I snitt har pensionssparare som inte gjort något aktivt fondval av premiepensionen haft en bättre utveckling, men över tid är åtminstone en del pensionsspararna som valt egna fonder vinnare.
Rapport: Eget fondval spöade soffliggarfonden i fjol
Statliga AP7 Såfa, den så kallade soffliggarfonden, har genererat en bättre utveckling i genomsnitt än fonder som pensionsspararna själva valt ut.
Sett över tid är det drygt 13 procent av pensionsspararna med egna fondval som har överträffat förvalets värdeutveckling när det kommer till avkastning.
”Vår rapport visar att det statliga förvalet AP7 Såfa har fungerat väl för majoriteten av spararna. Det är relativt få som genom egna fondval lyckas få en högre värdeutveckling över tid”, säger Gustav Sundén, analytiker på Pensionsmyndigheten och rapportförfattare.
Förra året skedde ett trendbrott
År 2025 utmärker sig dock från avvikande till det mönstret. Då hade ungefär hälften av spararna med egna fondval en högre värdeutveckling än AP7 Såfa, vilket ”sticker ut”, konstaterar Sundén.
”Samtidigt visar de långsiktiga historiska resultaten att många fondbyten sällan lönat sig. Endast drygt en av tio som gjort egna fondval har fått bättre värdeutveckling än premiepensionens förval”.
Rapporten visar också ett tydligt samband mellan antalet fondbyten och avkastning. Ju fler fondbyten sparare gör desto sämre genomsnittlig värdeutveckling.
Stor spridning av värdeutvecklingen
Samtidigt är spridningen i värdeutveckling större bland sparare med egna fondval än bland dem som har kvar förvalet, visar rapporten som du kan ladda ner här.
Under 2025 ändrades hur arvsvinster inom premiepensionen fördelas. I stället för att fördelas årsvis sker nu månadsvis tilldelning. Det innebar att arvsvinster som normalt skulle ha fördelats över två kalenderår i stället koncentrerades till 2025, vilket bidrog till en ovanligt hög värdeutveckling, särskilt för äldre pensionssparare och pensionärer.
2025 bästa året för premipensionen
Premiepensionen uppges generellt ha haft en stark utveckling. Sedan 2012 har den genomsnittliga avkastningen varit väl högre än inkomstindex, som styr inkomstpensionens utveckling.
”Premiepensionen nådde sin hittills högsta genomsnittliga avkastning i januari 2025 och har gynnats av en stark utveckling på aktiemarknaderna sedan systemet infördes”, säger Gustav Sundén i pressmeddelandet.
Här är rapporten i korthet:
• Drygt 13 procent av pensionssparare med egna fondval har överträffat AP7 Såfa över tid. År 2025 avvek dock från det långsiktiga mönstret då ungefär hälften av spararna med egna fondval hade en högre värdeutveckling än AP7 Såfa.
• Fler fondbyten har i de flesta fall lett till sämre genomsnittlig värdeutveckling över tid.
• Övergången till månadsvis fördelning av arvsvinster bidrog till högre värdeutveckling under 2025.
• Under 2025 var den genomsnittliga värdeutvecklingen inom premiepensionen 4,4 procent. Uppräkningen av inkomstpensionen var 3,6 procent under 2025.
• Premiepensionen har över tid haft högre avkastning än inkomstindex som styr inkomstpensionens utveckling.
• Värdeutvecklingen varierar beroende på när sparare började tjäna in till premiepensionen.
• Spridningen i premiepensionsutbetalningar har minskat procentuellt över tid, men variationen i kronor kan fortfarande vara stor.
