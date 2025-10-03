Det har varit en vecka där överflöd, oväntade vinnare och iskalla kalkyler stångats om våra läsares uppmärksamhet. Från en tom lyxjakt som suger ur en hel hamn på el, till svenska borrhål med rekordhalter guld och en fintech-stjärna som föll hårt i domstol.
Superyacht som slukar hamnens el, svenskt guld och bästa pensionsflytten
Mest läst i kategorin
Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”
När 36-årige Markeiz Ryan lämnade det amerikanska flygvapnet var framtiden osäker. Men efter en resa till Vietnam förändrades allt. I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende. Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt …
Då slutar lönen vara hemlig – svenskarna redo
Att prata om lön har länge varit något av en känslig fråga på svenska arbetsplatser. Men nu är vindarna på väg att vända. Senast i juni 2026 träder EU:s nya lönetransparensdirektiv i kraft. Direktivet innebär bland annat att arbetssökande ska få veta lönespannet redan i jobbannonsen och att anställda kan begära ut genomsnittslön för liknande …
Pensionen räcker längre här – landet rankas som bäst i världen
Portugal har utsetts till världens bästa land att pensionera sig i. Säkerhet, livskvalitet och lägre priser lockar många. Redan i augusti kunde Dagens PS konstatera att Schweiz, återigen, utsetts till världens bästa land för en bekväm pension. Där hamnade Portugal på tredje plats. Nu har Global Citizen Solutions släppt sin Global Retirement Report 2025. I …
Sverige sämst i Norden – känga till regeringen
Medan många äldre pressas ut från arbetsmarknaden i förtid riktar pensionärerna skarp kritik mot regeringen. Veckan har bjudit på dystra siffror om arbetslöshet bland äldre, en pensionsdebatt som bara växer sig starkare och en varning till bostadsrättsföreningar om att agera i tid. Samtidigt visar Finansinspektionen att många svenskar missar enkla knep som kan sänka bolåneräntan. …
Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd
Sparproffset med över 20 år i global bankvärld sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Racquel Oden, chef på HSBC med bakgrund från JPMorgan och Merrill Lynch, delar råden hon även ger till familj och vänner. Ett av dem är tydligt: sparkontot ger dig ingenting. Missa inte: Svensk bilhandlare kollapsar …
Lägg därtill en pensionsranking som får många att drömma om Atlantkustens sol. Här är sammanfattningen av veckans mest lästa artiklar.
Lyxyachten som blev symbol för energislöseri
Få nyheter väcker så mycket känslor som berättelser om superyachter. Den här veckan handlar det om Kaos, Walmart-arvtagerskan Nancy Walton Lauries 110 meter långa flytande palats.
Bara för att hålla luftkonditionering, avfuktning och ventilation i gång när båten ligger stilla i Málaga går det åt cirka 7 200 kWh per dygn. El som i runda slängar räcker till hundratals hushåll.
Det motsvarar en daglig kostnad på 2 800–3 600 euro, enligt beräkningar återgivna av Luxury Launches och Focus i denna artikel. Kritiken är väntad, och yachten har tidigare blivit mål för aktivistprotester.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Portugal toppar – guld för pensionen
Om du funderar på var pensionskronorna räcker längst kom ännu en datapunkt den här veckan. Portugal har utsetts till världens bästa land att pensionera sig i, enligt Global Retirement Report 2025 i denna artikel från Dagens PS.
Totalpoängen landar på 92,61, och förklaringen stavas säkerhet, prisnivåer och livskvalitet. Portugal lyfts fram som ”det säkraste landet i Europa” enligt World Peace Index.
Landets D7-visum är guld för personer med passiva inkomster som pension. Även om ett förmånligt skatteavtal har stängts pekas Portugal fortsatt ut som ett av Europas mest prisvärda länder, där levnadskostnaden kan vara upp till 34 procent lägre än i Sverige.
Fallet som skakade bankeliten – sju års fängelse
Veckan bjöd också på slutpunkt i en uppmärksammad bedrägerihärva. Charlie Javice, en gång hyllad fintechentreprenör bakom studentplattformen Frank, dömdes till sju års fängelse och tre års övervakad frigivning efter att ha lurat JPMorgan med påhittade användarsiffror.
Banken betalade 175 miljoner dollar för bolaget 2021 efter uppgifter om fyra miljoner användare. I verkligheten fanns det inte ens 300 000 användare.
Domaren gjorde ingen hemlighet av sin syn på affären. ”Bedrägeri förblir ett bedrägeri. Mitt jobb är att straffa hennes beteende”, sade han, och passade samtidigt på att håna bankens ”dumhet”
Läs mer om fallet:
Hon blåste JP Morgan – döms till sju års fängelse. Dagens PS
Svenskt guld: Rekordhalter och utökad borrning
I Lappland höjdes däremot mungiporna. Lappland prospektering av guld rapporterar rekordhalter i provborrningar vid Stortjärnhobben i Storumans kommun med en sektion på 21,72 gram guld per ton och en enskild meter som nådde 133 g/ton.
Det är nivåer som vida överstiger många kommersiella gruvors 1–2 g/ton, och bolaget förlänger årets borrprogram med ytterligare 2 000 meter till 31 januari 2026.
”Vi är mycket nöjda. En medelhalt på 21,72 gram guld per ton över 8 meter är fantastiskt”, säger vd Fredrik Johansson.
Kina och Ryssland går i väggen
Relationen Kina–Ryssland har varit en ekonomisk livlina för Moskva efter västliga sanktioner. Men Kinas export till Ryssland backar nu med över 16 procent på ett år, efter en period av ”explosiv” tillväxt.
Förklaringen är dubbel: Mättad marknad och en hackande rysk ekonomi.
”Det beror framför allt på att den ryska ekonomin hackar och att den ryska marknaden i stor utsträckning är mättad på kinesiska varor”, säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist i Realtid TV. Trenden signalerar att även alternativa handelsvägar har naturliga gränser.
Se genomgången här: Rysk handel med Kina nära bristningsgränsen. Grafik och analys i klippet.
ISK 2026: Vinnare, förlorare och en oväntad brytpunkt
För omkring fyra miljoner ISK-sparare väntar blandade besked 2026. Schablonskatten ser ut att bli något högre när statslåneräntan fastställs i november, samtidigt som det skattefria fribeloppet höjs till 300 000 kronor.
Effekten blir asymmetrisk. Enligt en analys från Aktiespararna, refererad i Realtid TV, innebär det i praktiken skattesänkning för sparare med under två miljoner kronor på ISK, men högre skatt över den nivån, givet ränteläget.
Dagens PS-reporter David Ingnäs förklarar strategin för par och barns sparande: Dela upp konton så att vardera hamnar under 300 000 för att optimera skattefriheten.
Se genomgången: ISK-skatten 2026 – blir du vinnare eller förlorare? Se brytpunkterna här.
Hållbart ikoniskt projekt läggs ned
I USA får ett tidigare symbolprojekt för grön energi stänga i förtid. Ivanpah i Mojaveöknen. En anläggning som använde CSP-teknik med torn och heliostater läggs nu ned efter elva år.
Skälen: Olönsamhet, tappade kraftavtal och att ny solcellsteknik sprungit förbi. Tekniken har dessutom fått kritik för miljöpåverkan, från fågeldöd till påverkan på ökenarter.
Operatören NRG Energy planerar nu för nedstängning och möjlig omvandling av området.
Läs Realtids rapport: Enormt solkraftverk stänger Bakgrunden och tekniken.
Svenskarnas dom över budgeten – svalt mottagande
Slutligen en temperaturmätare av den inhemska plånboksdebatten. Endast ett av fem hushåll tror att höstbudgeten får positiv effekt på den egna ekonomin, enligt SBAB:s Spartemp genomförd av Kantar med 1 071 svarande.
35 procent uppger att de inte vet hur de påverkas. ”Jag blir lite förvånad över att så få som 1 av 5 tror att det kommer att påverka privatekonomin positivt”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Att flera åtgärder är tillfälliga och att regeringen samtidigt inför ett bidragstak kan påverka hushållens bedömning, menar han.
Läs mer: Ny rapport – budgeten får inga stående ovationer. E55
För läsare, sparare och beslutsfattare är lärdomen av veckans snackisar densamma. Räkna, jämför och agera i tid, vare sig det handlar om skatteoptimering på ISK, pensionen, investeringar i råvaror eller omställningens vinnare och förlorare.
Veckan gav både varningsflaggor och möjligheter. Nästa vecka lär inte bli mindre händelserik.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt
Nu ser vi drönare överallt, precis som vi i en annan tid ständigt såg u-båtar. Forskarna förklarar varför – och vad vi är rädda för. Venus är den andra planeten i solsystemet från solen räknat, nästan lika stor som jorden och med namnet efter romarnas kärleksgudinna. Det är också den himlakropp som, efter solen och …
Svenska börsen ångar på – här är vinnarna
Det har varit grönt varje dag på Stockholmsbörsen i veckan. Några stora bolag tillhör dem som det har gått allra bäst för – men två bolag har inte hakat på trenden. Stockholmsbörsen har haft en fin vecka. Varje dag har slutat med uppåt-siffror. Veckan ser också ut att avslutas i samma anda. Storbolagsindexet OMXS30 är …
Superyacht som slukar hamnens el, svenskt guld och bästa pensionsflytten
Det har varit en vecka där överflöd, oväntade vinnare och iskalla kalkyler stångats om våra läsares uppmärksamhet. Från en tom lyxjakt som suger ur en hel hamn på el, till svenska borrhål med rekordhalter guld och en fintech-stjärna som föll hårt i domstol. Lägg därtill en pensionsranking som får många att drömma om Atlantkustens sol. …
"Regeringen skrämmer bort investerare"
Regeringens ensidiga fokus på kärnkraft gör det svårt att få finansiärer till de energislag som kan ge oss ny el snabbare, enligt ny rapport. Sveriges elproduktion 2024 består av tre stora och två små bitar. De tre stora är vattenkraften som stod för 40 procent, vindkraften med 25 procent och kärnkraften med 30 procent. Småbitarna …
Gödselmiljardär kan ta Tjeckien närmare Ryssland
Han har misstänkts för bedrägeri och har tjänat miljarder på konstgödsel. Nu vill Andrej Babiš bli Tjeckiens premiärminister – igen. När tjeckiska väljare går till valurnorna i helgen är det ett parlamentsval som kan förändra maktbalansen i Centraleuropa. Just nu är det den tidigare premiärministern Andrej Babiš och hans populistiska parti ANO ligger i topp …