Superyacht som slukar hamnens el, svenskt guld och bästa pensionsflytten

Insikterna är från veckans mest lästa artiklar är guld värda
För läsare, sparare och beslutsfattare är lärdomen guld värd. När vi summerar veckans snackisar blir insikterna densamma. Räkna, jämför och agera i tid, vare sig det handlar om skatteoptimering på ISK, pensionen, investeringar i råvaror eller omställningens vinnare och förlorare. (Foto: Dagens PS/Canva)
Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Det har varit en vecka där överflöd, oväntade vinnare och iskalla kalkyler stångats om våra läsares uppmärksamhet. Från en tom lyxjakt som suger ur en hel hamn på el, till svenska borrhål med rekordhalter guld och en fintech-stjärna som föll hårt i domstol.

Lägg därtill en pensionsranking som får många att drömma om Atlantkustens sol. Här är sammanfattningen av veckans mest lästa artiklar.

Lyxyachten som blev symbol för energislöseri

Få nyheter väcker så mycket känslor som berättelser om superyachter. Den här veckan handlar det om Kaos, Walmart-arvtagerskan Nancy Walton Lauries 110 meter långa flytande palats.

Bara för att hålla luftkonditionering, avfuktning och ventilation i gång när båten ligger stilla i Málaga går det åt cirka 7 200 kWh per dygn. El som i runda slängar räcker till hundratals hushåll.

Superyachten Kaos
Kaos är en av havets lyxiga jättar. Men denna lyxyacht har, med sin höger energikonsumtion, väckt starka reaktioner. (Bild: Boat International)

Det motsvarar en daglig kostnad på 2 800–3 600 euro, enligt beräkningar återgivna av Luxury Launches och Focus i denna artikel. Kritiken är väntad, och yachten har tidigare blivit mål för aktivistprotester.

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Portugal toppar – guld för pensionen

Om du funderar på var pensionskronorna räcker längst kom ännu en datapunkt den här veckan. Portugal har utsetts till världens bästa land att pensionera sig i, enligt Global Retirement Report 2025 i denna artikel från Dagens PS.

Totalpoängen landar på 92,61, och förklaringen stavas säkerhet, prisnivåer och livskvalitet. Portugal lyfts fram som ”det säkraste landet i Europa” enligt World Peace Index.

Landets D7-visum är guld för personer med passiva inkomster som pension. Även om ett förmånligt skatteavtal har stängts pekas Portugal fortsatt ut som ett av Europas mest prisvärda länder, där levnadskostnaden kan vara upp till 34 procent lägre än i Sverige.

Fallet som skakade bankeliten – sju års fängelse

Veckan bjöd också på slutpunkt i en uppmärksammad bedrägerihärva. Charlie Javice, en gång hyllad fintechentreprenör bakom studentplattformen Frank, dömdes till sju års fängelse och tre års övervakad frigivning efter att ha lurat JPMorgan med påhittade användarsiffror.

JPMorgan
Startupen Franks grundare och vd Charlie Javice, 32 år, dömdes på måndagen till sju års fängelse och tre års övervakad frigivning efter det för att ha lurat JPMorgan på mer än 1,6 miljarder kronor. (Foto: Lawrence Neumeister/AP/TT)

Banken betalade 175 miljoner dollar för bolaget 2021 efter uppgifter om fyra miljoner användare. I verkligheten fanns det inte ens 300 000 användare.

Domaren gjorde ingen hemlighet av sin syn på affären. ”Bedrägeri förblir ett bedrägeri. Mitt jobb är att straffa hennes beteende”, sade han, och passade samtidigt på att håna bankens ”dumhet”

Läs mer om fallet:
Hon blåste JP Morgan – döms till sju års fängelse. Dagens PS

Svenskt guld: Rekordhalter och utökad borrning

I Lappland höjdes däremot mungiporna. Lappland prospektering av guld rapporterar rekordhalter i provborrningar vid Stortjärnhobben i Storumans kommun med en sektion på 21,72 gram guld per ton och en enskild meter som nådde 133 g/ton.

Det är nivåer som vida överstiger många kommersiella gruvors 1–2 g/ton, och bolaget förlänger årets borrprogram med ytterligare 2 000 meter till 31 januari 2026.

Guldfirande? Inte riktigt än, men Lappland guldprospektering har hittat guldhalter man beskriver som ”fantastiska” och utvidgar nu borrningarna. (Bild: Canva)
Guldfirande? Inte riktigt än, men Lappland guldprospektering har hittat guldhalter man beskriver som ”fantastiska” och utvidgar nu borrningarna. (Bild: Canva)

”Vi är mycket nöjda. En medelhalt på 21,72 gram guld per ton över 8 meter är fantastiskt”, säger vd Fredrik Johansson.

Dagens PS har detaljerna här

Kina och Ryssland går i väggen

Relationen Kina–Ryssland har varit en ekonomisk livlina för Moskva efter västliga sanktioner. Men Kinas export till Ryssland backar nu med över 16 procent på ett år, efter en period av ”explosiv” tillväxt.

Förklaringen är dubbel: Mättad marknad och en hackande rysk ekonomi.

”Det beror framför allt på att den ryska ekonomin hackar och att den ryska marknaden i stor utsträckning är mättad på kinesiska varor”, säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist i Realtid TV. Trenden signalerar att även alternativa handelsvägar har naturliga gränser.

Se genomgången här: Rysk handel med Kina nära bristningsgränsen. Grafik och analys i klippet.

ISK 2026: Vinnare, förlorare och en oväntad brytpunkt

För omkring fyra miljoner ISK-sparare väntar blandade besked 2026. Schablonskatten ser ut att bli något högre när statslåneräntan fastställs i november, samtidigt som det skattefria fribeloppet höjs till 300 000 kronor.

Effekten blir asymmetrisk. Enligt en analys från Aktiespararna, refererad i Realtid TV, innebär det i praktiken skattesänkning för sparare med under två miljoner kronor på ISK, men högre skatt över den nivån, givet ränteläget.

David Ingnäs och Emma Fällman
David Ingnäs och Emma Fällman om ISK-skatten

Dagens PS-reporter David Ingnäs förklarar strategin för par och barns sparande: Dela upp konton så att vardera hamnar under 300 000 för att optimera skattefriheten.

Se genomgången: ISK-skatten 2026 – blir du vinnare eller förlorare? Se brytpunkterna här.

Hållbart ikoniskt projekt läggs ned

I USA får ett tidigare symbolprojekt för grön energi stänga i förtid. Ivanpah i Mojaveöknen. En anläggning som använde CSP-teknik med torn och heliostater läggs nu ned efter elva år.

Skälen: Olönsamhet, tappade kraftavtal och att ny solcellsteknik sprungit förbi. Tekniken har dessutom fått kritik för miljöpåverkan, från fågeldöd till påverkan på ökenarter.

Operatören NRG Energy planerar nu för nedstängning och möjlig omvandling av området.

Läs Realtids rapport: Enormt solkraftverk stänger Bakgrunden och tekniken.

Svenskarnas dom över budgeten – svalt mottagande

Slutligen en temperaturmätare av den inhemska plånboksdebatten. Endast ett av fem hushåll tror att höstbudgeten får positiv effekt på den egna ekonomin, enligt SBAB:s Spartemp genomförd av Kantar med 1 071 svarande.

35 procent uppger att de inte vet hur de påverkas. ”Jag blir lite förvånad över att så få som 1 av 5 tror att det kommer att påverka privatekonomin positivt”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Att flera åtgärder är tillfälliga och att regeringen samtidigt inför ett bidragstak kan påverka hushållens bedömning, menar han.

Läs mer: Ny rapport – budgeten får inga stående ovationer. E55

För läsare, sparare och beslutsfattare är lärdomen av veckans snackisar densamma. Räkna, jämför och agera i tid, vare sig det handlar om skatteoptimering på ISK, pensionen, investeringar i råvaror eller omställningens vinnare och förlorare.

Veckan gav både varningsflaggor och möjligheter. Nästa vecka lär inte bli mindre händelserik.

Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

