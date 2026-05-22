Avgifterna som spararna missar – försäkringsförmedlarna drar in storkovan

“Kostnadseffektiva” upplägg

Det handlar i grunden om hur pensionsförmedlare tjänar pengar – och hur det kan bli dyrt för spararna utan att det syns tydligt. I artikeln nämns Söderberg & Partners och Max Matthiessen – bolag som marknadsför smidiga pensionslösningar för arbetsgivare med en enkel administration och “kostnadseffektiva” upplägg.

De uppläggen kostar dock ofta mer än spararna hade förväntat sig.

Mycket av intäkterna kommer från egna eller närstående fonder, där fondavgifter äter upp avkastning över tid.

”Duon” drar in stora pengar

Tillsammans beskrivs förmedlarna som en “duo” som i praktiken tjänar stora pengar på hur svenskarnas tjänstepensioner struktureras, placeras och förvaltas. Bakom den till synes enkla rådgivningsmarknaden döljer sig en affärsmodell där små procentuella avgifter kan ge mycket stora intäkter över tid.

”Tjänsterna säljs in till arbetsgivare med argumentet att de sköter allt som rör deras anställdas tjänstepension, utan att det kostar företaget något. Klart att det går hem”, säger en källa inom branschen.

Förmedlarna tar även emot pengar från pensionsbolagen genom förmedlade kunder, där en sådan löpande grundersättning kan vara 2 procent av premierna för Söderberg & Partners, för att nämna ett exempel.

Otydliga kostnader

Samtidigt lyfts en återkommande kritik – att kostnaderna inte alltid är tydliga för den enskilda spararen. Även om arbetsgivaren upphandlar en pensionslösning kan slutkunden – den anställde – påverkas av fondavgifter och strukturer som är svåra att överblicka.

Tillsammans kontrollerar de två aktörerna, ”duon”, en betydande del av marknaden för tjänstepension i Sverige.

Det gör att deras affärsmodell får stor påverkan på hur hundratals miljarder kronor i pensionskapital placeras varje år.

Bemöter kritiken

Enligt Söderberg & Partners kommunikationsansvarige Johanna Lindberg är förmedlaren dock tydlig med sina avgifter.

”För oss är det viktigt att vi är transparenta med våra avgifter, både gentemot arbetsgivare och deras medarbetare. När vårt uppdrag inkluderar individuell rådgivning till de anställda sker det enligt en transparent modell, där den anställde själv har full kontroll över om, när och i vilken utsträckning rådgivningen används”, säger hon.

