Rapport: Eget fondval spöade soffliggarfonden i fjol

Stor spridning av värdeutvecklingen

Samtidigt är spridningen i värdeutveckling större bland sparare med egna fondval än bland dem som har kvar förvalet, visar rapporten som du kan ladda ner här.

Under 2025 ändrades hur arvsvinster inom premiepensionen fördelas. I stället för att fördelas årsvis sker nu månadsvis tilldelning. Det innebar att arvsvinster som normalt skulle ha fördelats över två kalenderår i stället koncentrerades till 2025, vilket bidrog till en ovanligt hög värdeutveckling, särskilt för äldre pensionssparare och pensionärer.

2025 bästa året för premipensionen

Premiepensionen uppges generellt ha haft en stark utveckling. Sedan 2012 har den genomsnittliga avkastningen varit väl högre än inkomstindex, som styr inkomstpensionens utveckling.

”Premiepensionen nådde sin hittills högsta genomsnittliga avkastning i januari 2025 och har gynnats av en stark utveckling på aktiemarknaderna sedan systemet infördes”, säger Gustav Sundén i pressmeddelandet.

Här är rapporten i korthet:

• Drygt 13 procent av pensionssparare med egna fondval har överträffat AP7 Såfa över tid. År 2025 avvek dock från det långsiktiga mönstret då ungefär hälften av spararna med egna fondval hade en högre värdeutveckling än AP7 Såfa.

• Fler fondbyten har i de flesta fall lett till sämre genomsnittlig värdeutveckling över tid.

• Övergången till månadsvis fördelning av arvsvinster bidrog till högre värdeutveckling under 2025.

• Under 2025 var den genomsnittliga värdeutvecklingen inom premiepensionen 4,4 procent. Uppräkningen av inkomstpensionen var 3,6 procent under 2025.

• Premiepensionen har över tid haft högre avkastning än inkomstindex som styr inkomstpensionens utveckling.

• Värdeutvecklingen varierar beroende på när sparare började tjäna in till premiepensionen.

• Spridningen i premiepensionsutbetalningar har minskat procentuellt över tid, men variationen i kronor kan fortfarande vara stor.

