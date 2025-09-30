Dagens PS
Pensionen räcker längre här – landet rankas som bäst i världen

Portugal
Portugal är världens bästa land att pensionera sig i, enligt en ny lista (Foto: Unsplash)
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Portugal har utsetts till världens bästa land att pensionera sig i. Säkerhet, livskvalitet och lägre priser lockar många. 

Redan i augusti kunde Dagens PS konstatera att Schweiz, återigen, utsetts till världens bästa land för en bekväm pension. Där hamnade Portugal på tredje plats. 

Nu har Global Citizen Solutions släppt sin Global Retirement Report 2025. I den har Portugal nått nya höjder.

Bästa landet för pension

Rapporten granskar 44 olika visum- och pensionsprogram och utvärderar dem utifrån 20 indikatorer. Dessa är grupperade i sex kategorier: byråkrati, medborgarskap och mobilitet, ekonomi, skatter, livskvalitet samt säkerhet och integration.

Varje land har fått ett betyg mellan 0 och 100, och högst av alla hamnade Portugal med 92,61 poäng.

”Portugal är det säkraste landet i Europa om man ser till World Peace Index. Det är ett av de mest eftertraktade länderna i Europa för pensionering”, säger Dr. Laura Madrid Sartoretto, forskningsledare vid Global Intelligence Unit på GCS, till CNBC

Portugal
Portugal är det säkraste landet i Europa, sägs det (Foto: Unsplash)
Lockar med visum och livskvalitet

Portugal har länge satsat på att attrahera både investerare, digitala nomader och pensionärer. Landets D7-visum gör det möjligt för personer med passiva inkomster, till exempel pensioner eller hyresintäkter, att bosätta sig där.

För att få visumet krävs en inkomst på minst 870 euro i månaden. Efter fem års boende i landet kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.

 ”Portugal är ett land som numera får mycket höga poäng i livskvalitet”, säger Sartoretto.

Prisvärt land 

Landet har förvisso stängt sitt förmånliga skatteregime. Ändå är Portugal, enligt News55, “ett av Europas mest prisvärda länder”, särskilt när det gäller mat, matställen och allmänna tjänster. Här är den genomsnittliga levnadskostnaden upp till 34 procent lägre än i Sverige, konstaterar man. 

Ett par kan ofta leva gott på mellan 1 500 och 2 500 euro i månaden. 

Senast i fjol visade en sammanställning att man i Algarve, den soliga regionen i södra Portugal, kan komma bra mycket billigare undan jämfört med Sverige. För att upprätthålla samma levnadsstandard som en person som tjänar 57 000 kronor i månaden i Stockholm, behövs endast 38 000 kronor i Algarves huvudort Faro. 

Golden Visa lockar 

Portugal är också känt för sitt Golden Visa-program, som ger utländska investerare möjlighet till uppehållstillstånd eller medborgarskap. Programmet exkluderar investeringar i fastigheter men omfattar andra typer av investeringar.

Sedan starten 2012 har programmet dragit in över 7,2 miljarder dollar. Enligt Forbes har antalet godkända Golden Visas ökat med 72 procent, där amerikaner står för den största andelen ansökningar.

Europas pensionärsparadis

Att Portugal toppar listan är ingen slump, menar Sartoretto. Många som väljer att flytta utomlands söker inte bara ett mildare klimat utan också trygghet och en högre livskvalitet.

 ”Det är ingen slump eftersom en av de största drivkrafterna när man bestämmer sig för att flytta utomlands är att man letar efter en plats där man får en bättre livskvalitet”, avslutar hon.

Här är de 10 bästa länderna att pensionera sig i: 

  1. Portugal
  2. Mauritius
  3. Spanien
  4. Uruguay
  5. Österrike
  6. Italien
  7. Slovenien
  8. Malta
  9. Lettland
  10. Chile

Här kan du läsa mer om listan för pensionärer som vill bosätta sig utanför hemlandet.

