, säger Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank. 

Läs mer här:Tio år efter lånefesten: Nu lever hushållen med baksmälla. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

